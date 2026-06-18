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JBL ने भारत में लॉन्च किए नए Live 780NC और Live 680NC हेडफोन्स, जानें कीमत और फीचर्स

JBL Live 780NC की कीमत 15,999 रुपए और Live 680NC की कीमत 11,999 रुपए रखी गई है. ( Image Credit: JBL )

हैदराबाद: ऑडियो ब्रांड JBL ने भारतीय बाजार में अपने नए लाइव सीरीज हेडफोन्स को पेश कर दिया है. इस सीरीज में दो मॉडल्स शामिल हैं, जिनके नाम JBL Live 780NC ओवर-ईयर हेडफोन और JBL Live 680NC ऑन-ईयर हेडफोन हैं. कंपनी का कहना है कि ये दोनों हेडफोन्स खासतौर पर उन यूजर्स के लिए बनाए गए हैं जो पूरे दिन बिना किसी रुकावट के म्यूजिक, पॉडकास्ट और कॉल्स पर रहना चाहते हैं. ब्रांड ने इन्हें जेन-जी और मिलेनियल यूजर्स को टारगेट करते हुए डिजाइन किया है. डिज़ाइन और फीचर्स इन दोनों हेडफोन्स में 40 मिलीमीटर के डायनामिक ड्राइवर्स दिए गए हैं, जिससे म्यूजिक और पॉडकास्ट सुनने का एक्सपीरियंस पहले से बेहतर और साफ हो जाता है. इसमें ट्रू एडेप्टिव नॉइज़ कैंसलिंग 2.0 टेक्नोलॉजी भी दी गई है, जो रियल टाइम में आसपास के शोर को पहचानकर उसे कम करती है. कॉलिंग के दौरान आवाज़ की क्वालिटी बेहतर बनाने के लिए इसमें दो बीमफॉर्मिंग माइक्रोफोन और एआई बेस्ड नॉइज़ कैंसलेशन एल्गोरिदम का इस्तेमाल किया गया है.