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Jio ने लॉन्च किया OTT Pass: YouTube Premium से Prime Video तक, मात्र ₹200 में मिलेगा सबकुछ!

Jio ने OTT Pass लॉन्च किया है जिसमें YouTube Premium, Prime Video और JioHotstar समेत 15 प्रीमियम स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म और 30GB डेटा शामिल है.

This is a 28-day add-on pack that will be available with the active base plan on the MyJio app, Jio.com and retail stores.
यह 28 दिन का ऐड-ऑन पैक है जो MyJio ऐप, Jio.com और रिटेल स्टोर पर एक्टिव बेस प्लान के साथ मिलेगा. (Image Credit: Getty Images)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : May 27, 2026 at 5:43 PM IST

2 Min Read
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हैदराबाद: अगर आप हर महीने अलग-अलग ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के लिए काफी पैसा खर्च करते हैं तो अब आपको ऐसा नहीं करना पड़ेगा और हर महीने आपके काफी रुपये भी बच जाएंगे. दरअसल, रिलायंस जियो ने आज यानी 27 मई 2026 से ही देशभर में एक नई सर्विस लॉन्च की है, जिसका नाम OTT Pass है. इसकी कीमत सिर्फ 200 रुपये है. यह 28 दिनों का एक एड-ऑन पैक है. इस पैक के साथ यूज़र्स को 15 प्रीमियम स्ट्रीमिंग सर्विस, 1000 से ज्यादा लाइव टीवी चैनल्स और 30GB डेटा को एक साथ आपके फोन में ला देता है. जियो का दावा है कि इस पैक में शामिल सर्विस की असली कीमत हर महीने 1,500 तक है.

15 ओटीटी प्लेटफॉर्म्स का मिलेगा एक्सेस

200 रुपये वाले Jio OTT Pass में YouTube Premium, JioHotstar Mobile (हॉलीवुड कंटेंट सहित), Prime Video Mobile Edition, SonyLiv, ZEE5, Lionsgate Play, Discovery+, Sun NXT, FanCode, Kanccha Lannka, Planet Marathi, Chaupal, Hoichoi, TimesPlay और Tarang Plus शामिल हैं.

1000 से ज़्यादा लाइव TV चैनल और 5G डेटा

इस पैक में आपको सिर्फ ओटीटी प्लेटफॉर्म्स का ही एक्सेस नहीं, बल्कि JioTV पर 1000 से ज़्यादा चैनल देखे जा सकते हैं जिनमें 150 से ज़्यादा पेड चैनल भी हैं. JioStar, Sony Entertainment, Sun TV Network, Warner Bros. Discovery और ETV जैसे बड़े नेटवर्क के चैनल इसमें शामिल हैं. इसके अलावा इस पैक के साथ आपको 30GB हाई-स्पीड 4G या 5G डेटा दिया जाएगा. इसके अलावा जब तक बेस प्लान एक्टिव है, अनलिमिटेड 5G डेटा भी मिलेगा जो अधिकतम 28 दिनों तक वैलिड रहेगा.

कैसे करें एक्टिवेट?

इस OTT Pass को एक्टिवेट करने के लिए आपको सबसे पहले MyJio ऐप, Jio.com, नज़दीकी Jio रिटेल स्टोर या किसी भी थर्ड-पार्टी रिचार्ज प्लेटफॉर्म से ये पैक खरीदना होगा. इसके लिए एकमात्र शर्त यह है कि पैक एक्टिवेट करने से पहले आपके नंबर पर कोई एक्टिव Jio बेस प्लान होना ज़रूरी है. यह पैक सभी टेलीकॉम सर्कल्स में उपलब्ध है यानी देश के किसी भी कोने में रहने वाला जियो यूज़र इसका फायदा उठा सकता है.

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