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Jio ने लॉन्च किया 55 रुपये का नया प्लान, मिलेंगे 1000 से ज्यादा TV चैनल्स

इस प्लान में 150 से ज्यादा प्रीमियम चैनल्स शामिल हैं, लेकिन JioStar और Sony के स्पोर्ट्स चैनल्स इसमें उपलब्ध नहीं होंगे. ( Image Credit: Jio )

हैदराबाद: रिलायंस जियो ने आज भारत में एक नया एंटरटेनमेंट-बेस्ड रिचार्ज प्लान लॉन्च किया है. इस प्लान में यूज़र्स को JioTV मोबाइल ऐप के ज़रिए 1,000 से ज्यादा TV चैनल्स एक्सेस करने की सुविधा मिलेगी. इसका मतलब है कि आप 55 रुपये प्रति महीना खर्च करके टीवी में दिखाई देने वाले लगभग सभी चैनल्स को अपने मोबाइल फोन्स पर देख सकते हैं. जियो का यह बजट-फ्रेंडली प्लान प्रीपेड और पोस्टपेड, दोनों तरह के सब्सक्राइबर्स के लिए उपलब्ध है. 55 रुपये के इस प्लान का नाम JioTV Pro Pack है. इसमें 150 से ज्यादा प्रीमियम टीवी चैनल्स का एक्सेस मिलता है. हालांकि, इसमें JioStar और Sony के लाइव स्पोर्ट्स चैनल्स शामिल नहीं हैं, जो कि स्पोर्ट्स देखने वाले यूज़र्स के लिए एक निराशाजनक बात हो सकती है. 55 रुपये में क्या मिलेगा? जियो के इस नए 55 रुपये वाले JioTV Pro Pack की वैलिडिटी 30 दिनों की है और इसमें यूज़र्स को 16 से ज्यादा भाषाओं में 1,000 लाइव TV चैनल्स JioTV मोबाइल ऐप के ज़रिए मिलते हैं. यूज़र्स इस प्लान का रिचार्ज ऑनलाइन और ऑफलाइन, दोनों मोड से कर सकते हैं. इस प्लान में यूज़र्स को 10MB हाई-स्पीड डेटा भी शामिल है.