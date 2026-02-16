ETV Bharat / technology

Jeep Meridian का नया Track Edition हुआ लॉन्च, जानें क्या है कीमत और फीचर्स

Jeep Meridian का नया Track Edition हुआ लॉन्च ( फोटो - Jeep India )

हैदराबाद: लग्जरी एसयूवी निर्माता कंपनी Jeep India ने अपनी Jeep Meridian SUV का नया स्पेशल एडिशन बाजार में उतारा है. कंपनी ने इस स्पेशल एडिशन को 35.95 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) में लॉन्च किया है. इस स्पेशल एडिशन में एक ज़रूरी एक्सेसरी पैकेज के साथ कीमत में 9,200 रुपये का इजाफा किया गया है. इस नए स्पेशल एडिशन का नाम Jeep Meridian Track Edition रखा गया है, और यह स्पेशल एडिशन टॉप-स्पेक Jeep Meridian Overland पर आधारित है. इस स्पेशल एडिशन में जाने-पहचाने 2.0-लीटर डीज़ल इंजन के साथ 4x2 और 4x4 ड्राइवट्रेन ऑप्शन दिया गया है. Jeep Meridian Overland की तुलना में, नए Track Edition की कीमत लगभग 43,000 रुपये (एक्सेसरी पैक सहित) ज़्यादा है. Jeep Meridian Track Edition के कॉस्मेटिक अपडेट

डिजाइन की बात करें तो स्पेशल एडिशन में कुछ कॉस्मेटिक बदलाव किए गए हैं. नए Track Edition में एडिशन-स्पेसिफिक एनहांसमेंट दिए गए हैं, जिसमें नया बोनट डेकल, ट्रैक एडिशन बैजिंग और ग्रिल, एक्सटीरियर मोल्डिंग और बैज पर डार्क कॉस्मेटिक फिनिश शामिल हैं. इस स्पेशल एडिशन में 18-इंच के डायमंड-कट एलॉय व्हील्स दिए गए हैं.