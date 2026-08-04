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Jio लाया नया 3-in-1 होम पैक, एक ही प्लान में मिलेगा Wi-Fi, TV और OTT

जियो ने नए 3-in-1 सर्विस पैक लॉन्च किए हैं, जिनमें एक ही प्लान में वाई-फाई, लाइव टीवी और 12 OTT ऐप्स की सुविधा शामिल है.

The 3+1 month Jio combo pack has been made available at just ₹555 per month with a speed of 30 Mbps.
3+1 महीने वाला जियो कॉम्बो पैक सिर्फ ₹555 प्रति माह में 30 Mbps स्पीड के साथ उपलब्ध कराया गया है. (Image Credit: Getty Images)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : August 4, 2026 at 5:53 PM IST

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हैदराबाद: जियो ने अपने होम यूज़र्स के लिए एक नया और अच्छा प्लान पेश किया है. कंपनी ने नए Jio 3-in-1 सर्विस पैक** लॉन्च किए हैं. इसमें यूज़र्स को वाई-फाई, लाइव टीवी और OTT ऐप्स, तीनों की सुविधा एक ही प्लान में मिल जाएगी. इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि इन कॉम्बो पैक की कीमत, टीवी और वाई-फाई को अलग-अलग लेने की तुलना में काफी ज्यादा सस्ती पड़ती है.

जियो ने इस नए 3-in-1 पैक दो अलग-अलग ऑप्शन में लॉन्च किया है. पहला ऑप्शन 2+1 महीने की वैलिडिटी वाला है, जिसकी कीमत ₹2,122 रखी गई है. इसका महीने का खर्च 707 रुपये आता है. इसमें ग्राहकों को 100 Mbps की तेज ब्रॉडबैंड स्पीड मिलेगी.

दूसरा ऑप्शन 3+1 महीने की वैलिडिटी वाला है, जिसकी कीमत 2,222 रुपये है. यह पैक ज्यादा महीनों के लिए है, इसलिए इसका मासिक खर्च कम पड़ता है यानी सिर्फ 555 रुपये प्रति महीने. हालांकि इसमें स्पीड थोड़ी कम, यानी 30 Mbps मिलती है.

इन दोनों प्लान्स में यूज़र्स को 1,000 से ज्यादा लाइव टीवी चैनल्स और 12 पॉपुलर OTT प्लेटफॉर्म्स जैसे Sun NXT, Zee5, Sony Live और JioHotstar का एक्सेस दिया जा रहा है.

टीवी-ओनली और वाई-फाई-ओनली पैक भी लॉन्च

इसके अलावा जिन ग्राहकों को सिर्फ टीवी चाहिए, उनके लिए जियो ने अलग से सिर्फ टीवी वाला प्लान लॉन्च किया है. इस प्लान की कीमत 2,000 रुपये है और इसकी वैधता 5 महीने की है. इसका मतलब है कि हर महीने का खर्च करीब 400 रुपये प्रति महीने आएगा.

इसमें 1,000 से ज्यादा लाइव चैनल, 200 से ज्यादा HD चैनल और 15 से अधिक क्षेत्रीय भाषाओं का कंटेंट मिलेगा. इसके अलावा यूज़र्स 1000 रुपये खर्च करके इस प्लान को दो महीने के लिए भी खरीद सकते हैं, लेकिन उसमें 200 रुपये का सेटअप फीस अलग से देना पड़ेगा.

इसके अलावा जियो ने दो नए Wi-Fi-only प्लान भी शुरू किए हैं. इनमें से पहला 100 Mbps स्पीड वाला प्लान है, जिसकी कीमत 3,000 रुपये है और वैधता 5 महीने की है. इस प्लान का दो महीने वाला वर्ज़न 1,500 रुपये में मिलेगा, जिसके साथ 300 रुपये की सेटअप फीस भी देनी होगी.

वाईफाई-ओनली वाला दूसरा प्लान 2,200 रुपये का आता है, जिसके साथ 5 महीनों के लिए 30 Mbps स्पीड वाला पैक मिलता है. इस प्लान को खरीदने पर मंथली खर्च करीब 440 रुपये पड़ता है और इसका दो महीने वाला ऑप्शन 1,100 रुपये में मिलता है.

लिहाजा, जियो का यह नया 3-in-1 प्लान उन घरों के लिए काफी फायदेमंद साबित हो सकता है जो टीवी और इंटरनेट दोनों की सुविधा एक साथ चाहते हैं. इसके अलावा जो लोग अलग-अलग सब्सक्रिप्शन के झंझट बचना चाहते हैं और एक ही बिल में तीनों सुविधाएं इस्तेमाल करना चाहते हैं, उनके लिए भी ये प्लान्स अच्छे साबित हो सकते हैं.

इस प्लान के साथ नए ग्राहकों को फ्री डोरस्टेप इंस्टॉलेशन का फायदा भी मिलेगा. हालांकि, इस बात का ध्यान जरूर रखें कि इस प्लान को लेने से पहले आपके इलाके में JioFiber या JioAirFiber की उपलब्धता होनी चाहिए.

  • यह भी पढ़ें: Jio ने लॉन्च किया OTT Pass: YouTube Premium से Prime Video तक, मात्र ₹200 में मिलेगा सबकुछ!

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