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Jeep Meridian 85th Anniversary Edition भारत में हुआ लॉन्च, जानें क्या है कीमत और फीचर्स

Jeep India ने अपनी 7-सीटर Jeep Meridian का 85th Anniversary Edition लॉन्च किया है. इसकी कीमत 36.05 लाख (एक्स-शोरूम) रखी गई है.

Jeep Meridian 85th Anniversary Edition
Jeep Meridian 85th Anniversary Edition (फोटो - Jeep India)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : July 27, 2026 at 10:24 AM IST

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हैदराबाद: लग्जरी एसयूवी निर्माता कंपनी Jeep India ने अपनी 7-सीटर Jeep Meridian का 85th Anniversary Edition लॉन्च किया है. कंपनी ने इस स्पेशल एडिशन को 36.05 लाख (एक्स-शोरूम) की कीमत पर लॉन्च किया है.

इस स्पेशल एडिशन को सिर्फ 85 यूनिट तक ही सीमित रखा गया है, जोकि स्टैंडर्ड Jeep Meridian के टॉप-स्पेक Overload वेरिएंट पर आधारित है. खास बात यह है कि इसकी कीमत में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है. इसके साथ ही, कंपनी ने Meridian रेंज में स्टेलंटिस के इन-कार वॉयस असिस्टेंट, CARA AI को भी पेश किया है.

Jeep Meridian 85th Anniversary Edition
Jeep Meridian 85th Anniversary Edition (फोटो - Jeep India)

Jeep Meridian 85th Anniversary Edition का डिजाइन
एनिवर्सरी एडिशन में कुछ कॉस्मेटिक बदलाव किए गए हैं, जो इसे स्टैंडर्ड Meridian से अलग बनाते हैं. इसके एक्स्टीरियर की बात करें तो कार के सामने के दरवाज़ों, टेलगेट और व्हील सेंटर कैप्स पर '85th Anniversary' के डिकल्स दिए गए हैं.

इसके साथ ही इसमें ग्लॉस ब्लैक 18-इंच के अलॉय व्हील्स भी दिए गए हैं. इस स्पेशल एडिशन को व्हाइट, मेटैलिक ग्रीन, रेड, ग्रिगियो मैग्नेसियो और ब्लैक पेंट फ़िनिश में उतारा गया है.

Jeep Meridian 85th Anniversary Edition का इंटीरियर
इसके केबिन पर नजर डालें तो इसमें ऑल-ब्लैक थीम मिलता है, जिसमें डैशबोर्ड पर मायन गोल्ड ट्रिम और कॉन्ट्रास्ट डिटेलिंग के साथ एम्बिएंट लाइटिंग भी दी गई है. इस कार के साथ Jeep ऑप्शनल '85th Anniversary AXS पैकेज' भी दे रही है, जिसमें कारपेट फ्लोर मैट, एनिवर्सरी डिकल किट, अपग्रेडेड एम्बिएंट लाइटिंग पैकेज और पैनोरमिक सनरूफ इल्यूमिनेशन जैसी एक्सेसरीज़ मिलती हैं.

Jeep Meridian 85th Anniversary Edition
Jeep Meridian 85th Anniversary Edition (फोटो - Jeep India)

85th Anniversary Edition के साथ ही Jeep Meridian में CARA AI को भी पेश किया जा रहा है. Stellantis का वॉइस असिस्टेंट, जिसे भारत में सबसे पहले Citroen Basalt में पेश किया गया था, 52 भाषाओं में वॉइस कमांड को सपोर्ट करता है, जिनमें कई भारतीय भाषाएं भी शामिल हैं.

नेचुरल वॉइस कमांड का इस्तेमाल करके, गाड़ी में बैठे लोग इंफोटेनमेंट स्क्रीन को छुए बिना नेविगेशन, मौसम की जानकारी, म्यूज़िक, फ़ोन कॉल, रिमाइंडर और गाड़ी के कुछ खास फ़ंक्शंस का इस्तेमाल कर सकते हैं.

Jeep Meridian 85th Anniversary Edition
Jeep Meridian 85th Anniversary Edition (फोटो - Jeep India)

Jeep Meridian 85th Anniversary Edition का इंजन
मैकेनिकल तौर पर, नए 85th Anniversary Edition में कोई बदलाव नहीं किया गया है. इसमें 2.0-लीटर का टर्बो-डीज़ल इंजन दिया है, जो 168 bhp की पावर और 350 Nm का टॉर्क प्रदान करता है. इस इंजन को 9-स्पीड ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन के साथ जोड़ा गया है.

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