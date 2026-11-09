Alice Huang कौन हैं, Nvidia CEO जेनसन हॉन्ग से कनेक्शन का असर ग्लोबल AI रेस पर पड़ेगा?
Jensen Huang ने अपनी पत्नी के साथ बेवफाई स्वीकार की है और Nvidia बोर्ड अब इस पूरे मामले की जांच कर रहा है.
Published : November 9, 2026 at 4:52 PM IST
हैदराबाद: चिप बनाने वाली दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक Nvidia के सीईओ जेनसन Jensen Huang एक बड़े विवाद में फंस चुके हैं, जिसकी कंपनी ने जांच भी शुरू कर दी है.
जेनसन हॉन्ग ने खुद स्वीकार भी किया है कि उन्होंने अपनी पत्नी के साथ बेवफाई की है. ये बात उस चीनी व्यवसायी महिला Alice Huang से जुड़ी है जिसे अमेरिकी खुफिया एजेंसियां चीनी जासूस मानती हैं.
Alice Huang कौन हैं?
Alice Huang का दूसरा नाम Huang Le भी है. वो चीन की नागरिक हैं. पहले वो Hunan TV और CCTV में रिपोर्टर रहीं थीं और बाद में HSBC और CITIC Securities में काम किया. उसके बाद सिंगापुर की कंपनी Megaspeed में काफी हाई पोस्ट पर पहुंच गई. सिंगापुर की कंपनी Megaspeed डेटा सेंटर चलाती है और अमेरिकन कंपनी एनविडिया से एआई चिप्स खरीदती है.
पिछले दो साल में इस कंपनी ने 4.8 अरब डॉलर से ज्यादा के Nvidia चिप्स खरीदे हैं. एलिस हॉन्ग और जेनसन हॉन्ग का सरनेम एक है, लेकिन दोनों कोई रिश्तेदार नहीं हैं. जून 2024 में तापेई के एक बार में दोनों एक साथ फोटो में दिखे थे. मई 2025 में भी तापेई (Taipei) के रेस्तरां के बाहर दोनों को एक साथ देखा गया था.
न्यू यॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार एजेंसियों ने एलिस हॉन्ग पर निगरानी रखी थी. उनका मानना है कि चीन की मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट सिक्योरिटी ने उन्हें भर्ती किया था. उनका मकसद एनवीडिया के सीईओ के बारे में जानकारी जमा करना और कंपनी को चीन को सबसे आधुनिक चिप्स बेचने के लिए प्रभावित करना था.
Nvidia बोर्ड की जांच और जेनसन हॉन्ग का बयान
Nvidia की बोर्ड ने स्वतंत्र जांच शुरू कर दी है. बोर्ड ने कहा कि अभी तक कोई सबूत नहीं मिला कि कंपनी के सीक्रेट या अमेरिकी सुरक्षा को नुकसान पहुंचा हो, लेकिन फिर भी सारी जानकारियों की जांच की जाएगी. जेनसन हॉन्ग ने कर्मचारियों को पत्र लिखकर कहा कि उन्होंने पत्नी के साथ बेवफाई की. इससे पत्नी और बच्चों को ठेस पहुंची. उन्होंने माफी मांगी और जांच में पूरा सहयोग देने का वादा किया. वो एनवीडिया को लीड करना जारी रखेंगे।
Megaspeed पर पहले भी शक था कि वो अमेरिकी पाबंदियों को दरकिनार कर चीन को चिप्स पहुंचा रही है, लेकिन Nvidia का कहना है कि वो आरोप पहले ही जांच में खारिज हो चुके हैं. एलिस हॉन्ग ने अभी तक कोई जवाब नहीं दिया है. उन पर कोई आरोप भी नहीं लगा है. चीन ने इन आरोपों को बेबुनियाद बताया है.
ट्रंप और अन्य प्रतिक्रियाएं
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस मामले को काफी जटिल बताया है. उन्होंने जेनसन हॉन्ग को स्मार्ट और अमेजिंग कहा. सिक्योरिटी ऑफ स्टेट मार्को रुबियो ने कमेंट करने से मना कर दिया. Nvidia दुनिया की सबसे वैल्यूबल कंपनियों में से एक है. इसके चिप्स एआई की दुनिया में सबसे महत्वपूर्ण माने जाते हैं, इसलिए ये विवाद सिर्फ निजी नहीं बल्कि सुरक्षा से भी जुड़ा है. हालांकि, फिलहाल इस मामले में की पूरी जांच चल रही है. लिहाजा, पूरा सच सामने आने में वक्त लग सकता है. यह एक ऐसी घटना है जो न सिर्फ अमेरिकन चिप कंपनी एनवीडिया बल्कि विश्व की एआई रेस पर भी असर डाल सकती है.