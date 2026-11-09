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Alice Huang कौन हैं, Nvidia CEO जेनसन हॉन्ग से कनेक्शन का असर ग्लोबल AI रेस पर पड़ेगा?

Alice Huang को अमेरिकी एजेंसियां चीनी खुफिया एजेंसी से जुड़ी मानती हैं लेकिन उन पर अभी कोई आरोप तय नहीं हुआ है. ( AFP )

हैदराबाद: चिप बनाने वाली दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक Nvidia के सीईओ जेनसन Jensen Huang एक बड़े विवाद में फंस चुके हैं, जिसकी कंपनी ने जांच भी शुरू कर दी है.

जेनसन हॉन्ग ने खुद स्वीकार भी किया है कि उन्होंने अपनी पत्नी के साथ बेवफाई की है. ये बात उस चीनी व्यवसायी महिला Alice Huang से जुड़ी है जिसे अमेरिकी खुफिया एजेंसियां चीनी जासूस मानती हैं.

Alice Huang कौन हैं? Alice Huang का दूसरा नाम Huang Le भी है. वो चीन की नागरिक हैं. पहले वो Hunan TV और CCTV में रिपोर्टर रहीं थीं और बाद में HSBC और CITIC Securities में काम किया. उसके बाद सिंगापुर की कंपनी Megaspeed में काफी हाई पोस्ट पर पहुंच गई. सिंगापुर की कंपनी Megaspeed डेटा सेंटर चलाती है और अमेरिकन कंपनी एनविडिया से एआई चिप्स खरीदती है. पिछले दो साल में इस कंपनी ने 4.8 अरब डॉलर से ज्यादा के Nvidia चिप्स खरीदे हैं. एलिस हॉन्ग और जेनसन हॉन्ग का सरनेम एक है, लेकिन दोनों कोई रिश्तेदार नहीं हैं. जून 2024 में तापेई के एक बार में दोनों एक साथ फोटो में दिखे थे. मई 2025 में भी तापेई (Taipei) के रेस्तरां के बाहर दोनों को एक साथ देखा गया था. न्यू यॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार एजेंसियों ने एलिस हॉन्ग पर निगरानी रखी थी. उनका मानना है कि चीन की मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट सिक्योरिटी ने उन्हें भर्ती किया था. उनका मकसद एनवीडिया के सीईओ के बारे में जानकारी जमा करना और कंपनी को चीन को सबसे आधुनिक चिप्स बेचने के लिए प्रभावित करना था.