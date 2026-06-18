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JBL ने भारत में लॉन्च किए नए Live 780NC और Live 680NC हेडफोन्स, जानें कीमत और फीचर्स

JBL ने भारत में Live 780NC और Live 680NC हेडफोन्स लॉन्च किए हैं, जिनमें एडवांस नॉइज़ कैंसिलेशन और पर्सनलाइज्ड ऑडियो फीचर्स मौजूद हैं.

The JBL Live 780NC is priced at ₹15,999, and the Live 680NC is priced at ₹11,999.
JBL Live 780NC की कीमत 15,999 रुपए और Live 680NC की कीमत 11,999 रुपए रखी गई है. (Image Credit: JBL)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : June 18, 2026 at 4:05 PM IST

2 Min Read
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हैदराबाद: ऑडियो ब्रांड JBL ने भारतीय बाजार में अपने नए लाइव सीरीज हेडफोन्स को पेश कर दिया है. इस सीरीज में दो मॉडल्स शामिल हैं, जिनके नाम JBL Live 780NC ओवर-ईयर हेडफोन और JBL Live 680NC ऑन-ईयर हेडफोन हैं.

कंपनी का कहना है कि ये दोनों हेडफोन्स खासतौर पर उन यूजर्स के लिए बनाए गए हैं जो पूरे दिन बिना किसी रुकावट के म्यूजिक, पॉडकास्ट और कॉल्स पर रहना चाहते हैं. ब्रांड ने इन्हें जेन-जी और मिलेनियल यूजर्स को टारगेट करते हुए डिजाइन किया है.

डिज़ाइन और फीचर्स

इन दोनों हेडफोन्स में 40 मिलीमीटर के डायनामिक ड्राइवर्स दिए गए हैं, जिससे म्यूजिक और पॉडकास्ट सुनने का एक्सपीरियंस पहले से बेहतर और साफ हो जाता है. इसमें ट्रू एडेप्टिव नॉइज़ कैंसलिंग 2.0 टेक्नोलॉजी भी दी गई है, जो रियल टाइम में आसपास के शोर को पहचानकर उसे कम करती है. कॉलिंग के दौरान आवाज़ की क्वालिटी बेहतर बनाने के लिए इसमें दो बीमफॉर्मिंग माइक्रोफोन और एआई बेस्ड नॉइज़ कैंसलेशन एल्गोरिदम का इस्तेमाल किया गया है.

इसके अलावा इसमें JBL Spatial Sound की सुविधा भी दी गई, जिससे मूवी और पॉडकास्ट देखते समय एक इमर्सिव एक्सपीरियंस मिलता है. हेडफोन्स में नया कस्टमाइज़ेबल बटन और टच कंट्रोल्स के साथ PersoniFi 3.0 फीचर भी जोड़ा गया है, जो हर यूजर के हिसाब से सुनने के अनुभव को पर्सनलाइज करता है.

डिज़ाइन के मामले में भी कंपनी ने अपने इन नए हेडफोन्स में काफी काम किया है. इन हेडफोन्स में मेटैलिक फिनिश, फोल्डेबल बॉडी और सॉफ्ट-टच ईयरकप दिए गए हैं. इन्हें पर्पल, ब्लू, ग्रीन, ऑरेंज जैसे ब्राइट कलर्स के साथ-साथ ब्लैक, बेज और व्हाइट जैसे क्लासिक कलर्स में भी पेश किया गया है.

HARMAN इंडिया में कंज्यूमर ऑडियो हेड शेखर दत्ता ने कहा कि आज के कंज्यूमर्स ऐसी टेक्नोलॉजी चाहते हैं जो परफॉर्मेंस के साथ-साथ उनकी पर्सनैलिटी को भी रिफ्लेक्ट करे.

कीमत और उपलब्धता

JBL ने फिल्म Cocktail 2 के साथ भी पार्टनरशिप की है, जिससे यह सीरीज युवा दर्शकों से जुड़ सके. इसकी कीमत की बात करें तो JBL Live 780NC की कीमत 15,999 रुपए रखी गई है, जबकि JBL Live 680NC को 11,999 रुपए में पेश किया गया है.

इन हेडफोन्स की प्री-बुकिंग आज ही यानी 18 जून 2026 से जेबीएल की वेबसाइट और अमेज़न की वेबसाइट पर शुरू हो चुकी है, जिसमें शुरुआती खरीदारों को कुछ खास लॉन्च बेनिफिट्स भी मिलेंगे.

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