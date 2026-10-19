Jeep अपनी आने वाली इलेक्ट्रिक SUV के लिए जीविज करेगी अपना Willys ब्रांड, 2030 के बाद होगी पेश
Jeep साल 2030 के बाद एक इलेक्ट्रिक SUV के लिए अपने 'Willys' मिलिट्री ऑफ-रोडर ब्रांड को फिर से जीवित करने की योजना बना रही है.
Published : October 19, 2026 at 5:15 PM IST
हैदराबाद: प्रीमियम एसयूवी निर्माता कंपनी Jeep साल 2030 के बाद एक किफायती इलेक्ट्रिक SUV के लिए अपने मशहूर 'Willys' मिलिट्री ऑफ-रोडर को फिर से बाजार में उतारने की योजना बना रही है. यह प्रस्तावित मॉडल कंपनी की उन योजनाओं का हिस्सा है, जिनके तहत Jeep कॉम्पैक्ट इलेक्ट्रिक वाहन (EV) विकसित करना चाहती है. विशेष रूप से यूरोप में चीनी कार निर्माताओं से मिल रही बढ़ती प्रतिस्पर्धा के सामने कंपनी अपनी स्थिति को मजबूत करना चाहती है.
Autocar UK से बात करते हुए, Jeep यूरोप के प्रमुख ज़ेवियर प्यूज़ो ने कहा कि, "Willys भविष्य के लिए कंपनी का मुख्य आकर्षण है, और इसे इलेक्ट्रिक रूप में वापस लाना उन कई नए विचारों में से एक है, जिन्हें आने वाले सालों में साकार किया जा सकता है."
जेवियर ने Jeep की विरासत को नए प्रतिस्पर्धियों—खासकर चीन से आने वाले प्रतिस्पर्धियों—का सामना करने में एक बड़ा फायदा बताया. प्यूजो ने कहा कि, "इस चुनौती का सामना करने के लिए हमारी सबसे बड़ी ताकतों में से एक हमारा 'DNA' है."
Jeep Willys का डिजाइन
Stellantis द्वारा हाल ही में जारी की गई एक टीज़र तस्वीर में, ओरिजिनल Willys MB मिलिट्री जीप को एक बड़ी, बंद रूफ वाली SUV की रूपरेखा के सामने खड़ा दिखाया गया है. इस SUV के पिछले हिस्से (बूटलिड) पर एक स्पेयर व्हील भी लगाया गया है.
इस SUV का बॉक्सी डिज़ाइन काफी हद तक ओरिजिनल Willys की व्यावहारिक विशेषताओं से प्रेरित लगता है. इसके साथ ही, क्रेट पर लिखे 'Not Fragile' शब्द इसकी मज़बूती को दर्शाते हैं. शायद यह इसकी ऑफ-रोड क्षमताओं पर दिए गए ज़ोर की ओर भी इशारा करते हैं.
बता दें कि प्रस्तावित नई 'Willys' की वापसी के बारे में अभी पूरी जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन जेवियर प्यूजो ने 'BEV की किफायती कीमत' को एक अहम खूबी बताया है. इससे इस बात का संकेत मिलता है कि इस इलेक्ट्रिक वाहन (EV) को कम कीमत वाले सेगमेंट के लिए तैयार किया जा सकता है.
इस दिशा में, इलेक्ट्रिक 'Willys' में Stellantis द्वारा विकसित किए जा रहे, एक नए, कम लागत वाले EV आर्किटेक्चर का इस्तेमाल हो सकता है. यह आर्किटेक्चर यूरोपीय संघ के प्रस्तावित 'E-car' नियमों के अनुरूप है. बता दें कि हाल ही में सामने आए 'Citroen 2CV' कॉन्सेप्ट के प्रोडक्शन मॉडल में भी इसी प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल किया जा सकता है.
जेवियर प्यूज़ो ने यह भी कहा कि "Jeep की भविष्य की रेंज का हर मॉडल 4x4-सक्षम होगा, जो इलेक्ट्रिक Willys की वापसी को Stellantis की अन्य आगामी इलेक्ट्रिक गाड़ियों (EVs) से अलग दिखाने में मदद कर सकता है." संभावना जताई जा रही है कि Jeep की मौजूदा 'Road to 2030' रणनीति पूरी होने के बाद यह प्रोजेक्ट आगे बढ़ेगा.
इसके बावजूद, जेवियर प्यूज़ो ने कहा कि, "Jeep इस साल या किसी और साल के लिए किसी पक्की लॉन्चिंग की पुष्टि नहीं कर रही है और Willys से जुड़े विचारों की पुष्टि इस दशक के अंत तक कर दी जाएगी."