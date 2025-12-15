ETV Bharat / technology

Jio ने लॉन्च किए Happy New Year 2026 प्रीपेड प्लान्स, AI और OTT का दमदार कॉम्बो

Jio के Happy New Year 2026 प्लान्स में 5G डेटा, OTT प्लेटफॉर्म्स और 18 महीने का Google Gemini Pro AI सब्सक्रिप्शन दिया जा रहा है. ( फोटो क्रेडिट: Jio )

हैदराबाद: नए साल से पहले Jio ने अपने प्रीपेड यूजर्स के लिए Happy New Year 2026 Recharge Plans लॉन्च कर दिए हैं. कंपनी ने इस बार सिर्फ डेटा या कॉलिंग पर नहीं, बल्कि AI और OTT एंटरटेनमेंट पर भी खास फोकस किया है. Jio के मुताबिक, ये नए प्लान्स यूजर्स को एक साथ कनेक्टिविटी, एंटरटेनमेंट और AI एक्सपीरियंस देने के लिए डिजाइन किए गए हैं.

Happy New Year Plan

Jio का सबसे खास ऑफर 500 रुपये वाला Happy New Year Plan है. इसमें 28 दिन की वैलिडिटी मिलती है और हर दिन 2GB डेटा दिया जाता है. इसके साथ अनलिमिटेड 5G डेटा एक्सेस भी मिलेगा. कॉलिंग की बात करें तो इसमें अनलिमिटेड वॉयस कॉल्स और रोज 100 SMS शामिल हैं.

OTT लवर्स के लिए यह प्लान काफी दमदार है. Jio की तरफ से इसमें Lionsgate Play, Discovery Plus, Sun NXT, Kanchha Lannka, Planet Marathi, Chaupal, Hoichoi, FanCode, JioTV और JioAICloud का एक्सेस दिया जा रहा है.

Jio के अनुसार, इस प्लान के साथ Google Gemini Pro AI का 18 महीने का फ्री सब्सक्रिप्शन भी मिलेगा, जिसकी कीमत करीब Rs. 35,100 बताई गई है. हालांकि, यह AI सर्विस सिर्फ 18 साल या उससे ज्यादा उम्र के यूजर्स के लिए होगी.