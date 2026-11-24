Nvidia ने Jensen Huang को फिर से CEO बना दिया, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल!
Nvidia बोर्ड ने Jensen Huang को फिर से प्रेसिडेंट और सीईओ बना दिया, क्योंकि अमेरिकी सरकार ने इसे कोई राष्ट्रीय सुरक्षा का खतरा नहीं माना.
Published : November 24, 2026 at 7:19 AM IST
हैदराबाद: Nvidia के बोर्ड ने सोमवार को एक बड़ा फैसला लिया. कंपनी ने जेनसन हॉन्ग (Jansen Huang) को फिर से कंपनी का प्रेसिडेंट और सीईओ बना दिया. कुछ दिन पहले ही बोर्ड ने उनके लौटने का प्रस्ताव ठुकरा दिया था, लेकिन अब उनकी वापसी कराने वाला फैसला सभी को हैरान कर रहा है.
जेनसन हॉन्ग ने हाल ही में स्वीकार किया था कि उनका एक महिला के साथ संबंध था. उस महिला का नाम Alice Huang है और उन पर चीन की जासूस होने का शक जताया जा रहा था. इस बात के बाद Nvidia में बड़ा हंगामा हो गया था. उसके बाद Nvidia के बोर्ड ने जेनसन हॉन्ग को उनके पद से हटा दिया था और Colette Kress को अस्थायी सीईओ बनाया गया था.
NVIDIA Board reinstates Jensen Huang as President, CEO and Board Director. Read the release: https://t.co/x4bnjiSVil— NVIDIA Newsroom (@nvidianewsroom) November 23, 2026
Nvidia द्वारा जारी की गई एक नई प्रेस रिलीज़ के मुताबिक, अब बोर्ड ने अपना मन बदल लिया. बोर्ड के चेयरमैन Harvey C. Jones ने कहा कि जेनसन ही एनवीडिया को आगे बढ़ाने के लिए सही व्यक्ति हैं. उनका कहना था कि यह फैसला कंपनी के शेयर होल्डर्स, कमर्चारियों, पार्टनर्स और ग्राहकों के हित में है. इससे सभी का फायदा है और इसलिए बोर्ड ने सर्वसम्मति से यह फैसला लिया.
जेनसन के वापस आने के बाद सोशल मीडिया पर उनके और एनवीडिया हेडक्वार्टर से उनके कर्मचारियों के कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं. इनमें जेनसन वापसी के बाद अपने कर्मचारियों को संबोधित कर रहे हैं, उनका धन्यवाद कर रहे हैं और तभी कोई एक कर्मचारी आकर उनसे गले मिलती है और काफी इमोशनल हो जाती है.
Scenes from Nvidia headquarters as Jensen comes back. The Nvidia employees wanted him back more than anything. Grateful to the President, everyone in the administration, everyone who signed the petition, everyone who supported Jensen publicly, everyone who called the board, everyone on the board who fought for him, everyone. This is why America is the greatest country on earth. Every part of Jensen’s story would have only been possible in America. And remember that Gandalf the White was even better than Gandalf the Grey in every way. “Let’s get to work.” 🇺🇸— Gavin Baker (@GavinSBaker) November 23, 2026
Trump का समर्थन और सरकार की भूमिका
अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी जेनसन हॉन्ग से बात की. ट्रंप ने कहा कि उन्होंने खुद इस मामले में हस्तक्षेप किया है. ट्रंप के मुताबिक, सरकार ने साफ कर दिया है कि जेनसन हॉन्ग की वापसी से राष्ट्रीय सुरक्षा पर कोई भी खतरा नहीं है. एटोर्नी जनरल Todd Blanche ने भी बताया कि जेनसन हॉन्ग के खिलाफ कोई गैरकानूनी काम का सबूत नहीं मिला.
ट्रंप ने सोशल मीडिया पर लिखा कि अमेरिका की अर्थव्यवस्था के लिए जेनसन की जरूरत है. उन्होंने एनवीडिया से आंतरिक जांच जारी रखने को भी कहा है. उधर जेनसन के वापसी का ऐलान होते ही Nvidia के शेयर आसमान छूने लगे. सुबह मार्केट खुलते ही शेयर में 33% की बढ़ोतरी देखने को मिली और कीमत 165.57 डॉलर पर पहुंच गई. हालांकि यह अभी भी पिछले महीने के रिकॉर्ड उच्च स्तर 239.24 डॉलर से कम ही है.
Over the past week, I’ve been overwhelmed by the love and support of friends, industry colleagues, and people I've never met. Thank you to everyone who has shown kindness to my family and me. It means the world to me. I came to the United States 53 years ago, and becoming an American citizen is one of the greatest gifts and proudest moments of my life. NVIDIA has been my life’s work. Building it into the company it is today alongside my colleagues has been a privilege and an honor. Nowhere but in America could a company like NVIDIA be possible. I love our country, and I love NVIDIA. I did not live up to the standards expected of everyone at NVIDIA, and I have made serious mistakes in my personal life. I created problems for the Board that I deeply regret. I own my mistakes completely, and I am committed to cooperating with the Board’s independent investigation. Since my departure, I’ve seen an outpouring of calls from NVIDIA’s employees, investors, business partners, and customers for me to return as CEO. Many continue to reach out to me directly as the company navigates complex technology, market, competitive, and geopolitical dynamics. NVIDIA is a once-in-a-generation company. If the Board of Directors decides that my return is in the best interest of our shareholders, our employees, the company, and America, I would be honored to answer these calls and return as CEO. Thank you again to everyone who has shared their good wishes. I am profoundly humbled by your support. To my family: I love you, and I will spend the rest of my life being worthy of yours. Jensen— Jensen Huang (@JensenHuang) November 17, 2026
जेनसन हॉन्ग ने अपने बयान में कहा कि वो सम्मानित महसूस कर रहे हैं. उन्होंने बोर्ड, Colette Kress और पूरे स्टाफ का धन्यवाद किया. उन्होंने कहा कि वो नई जिम्मेदारी को पूरी विनम्रता और नई प्रतिबद्धता के साथ निभाएंगे. परिवार के प्यार के लिए भी उन्होंने आभार जताया.
कंपनी ने साफ कहा है कि इस मामले की जांच अभी भी जारी रहेगी. बोर्ड ने राष्ट्रीय सुरक्षा और निर्यात नियंत्रण के लिए अलग समिति बनाई है. एक नए चीफ कंपलायंस ऑफिसर (CCO) की भी तलाश शुरू की जाएगी.