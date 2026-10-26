Jeep भारत में लॉन्च करेगी Wrangler पर आधारित पिकअप ट्रक, Gladiator हो होगा नाम
Stellantis ग्रुप के स्वामित्व वाली कंपनी Jeep भारतीय बाजार में एक पिकअप ट्रक लॉन्च करने की तैयारी कर रही है, जिसका नाम Jeep Gladiator होगा.
Published : October 26, 2026 at 1:13 PM IST
हैदराबाद: अमेरिकी ऑटोमोबाइल ग्रुप Stellantis ने जानकारी दी है कि कंपनी की नई 'Brand House 2030' रणनीति के तहत भारत में उसके Jeep और Citroen ब्रांडों के 12 नए मॉडल लॉन्च किए जाएंगे. कंपनी का यह फैसला उसकी व्यापक 'Fastlane 2030' रणनीति का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य 2030 तक वैश्विक कामकाज को पुनर्गठित करना, लागत कम करना और नए उत्पादों को तेजी से बाजार में उतारना है.
Stellantis ग्रुप की योजना Jeep के लिए पांच और Citroen ब्रांड के लिए सात नए मॉडल लॉन्च करने की है. इसके योजना के तहत, Jeep पोर्टफोलियो में एक B-सेगमेंट SUV, एक C-सेगमेंट SUV, एक D-सेगमेंट SUV और एक D-सेगमेंट पिकअप ट्रक पेश किए जाएंगे.
बता दें कि भारत में पिकअप ट्रकों की लोकप्रियता लगातार बढ़ती जा रही है, जिसे देखते हुए, D-सेगमेंट पिकअप ट्रक के तौर पर Jeep Gladiator को लॉन्च किया जा सकता है, यह Jeep Wrangler पर आधारित है. वहीं, Mahindra भी अगले साल अपनी Mahindra Scorpio Lifestyler लॉन्च करने की तैयारी कर रही है.
मौजूदा समय में, भारतीय बाजार में Toyota Hilux और Isuzu V-Cross जैसी अन्य कई कारें बेची जा रही हैं. हालांकि, Jeep Gladiator की कीमत Toyota Hilux, V-Cross और Lifestyler के मुकाबले काफी ज्यादा होने की उम्मीद है.
Jeep Gladiator का इंजन
अंतरराष्ट्रीय बाजार में, Jeep Gladiator में 3.6-लीटर, नैचुरली एस्पिरेटेड V6 पेट्रोल इंजन इस्तेमाल किया जाता है, जो 288 PS की पावर और 352 Nm का टॉर्क उत्पन्न करता है. इस इंजन के साथ 8-स्पीड ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन को जोड़ा जाता है. इंजन के पावर को फोर-व्हील-ड्राइव (4WD) सिस्टम के जरिए चारों पहियों तक पहुंचाया जाता है.
अपने इंजन और ड्राइवट्रेन के अलावा, Jeep Gladiator में कई ऐसे हार्डवेयर दिए गए हैं, जो मुश्किल ऑफ-रोड स्थितियों के लिए डिज़ाइन किए गए हैं. इसमें मिलने वाले उपकरणों की बात करें तो इसमें अलग-अलग टेरेन मोड, फ्रंट स्वे बार डिस्कनेक्ट सिस्टम, लो-रेंज ट्रांसफर केस और हैवी-ड्यूटी डाना सॉलिड एक्सल शामिल हैं.
इसके अलावा, ऑफ-रोड के लिए इस पिकअप ट्रक में रॉक रेल्स, स्टील अंडरबॉडी प्रोटेक्शन, इलेक्ट्रॉनिक रियर लॉकिंग डिफरेंशियल और फॉक्स हाइड्रोलिक डैम्पर्स भी दिए गए हैं.
Jeep Gladiator का डिजाइन
बता दें कि नई Jeep Gladiator असल में Jeep Wrangler का ही एक पिकअप ट्रक वर्ज़न है, जिसमें अपनी SUV सिबलिंग के साथ कई डिज़ाइन एलिमेंट साझा किए गए हैं. इसका फ्रंट लुक Jeep Wrangler जैसा ही है, जिसमें गोल LED हेडलैम्प, Jeep की सिग्नेचर सात-स्लॉट वाली ग्रिल और एक मस्कुलर बोनट दिया गया है.
Jeep Gladiator के साइड प्रोफाइल की बात करें तो इसमें पारंपरिक बॉक्सी डिज़ाइन, ब्लैक पुल-टाइप डोर हैंडल, चौकोर व्हील आर्च और ऑल-टेरेन टायरों के साथ 17-इंच के अलॉय व्हील मिलते हैं. इसके रियर में, इस पिकअप में चौकोर LED टेललैम्प और टेलगेट पर जीप का लोगो दिया गया है. खास बात यह है कि इसकी पिछली विंडशील्ड में एक 'पास-थ्रू' विंडो भी दी गई है.
Jeep Gladiator का इंटीरियर
नई Jeep Gladiator के इंटीरियर की बात करें तो इसके डैशबोर्ड के बीच में 12.3-इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया गया है. कंपनी ने कार में जरूरी फंक्शन्स के लिए फिजिकल बटन भी दिए गए हैं. इसके इंटीरियर के अन्य फीचर्स की बात करें तो इसमें थ्री-स्पोक स्टीयरिंग व्हील, ट्विन-पॉड इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और लेदरेट अपहोल्स्ट्री शामिल हैं.
Jeep Wrangler की तरह ही, Jeep Gladiator में भी हटाए जा सकने वाले डोर और अलग होने वाली हार्डटॉप दी गई है. इसके अलावा, इसकी फोल्ड होने वाली विंडशील्ड ओपन-एयर ड्राइविंग के एक्सपीरिएंस को और बेहतर बनाती है.
Jeep Gladiator के फीचर्स और सेफ्टी
Jeep Gladiator में फीचर्स और कम्फर्ट के कई बेहतरीन फीचर्स दिए गए हैं. इनमें डुअल-ज़ोन क्लाइमेट कंट्रोल, वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले, पावर विंडो, हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट, आठ-स्पीकर वाला अल्पाइन साउंड सिस्टम, पावर-एडजस्टेबल और हीटेड फ्रंट सीट्स, हीटेड स्टीयरिंग व्हील, इन-बिल्ट नेविगेशन और ऑटो-डिमिंग इनसाइड रियर-व्यू मिरर (IRVM) जैसे फीचर्स मिलते हैं.
सेफ्टी फीचर्स की बात करें तो इस नई Jeep Gladiator में लेवल 2 एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम (ADAS), छह एयरबैग, रियर-व्यू कैमरा और रियर पार्किंग सेंसर दिए गए हैं. इसके अन्य फीचर्स के तौर पर इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल और हिल-होल्ड असिस्ट भी मिलते हैं.