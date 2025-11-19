Jio ने सभी 5G यूज़र्स को दिया गिफ्ट, बिल्कुल फ्री मिलेगा ₹35,100 वाला Gemini 3 AI मॉडल
Jio अब हर Unlimited 5G यूज़र को 18 महीने का फ्री Gemini 3 Pro Plan दे रहा है, जिसकी कीमत करीब ₹35,100 है.
Published : November 19, 2025 at 2:15 PM IST
हैदराबाद: जियो ने अपने अनलिमिटेड 5जी यूज़र्स को एक बड़ा सरप्राइज़ दिया है. अब 18 साल उससे ऊपर वाले हरेक जियो यूज़र्स के लिए Gemini AI का एक्सेस बिल्कुल मुफ्त होगा. आपको बता दें कि पहले Gemini AI का फ्री एक्सेस युवा यूज़र्स के लिए बीच में ही सीमित था, लेकिन अब जियो 18 साल या उससे ऊपर वाले 5G यूज़र्स को बिल्कुल मुफ्त में जेमिनी एआई मॉडल का सब्सक्रिप्शन दे रही है. आइए हम आपको इस ऑफर के बारे में बताते हैं.
अगर आप जियो यूज़र्स हैं और आपने जियो का 5G प्लान खरीदा है तो आपको 18 महीनों के लिए Gemini 3 एआई मॉडल का सब्सक्रिप्शन बिल्कुल मुफ्त मिलेगा, जो गूगल का लेटेस्ट एआई मॉडल है. जियो ने अपने आधिकारिक पेज पर जानकारी दी है कि उनके इस प्लान की कीमत 35,100 रुपये है, जो वो अपने यूज़र्स को फ्री में दे रहे हैं.
इसके लिए आप My Jio ऐप या वेबसाइट में जाकर Free Gemini वाले पेज के अंदर Claim Now पर टैप करेंगे तो आपके डिवाइस पर Gemini 3 मॉडल का फ्री सबस्क्रिप्शन एक्टिवेट हो जाएगा. यह ऑफर आज यानी 19 नवंबर 2025 से ही शुरू हो रहा है तो आज ही अपने माय जियो ऐप या वेबसाइट से इस ऑफर को एक्टिवेट कर सकते हैं. हालांकि, इसके लिए आपके पास एक्टिव जियो सिम और उसमें Unlimited 5G रिचार्ज प्लान होना चाहिए.
जियो ऑफर में क्या-क्या मिलेगा?
- Google Gemini 3 का फ्री एक्सेस
- Google One का एक्सेस, जिसमें 2TB तक मुफ्त स्टोरेज
- Veo 3.1 का एक्सेस
- NotebookLM का एक्सेस
- Google Workspace का एक्सेस
- Nano Banana का एक्सेस
Gemini 3 क्या लेकर आया है नया?
Google ने अभी-अभी अपना Gemini 3 lineup पेश किया है, जिसमें Gemini 3 Pro और उससे भी ज़्यादा पावरफुल Gemini 3 Deep Think शामिल हैं.
इन मॉडल्स को Google ने अब तक की अपनी “सबसे ज्यादा क्षमता वाले और ज्यादा इंटेलीजेंसी वाला AI सीरीज़ बताया है.
इनमें इनफॉर्मेशन समझने, लंबी बातचीत संभालने, रीज़निंग, कोड लिखने, मैथ्स सोल्व करने और एजेंट-स्टाइल काम (मतलब यूज़र की ओर से मुश्किल टास्क संभालने) जैसे फीचर्स को काफी बेहतर किया गया है.
Gemini 3 Pro अब Google के कई प्रोडक्ट्स में रोलआउट हो रहा है - जैसे Gemini App, AI Mode in Search, Vertex AI, AI Studio और Google का नया Antigravity developer प्लैटफॉर्म.
Gemini 3 का परफॉर्मेंस कैसा है?
Google के इंटरनल टेस्ट्स के मुताबिक, Gemini 3 Pro ने अपनी पिछली generation, OpenAI के GPT-5.1 और Claude 4.5 Sonnet जैसे बड़े मॉडलों को कई reasoning benchmarks में पीछे छोड़ दिया है. जहां तक बात Deep Think की है, उसका परफॉर्मेंस इससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बताया गया है, लेकिन अभी ये मॉडल सिर्फ safety टेस्टर्स तक limited है.