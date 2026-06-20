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Jio की स्पेस एंट्री: लॉन्च करेंगे 1650 LEO सैटेलाइट्स, Starlink को मिलेगी टक्कर!

यह सैटेलाइट प्रोजेक्ट अगले दो से तीन साल में IN-SPACe की मदद से पूरा किया जाएगा. ( Image Credit: Youtube/Reliance Updates )

इसमें खास बात यह है कि जियो प्लेटफॉर्म्स इस सेगमेंट में एंट्री करने वाली पहली भारतीय कंपनी बन गई है, जबकि इस सेगमेंट में अभी एलन मस्क की कंपनी स्टारलिंक (Starlink) का दबदबा है, जिनके स्पेस में करीब 10,000 सैटेलाइट्स हैं. इसी एजीएम में रिलायंस के एक्जीक्यूटिव डायरेक्टर अनंत अंबानी ने कंपनी के ग्रीन एनर्जी बिजनेस को आने वाले समय का सबसे बड़ा ग्रोथ इंजन बताया.

जानकारी के मुताबिक, यह सैटेलाइट्स लगभग 650 किलोमीटर की ऊंचाई पर तैनात किए जाएंगे और इसे पूरे प्रोजेक्ट को आने वाले दो से तीन साल में पूरा किया जाएगा. इस काम को भारत की स्पेस एजेंसी इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर यानी IN-SPACe की मदद से पूरा किया जाएगा.

हैदराबाद: रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड (RIL) ने अपनी 49वीं एनुअल जनरल मीटिंग (AGM) के दौरान एक बड़ा ऐलान किया है. कंपनी ने बताया कि जियो प्लेटफॉर्म अपना खुद का एलईओ LEO सैटेलाइट नेटवर्क बनाने जा रही है. इस प्रोजेक्ट के तहत कुल 1,600 से 1,650 लो अर्थ ऑर्बिट यानी LEO सैटेलाइट्स को स्पेस में भेजा जाएगा. इस बड़े ऐलान की जानकारी रिलायंस जियो इंफोकॉम लिमिटेड के चेयरमैन और जियो प्लेटफॉर्म्स के मैनेजिंग डायरेक्टर आकाश अंबानी ने दी.

ऐसे आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स, जो पृथ्वी से ज्यादा से ज्यादा 2,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर चक्कर लगाते हैं और तेज़, हाई-रेज़ोल्यूशन और कम लेटेंसी वाला कम्युनिकेशन देने में सक्षम होते हैं, उन्हें LEO सैटेलाइट्स कहते हैं. ये सैटेलाइट्स पृथ्वी के वातावरण से ऊपर मौजूद होने की वजह से ग्राउंड स्टेशन से बिना किसी रुकावट के लगातार कनेक्शन बनाए रख सकते हैं. इस तरह के सैटेलाइट्स अकेले काम नहीं करते, बल्कि सैकड़ों या हज़ारों की संख्या में एक साथ जुड़कर पूरी दुनिया को कवरेज देते हैं.

इसकी सबसे खास बात यह है कि अगर नेटवर्क में से एक सैटेलाइट किसी वजह से बंद हो भी जाए, तो बाकी सैटेलाइट्स उस इलाके का कवरेज तुरंत संभाल लेते हैं, जिससे पूरा सिस्टम काफी भरोसेमंद बन जाता है. इन सैटेलाइट्स की एक बड़ी खूबी यह है कि ये धरती से काफी नज़दीक होते हैं, जिसे छोटे एंटीना और सिंपल डिवाइस के ज़रिए भी इन्हें एक्सेस किया जा सकता है.

इससे दूर-दराज, गांव-देहात या पहाड़ी इलाके जैसे मुश्किल क्षेत्रों में भी इन्हें आसानी से इस्तेमाल किया जा सकता है. LEO सैटेलाइट्स की रफ्तार भी बहुत तेज़ होती है, इस वजह से एक सैटेलाइट किसी एक इलाके को लगातार कवर नहीं कर सकता. लेकिन जब बड़ी संख्या में सैटेलाइट्स मिलकर एक नेटवर्क की तरह काम करते हैं, तो समुद्र, ध्रुवीय इलाकों और रेगिस्तान जैसे मुश्किल क्षेत्रों में भी लगातार कवरेज मिल जाती है, जहां केबल बिछाना या टावर लगाना मुमकिन नहीं होता.

इस तरह के नेटवर्क में कई सैटेलाइट्स, ग्राउंड टर्मिनल और कंट्रोल स्टेशन मिलकर एक सिस्टम के तौर पर काम करते हैं, जो डेटा ट्रैफिक को मैनेज करता है. क्योंकि हर सैटेलाइट लगातार चलता रहता है, इसलिए नेटवर्क को एक सैटेलाइट से दूसरे सैटेलाइट के बीच लगातार कनेक्शन हैंडओवर करना पड़ता है, ताकि यूज़र्स की सर्विस बिना रुकावट चलती रहे.

LEO नेटवर्क सिर्फ 20 से 30 मिलीसेकंड की लेटेंसी देता है, जो लगभग 4G या फाइबर ब्रॉडबैंड के बराबर है. यही वजह है कि यह रिमोट मशीन कंट्रोल और हाई-डेफिनिशन वीडियो कॉल जैसे रियल-टाइम कामों के लिए बेहद उपयुक्त साबित होता है.

डेटा ट्रांसफर की स्पीड के मामले में भी LEO सैटेलाइट्स काफी आगे हैं, क्योंकि धरती के नज़दीक होने की वजह से ये ऐसी फ्रीक्वेंसी का इस्तेमाल कर पाते हैं, जो तेज़ और घना डेटा ट्रांसमिशन सपोर्ट करती है. इसके अलावा इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट से जुड़ी मॉनिटरिंग के लिए यह हाई बैंडविड्थ बहुत ज़रूरी मानी जाती है, और एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये सैटेलाइट्स आगे चलकर एक "डिस्ट्रिब्यूटेड क्लाउड" की तरह काम करेंगे, जो डेटा को धरती पर पहुंचने से पहले ही मिलीसेकंड्स में प्रोसेस कर देंगे.