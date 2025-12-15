ETV Bharat / technology

Jio ने लॉन्च किए Happy New Year 2026 प्रीपेड प्लान्स, AI और OTT का दमदार कॉम्बो

Jio ने नए साल से पहले प्रीपेड यूजर्स के लिए AI, OTT और अनलिमिटेड 5G डेटा वाले नए प्लान लॉन्च किए.

Jio's Happy New Year 2026 plans offer 5G data, access to OTT platforms, and an 18-month Google Gemini Pro AI subscription.
Jio के Happy New Year 2026 प्लान्स में 5G डेटा, OTT प्लेटफॉर्म्स और 18 महीने का Google Gemini Pro AI सब्सक्रिप्शन दिया जा रहा है. (फोटो क्रेडिट: Jio)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : December 15, 2025 at 6:08 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

हैदराबाद: नए साल से पहले Jio ने अपने प्रीपेड यूजर्स के लिए Happy New Year 2026 Recharge Plans लॉन्च कर दिए हैं. कंपनी ने इस बार सिर्फ डेटा या कॉलिंग पर नहीं, बल्कि AI और OTT एंटरटेनमेंट पर भी खास फोकस किया है. Jio के मुताबिक, ये नए प्लान्स यूजर्स को एक साथ कनेक्टिविटी, एंटरटेनमेंट और AI एक्सपीरियंस देने के लिए डिजाइन किए गए हैं.

Happy New Year Plan

Jio का सबसे खास ऑफर 500 रुपये वाला Happy New Year Plan है. इसमें 28 दिन की वैलिडिटी मिलती है और हर दिन 2GB डेटा दिया जाता है. इसके साथ अनलिमिटेड 5G डेटा एक्सेस भी मिलेगा. कॉलिंग की बात करें तो इसमें अनलिमिटेड वॉयस कॉल्स और रोज 100 SMS शामिल हैं.

OTT लवर्स के लिए यह प्लान काफी दमदार है. Jio की तरफ से इसमें Lionsgate Play, Discovery Plus, Sun NXT, Kanchha Lannka, Planet Marathi, Chaupal, Hoichoi, FanCode, JioTV और JioAICloud का एक्सेस दिया जा रहा है.

Jio के अनुसार, इस प्लान के साथ Google Gemini Pro AI का 18 महीने का फ्री सब्सक्रिप्शन भी मिलेगा, जिसकी कीमत करीब Rs. 35,100 बताई गई है. हालांकि, यह AI सर्विस सिर्फ 18 साल या उससे ज्यादा उम्र के यूजर्स के लिए होगी.

Annual Plan

Jio ने एक नया एनुअल प्रीपेड प्लान 3,599 रुपये का है. इसमें पूरे 365 दिनों की वैलिडिटी के साथ हर दिन 2.5GB डेटा मिलता है और अनलिमिटेड 5G डेटा भी शामिल है. इसके अलावा अनलिमिटेड कॉल्स, SMS, JioTV और JioAICloud का एक्सेस दिया जा रहा है. इस प्लान में भी वही 18 महीने वाला Google Gemini Pro AI सब्सक्रिप्शन शामिल है.

Flexi Data Add On

कम कीमत में एक्स्ट्रा डेटा और OTT चाहने वालों के लिए Jio ने 103 रुपये का Flexi Pack पेश किया है. इसमें 28 दिन की वैलिडिटी के साथ कुल 5GB डेटा मिलता है. खास बात यह है कि यूजर्स अपनी पसंद के हिसाब से एक OTT बंडल चुन सकते हैं.

TAGGED:

JIO HAPPY NEW YEAR PLAN 2026
JIO PREPAID PLANS WITH GEMINI AI
JIO RS 500 RECHARGE PLAN BENEFITS
JIO ANNUAL PREPAID PLAN 3599
JIO FLEXI DATA ADD ON 103

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.