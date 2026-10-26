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Jeep भारत में लॉन्च करेगी Wrangler पर आधारित पिकअप ट्रक, Gladiator हो होगा नाम

Jeep Gladiator भारत में होगी लॉन्च ( फोटो - Jeep )

हैदराबाद: अमेरिकी ऑटोमोबाइल ग्रुप Stellantis ने जानकारी दी है कि कंपनी की नई 'Brand House 2030' रणनीति के तहत भारत में उसके Jeep और Citroen ब्रांडों के 12 नए मॉडल लॉन्च किए जाएंगे. कंपनी का यह फैसला उसकी व्यापक 'Fastlane 2030' रणनीति का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य 2030 तक वैश्विक कामकाज को पुनर्गठित करना, लागत कम करना और नए उत्पादों को तेजी से बाजार में उतारना है.

Stellantis ग्रुप की योजना Jeep के लिए पांच और Citroen ब्रांड के लिए सात नए मॉडल लॉन्च करने की है. इसके योजना के तहत, Jeep पोर्टफोलियो में एक B-सेगमेंट SUV, एक C-सेगमेंट SUV, एक D-सेगमेंट SUV और एक D-सेगमेंट पिकअप ट्रक पेश किए जाएंगे.

बता दें कि भारत में पिकअप ट्रकों की लोकप्रियता लगातार बढ़ती जा रही है, जिसे देखते हुए, D-सेगमेंट पिकअप ट्रक के तौर पर Jeep Gladiator को लॉन्च किया जा सकता है, यह Jeep Wrangler पर आधारित है. वहीं, Mahindra भी अगले साल अपनी Mahindra Scorpio Lifestyler लॉन्च करने की तैयारी कर रही है. Jeep Gladiator का रियर प्रोफाइल (फोटो - Jeep) मौजूदा समय में, भारतीय बाजार में Toyota Hilux और Isuzu V-Cross जैसी अन्य कई कारें बेची जा रही हैं. हालांकि, Jeep Gladiator की कीमत Toyota Hilux, V-Cross और Lifestyler के मुकाबले काफी ज्यादा होने की उम्मीद है. Jeep Gladiator का इंजन

अंतरराष्ट्रीय बाजार में, Jeep Gladiator में 3.6-लीटर, नैचुरली एस्पिरेटेड V6 पेट्रोल इंजन इस्तेमाल किया जाता है, जो 288 PS की पावर और 352 Nm का टॉर्क उत्पन्न करता है. इस इंजन के साथ 8-स्पीड ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन को जोड़ा जाता है. इंजन के पावर को फोर-व्हील-ड्राइव (4WD) सिस्टम के जरिए चारों पहियों तक पहुंचाया जाता है. अपने इंजन और ड्राइवट्रेन के अलावा, Jeep Gladiator में कई ऐसे हार्डवेयर दिए गए हैं, जो मुश्किल ऑफ-रोड स्थितियों के लिए डिज़ाइन किए गए हैं. इसमें मिलने वाले उपकरणों की बात करें तो इसमें अलग-अलग टेरेन मोड, फ्रंट स्वे बार डिस्कनेक्ट सिस्टम, लो-रेंज ट्रांसफर केस और हैवी-ड्यूटी डाना सॉलिड एक्सल शामिल हैं. इसके अलावा, ऑफ-रोड के लिए इस पिकअप ट्रक में रॉक रेल्स, स्टील अंडरबॉडी प्रोटेक्शन, इलेक्ट्रॉनिक रियर लॉकिंग डिफरेंशियल और फॉक्स हाइड्रोलिक डैम्पर्स भी दिए गए हैं. Jeep Gladiator का इंटीरियर (फोटो - Jeep)