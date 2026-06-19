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Reliance AGM 2026: JioHotstar के लिए नए AI फीचर्स का ऐलान, देखे पूरी लिस्ट

रिलायंस ने RIL AGM 2026 में जियोहॉटस्टार के लिए JAMS, एआई स्नैपशॉट, कंटेंट कॉमर्स और मल्टीव्यू जैसे नए एआई फीचर्स का बड़ा एलान किया है.

JioHotstar crossed one billion downloads, while its monthly active users averaged 45.1 crore.
JioHotstar ने एक अरब डाउनलोड्स पार किए, जबकि इसके मंथली एक्टिव यूजर्स औसतन 45.1 करोड़ रहे हैं. (Image Credit: X/JioStar)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : June 19, 2026 at 4:22 PM IST

3 Min Read
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हैदराबाद: रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड (RIL) ने आज अपनी 49वीं सालाना आम बैठक (AGM) का आयोजन किया. इस एनुअल जनरल मीटिंग में मीडिया और एंटरटेनमेंट बिजनेस के लिए कई नए एआई-पावर्ड फीचर्स का एलान किया गया है. कंपनी ने जियोहॉटस्टार (JioHotstar) के लिए जियोस्टार जेनएआई मीडिया स्टूडियो यानी JAMS नाम का एक नया प्लेटफॉर्म पेश किया है, जिसका मकसद कंटेंट बनाने की पूरी प्रक्रिया को आसान और तेज बनाना है. इसके अलावा एआई स्नैपशॉट (AI Snapshot), कंटेंट कॉमर्स और मल्टीव्यू जैसे फीचर्स भी सामने आए हैं, जो यूजर्स के कंटेंट देखने और उससे जुड़ने के तरीके को पूरी तरह बदल सकते हैं.

GenAI Studio से कंटेंट क्रिएशन होगा आसान

इस एनुअल मीटिंग में रिलायंस जियो इंफोकॉम लिमिटेड के चेयरमैन आकाश अंबानी ने JAMS की जानकारी दी. कंपनी के मुताबिक यह एक एआई-नेटिव कंटेंट प्रोडक्शन प्लेटफॉर्म है, जो क्रिएटर्स को एआई टूल्स के जरिए भारतीय और ग्लोबल ऑडियंस के लिए कंटेंट बनाने में मदद करेगा.

इस प्लेटफॉर्म में आइडिया तैयार करने से लेकर स्टोरीटेलिंग, इमेज जेनरेशन, ऑडियो क्रिएशन, वीडियो प्रोडक्शन और कंटेंट वर्कफ्लो तक, हर स्टेप को कवर किया गया है. इसका मतलब है कि इस प्लेटफॉर्म के जरिए क्रिएटर शुरू से आखिर तक पूरा कंटेंट इसी प्लेटफॉर्म पर तैयार कर सकेंगे.

इसके अलावा जियोहॉटस्टार पर एक और खास फीचर आया है, जिसका एआई स्नैपशॉट (AI Snapshot) है. यह एक पर्सनलाइज्ड फीचर है, जो किसी भी कंटेंट के अहम पलों को जोड़कर अपने आप एक छोटा रीकैप तैयार कर देता है. कंपनी ने इसे "पर्सनल स्टोरी इंजन" कहा है, जिससे यूजर्स बिना पूरा शो देखे भी यह जान सकेंगे कि उन्होंने क्या मिस किया है.

शॉपिंग और मल्टी-स्क्रीन व्यूइंग का नया एक्सपीरियंस

जियोहॉटस्टार से जुड़ी एक और बड़ी घोषणा कंटेंट कॉमर्स को लेकर हुई है. यह एक मार्केटप्लेस है, जो डायरेक्ट एंटरटेनमेंट एक्सपीरियंस के साथ जोड़ा गया है. इसका मतलब है कि अब यूज़र्स कोई शो या मूवी देखते-देखते भी ऐप से बाहर गए बिना ही शॉपिंग कर सकेंगे.

कंपनी ने बताया कि यह फीचर आईपीएल सीजन के दौरान स्विगी के साथ हुए पुराने प्रयोग पर आधारित है, जिसमें यूज़र्स लाइव मैच देखते समय खाना ऑर्डर कर पाते थे और इसका जियो ने काफी विज्ञापन भी किया था.

इसके अलावा रिलायंस एनुअल जनरल मीटिंग 2026 में मल्टीव्यू फीचर का भी एलान किया गया. यह एक ऐसा फीचर है, जिसकी मदद से यूज़र्स एक ही स्क्रीन पर स्पोर्ट्स, एंटरटेनमेंट और न्यूज जैसी अलग-अलग कैटेगरी के कई कंटेंट फीड्स को साथ-साख देख सकेंगे. इसके लिए उन्हें अलग-अलग स्ट्रीम के बीच में स्विच करने की जरूरत नहीं पड़ेगी.

रिलायंस ने इस मौके पर अपने मीडिया बिजनेस के बड़े रिकॉर्ड्स भी शेयर किए. कंपनी के मुताबिक जियोहॉटस्टार के पूरे साल औसतन 45.1 करोड़ मंथली एक्टिव यूजर्स रहे, और यह एक अरब डाउनलोड्स पार करने वाला भारत का पहला पेड ओटीटी प्लेटफॉर्म भी बन गया है. इन सभी घोषणाओं से साफ हो गया है कि रिलायंस अब एआई को अपने मीडिया इकोसिस्टम का अहम हिस्सा बना रहा है.

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