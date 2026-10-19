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Jeep अपनी आने वाली इलेक्ट्रिक SUV के लिए जीविज करेगी अपना Willys ब्रांड, 2030 के बाद होगी पेश

Jeep Willys ब्रांड ( फोटो - Jeep )

हैदराबाद: प्रीमियम एसयूवी निर्माता कंपनी Jeep साल 2030 के बाद एक किफायती इलेक्ट्रिक SUV के लिए अपने मशहूर 'Willys' मिलिट्री ऑफ-रोडर को फिर से बाजार में उतारने की योजना बना रही है. यह प्रस्तावित मॉडल कंपनी की उन योजनाओं का हिस्सा है, जिनके तहत Jeep कॉम्पैक्ट इलेक्ट्रिक वाहन (EV) विकसित करना चाहती है. विशेष रूप से यूरोप में चीनी कार निर्माताओं से मिल रही बढ़ती प्रतिस्पर्धा के सामने कंपनी अपनी स्थिति को मजबूत करना चाहती है.

Autocar UK से बात करते हुए, Jeep यूरोप के प्रमुख ज़ेवियर प्यूज़ो ने कहा कि, "Willys भविष्य के लिए कंपनी का मुख्य आकर्षण है, और इसे इलेक्ट्रिक रूप में वापस लाना उन कई नए विचारों में से एक है, जिन्हें आने वाले सालों में साकार किया जा सकता है."

जेवियर ने Jeep की विरासत को नए प्रतिस्पर्धियों—खासकर चीन से आने वाले प्रतिस्पर्धियों—का सामना करने में एक बड़ा फायदा बताया. प्यूजो ने कहा कि, "इस चुनौती का सामना करने के लिए हमारी सबसे बड़ी ताकतों में से एक हमारा 'DNA' है." 1954 Jeep Willys (फोटो - Jeep) Jeep Willys का डिजाइन

Stellantis द्वारा हाल ही में जारी की गई एक टीज़र तस्वीर में, ओरिजिनल Willys MB मिलिट्री जीप को एक बड़ी, बंद रूफ वाली SUV की रूपरेखा के सामने खड़ा दिखाया गया है. इस SUV के पिछले हिस्से (बूटलिड) पर एक स्पेयर व्हील भी लगाया गया है. इस SUV का बॉक्सी डिज़ाइन काफी हद तक ओरिजिनल Willys की व्यावहारिक विशेषताओं से प्रेरित लगता है. इसके साथ ही, क्रेट पर लिखे 'Not Fragile' शब्द इसकी मज़बूती को दर्शाते हैं. शायद यह इसकी ऑफ-रोड क्षमताओं पर दिए गए ज़ोर की ओर भी इशारा करते हैं. Jeep Willys (फोटो - Jeep)