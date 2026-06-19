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Reliance AGM 2026: JioHotstar के लिए नए AI फीचर्स का ऐलान, देखे पूरी लिस्ट

JioHotstar ने एक अरब डाउनलोड्स पार किए, जबकि इसके मंथली एक्टिव यूजर्स औसतन 45.1 करोड़ रहे हैं. ( Image Credit: X/JioStar )

हैदराबाद: रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड (RIL) ने आज अपनी 49वीं सालाना आम बैठक (AGM) का आयोजन किया. इस एनुअल जनरल मीटिंग में मीडिया और एंटरटेनमेंट बिजनेस के लिए कई नए एआई-पावर्ड फीचर्स का एलान किया गया है. कंपनी ने जियोहॉटस्टार (JioHotstar) के लिए जियोस्टार जेनएआई मीडिया स्टूडियो यानी JAMS नाम का एक नया प्लेटफॉर्म पेश किया है, जिसका मकसद कंटेंट बनाने की पूरी प्रक्रिया को आसान और तेज बनाना है. इसके अलावा एआई स्नैपशॉट (AI Snapshot), कंटेंट कॉमर्स और मल्टीव्यू जैसे फीचर्स भी सामने आए हैं, जो यूजर्स के कंटेंट देखने और उससे जुड़ने के तरीके को पूरी तरह बदल सकते हैं. GenAI Studio से कंटेंट क्रिएशन होगा आसान इस एनुअल मीटिंग में रिलायंस जियो इंफोकॉम लिमिटेड के चेयरमैन आकाश अंबानी ने JAMS की जानकारी दी. कंपनी के मुताबिक यह एक एआई-नेटिव कंटेंट प्रोडक्शन प्लेटफॉर्म है, जो क्रिएटर्स को एआई टूल्स के जरिए भारतीय और ग्लोबल ऑडियंस के लिए कंटेंट बनाने में मदद करेगा. इस प्लेटफॉर्म में आइडिया तैयार करने से लेकर स्टोरीटेलिंग, इमेज जेनरेशन, ऑडियो क्रिएशन, वीडियो प्रोडक्शन और कंटेंट वर्कफ्लो तक, हर स्टेप को कवर किया गया है. इसका मतलब है कि इस प्लेटफॉर्म के जरिए क्रिएटर शुरू से आखिर तक पूरा कंटेंट इसी प्लेटफॉर्म पर तैयार कर सकेंगे. इसके अलावा जियोहॉटस्टार पर एक और खास फीचर आया है, जिसका एआई स्नैपशॉट (AI Snapshot) है. यह एक पर्सनलाइज्ड फीचर है, जो किसी भी कंटेंट के अहम पलों को जोड़कर अपने आप एक छोटा रीकैप तैयार कर देता है. कंपनी ने इसे "पर्सनल स्टोरी इंजन" कहा है, जिससे यूजर्स बिना पूरा शो देखे भी यह जान सकेंगे कि उन्होंने क्या मिस किया है.