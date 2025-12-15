Jio ने लॉन्च किए Happy New Year 2026 प्रीपेड प्लान्स, AI और OTT का दमदार कॉम्बो
Jio ने नए साल से पहले प्रीपेड यूजर्स के लिए AI, OTT और अनलिमिटेड 5G डेटा वाले नए प्लान लॉन्च किए.
Published : December 15, 2025 at 6:08 PM IST
हैदराबाद: नए साल से पहले Jio ने अपने प्रीपेड यूजर्स के लिए Happy New Year 2026 Recharge Plans लॉन्च कर दिए हैं. कंपनी ने इस बार सिर्फ डेटा या कॉलिंग पर नहीं, बल्कि AI और OTT एंटरटेनमेंट पर भी खास फोकस किया है. Jio के मुताबिक, ये नए प्लान्स यूजर्स को एक साथ कनेक्टिविटी, एंटरटेनमेंट और AI एक्सपीरियंस देने के लिए डिजाइन किए गए हैं.
Happy New Year Plan
Jio का सबसे खास ऑफर 500 रुपये वाला Happy New Year Plan है. इसमें 28 दिन की वैलिडिटी मिलती है और हर दिन 2GB डेटा दिया जाता है. इसके साथ अनलिमिटेड 5G डेटा एक्सेस भी मिलेगा. कॉलिंग की बात करें तो इसमें अनलिमिटेड वॉयस कॉल्स और रोज 100 SMS शामिल हैं.
OTT लवर्स के लिए यह प्लान काफी दमदार है. Jio की तरफ से इसमें Lionsgate Play, Discovery Plus, Sun NXT, Kanchha Lannka, Planet Marathi, Chaupal, Hoichoi, FanCode, JioTV और JioAICloud का एक्सेस दिया जा रहा है.
Jio के अनुसार, इस प्लान के साथ Google Gemini Pro AI का 18 महीने का फ्री सब्सक्रिप्शन भी मिलेगा, जिसकी कीमत करीब Rs. 35,100 बताई गई है. हालांकि, यह AI सर्विस सिर्फ 18 साल या उससे ज्यादा उम्र के यूजर्स के लिए होगी.
Annual Plan
Jio ने एक नया एनुअल प्रीपेड प्लान 3,599 रुपये का है. इसमें पूरे 365 दिनों की वैलिडिटी के साथ हर दिन 2.5GB डेटा मिलता है और अनलिमिटेड 5G डेटा भी शामिल है. इसके अलावा अनलिमिटेड कॉल्स, SMS, JioTV और JioAICloud का एक्सेस दिया जा रहा है. इस प्लान में भी वही 18 महीने वाला Google Gemini Pro AI सब्सक्रिप्शन शामिल है.
Flexi Data Add On
कम कीमत में एक्स्ट्रा डेटा और OTT चाहने वालों के लिए Jio ने 103 रुपये का Flexi Pack पेश किया है. इसमें 28 दिन की वैलिडिटी के साथ कुल 5GB डेटा मिलता है. खास बात यह है कि यूजर्स अपनी पसंद के हिसाब से एक OTT बंडल चुन सकते हैं.