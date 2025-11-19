ETV Bharat / technology

Jio ने सभी 5G यूज़र्स को दिया गिफ्ट, बिल्कुल फ्री मिलेगा ₹35,100 वाला Gemini 3 AI मॉडल

Jio ने Unlimited 5G यूज़र्स के लिए ₹35,100 वाला Gemini 3 Pro Plan 18 महीनों के लिए मुफ्त कर दिया है. ( फोटो क्रेडिट: Jio )

हैदराबाद: जियो ने अपने अनलिमिटेड 5जी यूज़र्स को एक बड़ा सरप्राइज़ दिया है. अब 18 साल उससे ऊपर वाले हरेक जियो यूज़र्स के लिए Gemini AI का एक्सेस बिल्कुल मुफ्त होगा. आपको बता दें कि पहले Gemini AI का फ्री एक्सेस युवा यूज़र्स के लिए बीच में ही सीमित था, लेकिन अब जियो 18 साल या उससे ऊपर वाले 5G यूज़र्स को बिल्कुल मुफ्त में जेमिनी एआई मॉडल का सब्सक्रिप्शन दे रही है. आइए हम आपको इस ऑफर के बारे में बताते हैं.

अगर आप जियो यूज़र्स हैं और आपने जियो का 5G प्लान खरीदा है तो आपको 18 महीनों के लिए Gemini 3 एआई मॉडल का सब्सक्रिप्शन बिल्कुल मुफ्त मिलेगा, जो गूगल का लेटेस्ट एआई मॉडल है. जियो ने अपने आधिकारिक पेज पर जानकारी दी है कि उनके इस प्लान की कीमत 35,100 रुपये है, जो वो अपने यूज़र्स को फ्री में दे रहे हैं.

इसके लिए आप My Jio ऐप या वेबसाइट में जाकर Free Gemini वाले पेज के अंदर Claim Now पर टैप करेंगे तो आपके डिवाइस पर Gemini 3 मॉडल का फ्री सबस्क्रिप्शन एक्टिवेट हो जाएगा. यह ऑफर आज यानी 19 नवंबर 2025 से ही शुरू हो रहा है तो आज ही अपने माय जियो ऐप या वेबसाइट से इस ऑफर को एक्टिवेट कर सकते हैं. हालांकि, इसके लिए आपके पास एक्टिव जियो सिम और उसमें Unlimited 5G रिचार्ज प्लान होना चाहिए.

जियो ऑफर में क्या-क्या मिलेगा?

Google Gemini 3 का फ्री एक्सेस

Google One का एक्सेस, जिसमें 2TB तक मुफ्त स्टोरेज

Veo 3.1 का एक्सेस

NotebookLM का एक्सेस

Google Workspace का एक्सेस

Nano Banana का एक्सेस

Gemini 3 क्या लेकर आया है नया?