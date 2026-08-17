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Jeep Compass का नया 85th Anniversary Edition भारत में लॉन्च, देखें कैसा है डिजाइन और कीमत

Jeep India अपनी एसयूवी Jeep Compass का 85th Anniversary Edition भारतीय बाजार में लॉन्च किया है. इसकी कीमत 26.70 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) है.

Jeep Compass 85th Anniversary Edition
Jeep Compass का नया 85th Anniversary Edition भारत में लॉन्च (फोटो - Jeep India)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : August 17, 2026 at 5:14 PM IST

2 Min Read
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हैदराबाद: एसयूवी निर्माता कंपनी Jeep India अपनी सबसे लोकप्रिय एसयूवी Jeep Compass का 85th Anniversary Edition भारतीय बाजार में लॉन्च किया है. कंपनी ने इस स्पेशल एडिशन को 26.70 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) की कीमत पर उतारा है.

खास बात यह है कि यह स्पेशल एडिशन सिर्फ़ 85 यूनिट्स तक ही सीमित रखा जाएगा. यह Jeep ब्रांड की 85वीं एनिवर्सरी के जश्न के हिस्से के तौर पर हाल ही में पेश किए गए Jeep Meridian 85th Anniversary Edition के साथ बाजार में बेचा जाएगा.

Jeep Compass 85th Anniversary Edition
Jeep Compass का नया 85th Anniversary Edition का साइड प्रोफाइल (फोटो - Jeep India)

Jeep Compass 85th Anniversary Edition के कॉस्मेटिक बदलाव
रेगुलर वर्जन से अलग दिखाने के लिए इस स्पेशल एडिशन Jeep Compass में कुछ कॉस्मेटिक बदलाव किए गए हैं. इसके बाहरी हिस्से की तरफ, इसके फ्रंट डोर और टेलगेट पर 85th Anniversary के डिकल्स दिए गए हैं, और इसके साथ ही व्हील सेंटर कैप पर मैचिंग डिटेलिंग भी देखने को मिलती है.

इसके अलावा, इस स्पेशल एडिशन SUV में ग्लॉस ब्लैक कलर का 18-इंच एलॉय व्हील इस्तेमाल किए गए हैं, और इस कार को चार एक्सटीरियर पेंट स्कीम में पेश किया गया है, जिनमें रेड, ग्रीन, व्हाइट और ब्लैक कलर शामिल हैं.

Jeep Compass 85th Anniversary Edition
Jeep Compass का नया 85th Anniversary Edition इंटीरियर (फोटो - Jeep India)

Jeep Compass 85th Anniversary Edition का इंटीरियर
इसके इंटीरियर की बात करें तो, इस स्पेशल एडिशन में Jeep Compass में ऑल-ब्लैक केबिन दिया गया है, और डैशबोर्ड पर मायन गोल्ड डिटेलिंग और दूसरी जगहों पर कॉन्ट्रास्टिंग एक्सेंट दिए गए हैं. इसकी सीटों को मायन गोल्ड स्टिचिंग के साथ ब्लैक लेदरेट में फिनिश किया गया है.

कार निर्माता कंपनी उन खरीदारों के लिए 85th Anniversary AXS पैकेज भी दे रही है, जो कुछ एक्स्ट्रा इक्विपमेंट चाहते हैं. इस पैकेज में एम्बिएंट लाइटिंग, रूफ इल्यूमिनेशन और फ्रंट व रियर डैशकैम के साथ एक डिजिटल IRVM के साथ कई अन्य एक्सेसरीज शामिल की गई हैं.

Jeep Compass 85th Anniversary Edition
Jeep Compass का नया 85th Anniversary Edition भारत में लॉन्च (फोटो - Jeep India)

Jeep Compass 85th Anniversary Edition का पावरट्रेन
नए Compass 85th Anniversary Edition के पावट्रेन में कोई बदलाव नहीं किया गया है. इसके स्टैंडर्ड वर्जन में 2.0-लीटर डीज़ल इंजन इस्तेमाल किया जाता है, जो 168 bhp की पावर और 350 Nm का टॉर्क प्रदान करता है. इस इंजन के साथ 6-स्पीड मैनुअल या 9-स्पीड ऑटोमैटिक गियरबॉक्स जोड़ा जाता है, जिसमें 9-स्पीड ऑटोमैटिक गियरबॉक्स फोर-व्हील ड्राइव के साथ भी मिलता है.

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