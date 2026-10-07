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IMC 2026: Jio ने पेश किए आवाज से चलने वाले AI चश्मे, बोलकर कर पाएंगे UPI पेमेंट

जियो एजुकेशन स्टैक कनेक्टिविटी, क्लाउड, स्कूल मैनेजमेंट और एआई ट्यूटर को एक साथ जोड़कर स्कूल को स्मार्ट बनाता है. ( Image Credit: ETV Bharat )

हैदराबाद: रिलायंस जियो ने इंडिया मोबाइल कांग्रेस (IMC) 2026 के पहले दिन आवाज से चलने वाले एआई डिवाइस की एक नई रेंज पेश की है. इस इवेंट का आयोजन दिल्ली में द्वारका सेक्टर 25 में स्थित यशोभूमि यानी इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्सपो सेंटर में हो रहा है. इस इवेंट के दौरान पहले दिन जियो के पवेलियन पर काफी भीड़ थी और लोगों ने डिवाइस को खुद आज़मा कर भी देखा. आइए हम आपको बताते हैं कि इस बड़े टेक इवेंट के पहले दिन जियो ने क्या-क्या पेश किया है.

जियो के ये सभी डिवाइस उनके ऑपरेटिंग सिस्टम यानी JioRealityOS पर चलते हैं. यह जियो का अपना सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म है, जो आम एक्सेसरी को आवाज वाले एआई डिवाइस में बदल देता है. इसे शुरू करने के लिए "हेलो जियो" बोलना होता है, फिर अपनी बात कहनी होती है.

जियो के स्टॉप पर तीन तरह के प्रोडक्ट हैं. स्मार्ट कैमरा फ्रेम, ऑडियो फ्रेम और TWS ईयरबड्स.

पहले दिन क्या-क्या हुआ

इस इवेंट के पहले दिन सबसे ज्यादा चर्चा हैंड्स-फ्री स्कैन-एंड-पे की हुई, जो यूपीआई से जुड़ा हुआ है. चश्मा पहनकर दुकानदार का क्यूआर कोड देखें और बोलें, "हेलो जियो, यह क्यूआर कोड स्कैन करो और 5 रुपये का पेमेंट करो." उसके बाद सिस्टम आवाज से बोलकर कंफर्मेशन मांगता है. आप "हां" कहते हैं, तो वह यूपीआई की जानकारी जांचकर पैसे दुकानदार को भेज देता है.

IMC 2026 पर पेश किए गए जियोफ्रेम्स (Image Credit: ETV Bharat)

लाइव ट्रांसलेशन अंग्रेजी समेत 12 भारतीय भाषाओं में चलता है, जिससे दो भाषाओं वाली जगह पर भी बात आसानी से समझी जाती है. आप बोल सकते हैं, हेलो जियो, मीटिंग रिकॉर्डिंग शुरू करो". उसके बाद सिस्टम 15 मिनट तक बातचीत रिकॉर्ड करता है फिर नामों और बोलने वालों के साथ एक सिलसिलेवार समरी देता है. कॉल, मैसेज और म्यूज़िक के अलावा विजुअल इंटेलिजेंस भी है, जिसमें पहनने वाला किसी चीज या नजारे को देखकर सवाल पूछ सकता है.

स्कूल्स के लिए जियो एजुकेशन स्टैक

जियो ने जियो एजुकेशन स्टैक के बारे में भी बताया है. इसका मकसद किसी भी पारंपरिक स्कूल को पूरा स्मार्ट स्कूल बनाना है. अभी तक स्कूल की टेक्नोलॉजी अलग-अलग टूकड़ों में मिलती रही, जिसके कारण उसको जोड़ना मुश्किल और महंगा था. अब यह स्टैक सबकुछ एक जगह पर लाता है, ताकि स्कूल का काम आसान हो और पढ़ाई के रिजल्ट्स सुधरें. जियो का मानना है कि शिक्षा को मॉर्डन बनाने के लिए ऐसे सोल्यूशन्स की जरूरत है, जो एडवांस्ड भी हों और वो हर स्कूल्स तक पहुंच भी पाए.

Jio Education Stack (Image Credit: ETV Bharat)

यह चार परतों में बांटा गया है. सबसे नीचे कनेक्टिविटी है: Jio 5G, मैनेज्ड वाई-फाई और ब्रॉडबैंड या लीज्ड लाइन. इससे स्मार्ट बोर्ड, टैबलेट और छात्रों के डिवाइस भीड़ वाले समय में भी बिना देरी चलते हैं. दूसरा लेयर उसके ऊपर क्लाउड है, जिसमें जियोक्लाउड (JioCloud) स्टोरेज, जियोपीसी (JioPC) और एंटरप्राइज क्लाउड शामिल हैं. इससे महंगे ऑन-साइट सर्वर की जरूरत नहीं रहती और छात्रों का रिकॉर्ड सुरक्षित रहता है. तीसरा लेयर में Digiishala ERP, JioSecure और JioEvents है. डिजीशाला से प्रिंसिपल और स्टाफ एक ही डैशबोर्ड पर पूरे स्कूल का काम देख सकते हैं. सबसे ऊपर एम्बाइब का एआई ट्यूटर है.

डिजीशाला स्कूल के पूरा मैनेजमेंट के लिए एक केंद्रीकृत मंच है. (Image Credit: ETV Bharat)

जियो ने उदाहरण के तौर पर दिखाया कि नालंदा पब्लिक स्कूल में प्रिंसिपल डैशबोर्ड पर साल 2025-26, असेसमेंट साइकिल, छात्रों के स्तर, क्लास और सेक्शन के हिसाब से आंकड़े छांटे जा सकते हैं. इसमें टोटल स्टूडेंट्स, उनकी हाजिरी, औसत अंक, मोशन दर, लर्निंग आउटकम और फीस वसूली दिखती है. सैकड़ों से हजारों छात्रों का हिसाब, करोड़ों रुपये की फीस और रीयल-टाइम मिलान भी यानी सबकुछ इसी पर आसानी से हो जाती है. इसमें गणित और विज्ञान में कक्षा 9 और 10 का परफॉर्मेंस अलग से दिखाई देता है, जिसमें टीचर्स का परफॉर्मेंस भी दिखता है.

Jio का Embibe इंटेलिजेंट ट्यूटरिंग सिस्टम (Image Credit: ETV Bharat)

Embibe का ट्यूटर कठिन सवालों में छात्र को कदम-दर-कदम चलाता है. वो क्षेत्रफल और परिमाप के सवाल में पहले ज्ञात चीजें बताता है, फिल क्लूस देता है और सवाल पूछकर सोचने को कहता है. टीचर्स को एंकर, वॉइसओवर या सीधे वीडियो जैसे विकल्पों वाले कंटेंट टूल मिलते हैं. इनसे पाचन तंत्र और सांस के प्रयोग जैसी बातें दिखाकर समझाई जा सकती हैं.