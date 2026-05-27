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Jio ने लॉन्च किया OTT Pass: YouTube Premium से Prime Video तक, मात्र ₹200 में मिलेगा सबकुछ!

यह 28 दिन का ऐड-ऑन पैक है जो MyJio ऐप, Jio.com और रिटेल स्टोर पर एक्टिव बेस प्लान के साथ मिलेगा. ( Image Credit: Getty Images )

हैदराबाद: अगर आप हर महीने अलग-अलग ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के लिए काफी पैसा खर्च करते हैं तो अब आपको ऐसा नहीं करना पड़ेगा और हर महीने आपके काफी रुपये भी बच जाएंगे. दरअसल, रिलायंस जियो ने आज यानी 27 मई 2026 से ही देशभर में एक नई सर्विस लॉन्च की है, जिसका नाम OTT Pass है. इसकी कीमत सिर्फ 200 रुपये है. यह 28 दिनों का एक एड-ऑन पैक है. इस पैक के साथ यूज़र्स को 15 प्रीमियम स्ट्रीमिंग सर्विस, 1000 से ज्यादा लाइव टीवी चैनल्स और 30GB डेटा को एक साथ आपके फोन में ला देता है. जियो का दावा है कि इस पैक में शामिल सर्विस की असली कीमत हर महीने 1,500 तक है. 15 ओटीटी प्लेटफॉर्म्स का मिलेगा एक्सेस 200 रुपये वाले Jio OTT Pass में YouTube Premium, JioHotstar Mobile (हॉलीवुड कंटेंट सहित), Prime Video Mobile Edition, SonyLiv, ZEE5, Lionsgate Play, Discovery+, Sun NXT, FanCode, Kanccha Lannka, Planet Marathi, Chaupal, Hoichoi, TimesPlay और Tarang Plus शामिल हैं. 1000 से ज़्यादा लाइव TV चैनल और 5G डेटा