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Jio लाया नया 3-in-1 होम पैक, एक ही प्लान में मिलेगा Wi-Fi, TV और OTT

3+1 महीने वाला जियो कॉम्बो पैक सिर्फ ₹555 प्रति माह में 30 Mbps स्पीड के साथ उपलब्ध कराया गया है. ( Image Credit: Getty Images )

हैदराबाद: जियो ने अपने होम यूज़र्स के लिए एक नया और अच्छा प्लान पेश किया है. कंपनी ने नए Jio 3-in-1 सर्विस पैक** लॉन्च किए हैं. इसमें यूज़र्स को वाई-फाई, लाइव टीवी और OTT ऐप्स, तीनों की सुविधा एक ही प्लान में मिल जाएगी. इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि इन कॉम्बो पैक की कीमत, टीवी और वाई-फाई को अलग-अलग लेने की तुलना में काफी ज्यादा सस्ती पड़ती है. जियो ने इस नए 3-in-1 पैक दो अलग-अलग ऑप्शन में लॉन्च किया है. पहला ऑप्शन 2+1 महीने की वैलिडिटी वाला है, जिसकी कीमत ₹2,122 रखी गई है. इसका महीने का खर्च 707 रुपये आता है. इसमें ग्राहकों को 100 Mbps की तेज ब्रॉडबैंड स्पीड मिलेगी. दूसरा ऑप्शन 3+1 महीने की वैलिडिटी वाला है, जिसकी कीमत 2,222 रुपये है. यह पैक ज्यादा महीनों के लिए है, इसलिए इसका मासिक खर्च कम पड़ता है यानी सिर्फ 555 रुपये प्रति महीने. हालांकि इसमें स्पीड थोड़ी कम, यानी 30 Mbps मिलती है. इन दोनों प्लान्स में यूज़र्स को 1,000 से ज्यादा लाइव टीवी चैनल्स और 12 पॉपुलर OTT प्लेटफॉर्म्स जैसे Sun NXT, Zee5, Sony Live और JioHotstar का एक्सेस दिया जा रहा है. टीवी-ओनली और वाई-फाई-ओनली पैक भी लॉन्च इसके अलावा जिन ग्राहकों को सिर्फ टीवी चाहिए, उनके लिए जियो ने अलग से सिर्फ टीवी वाला प्लान लॉन्च किया है. इस प्लान की कीमत 2,000 रुपये है और इसकी वैधता 5 महीने की है. इसका मतलब है कि हर महीने का खर्च करीब 400 रुपये प्रति महीने आएगा.