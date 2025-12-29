अगले साल Jaguar Land Rover बाजार में उतारेगी दो इलेक्ट्रिक कार, देखें कौन से मॉडल शामिल
Jaguar land Rover साल 2026 अपनी दो इलेक्ट्रिक व्हीकल लॉन्च करने वाली है. जिसमें Range Rover Electric और Jaguar Electric 4-Door GT शामिल हैं.
Published : December 29, 2025 at 11:00 AM IST
हैदराबाद: लग्जरी एसयूवी निर्माता कंपनी Jaguar land Rover फिलहाल भारत में सभी मॉडल इंटरनल कम्बशन इंजन के साथ बेच रही है. लेकिन साल 2026 में इसमें बदलाव होने की संभावना है, क्योंकि कंपनी दो इलेक्ट्रिक मॉडल बाजार में उतारने वाली है, जिसमें Range Rover Electric और Jaguar Electric 4-Door GT शामिल हैं, जिससे इलेक्ट्रिक लग्जरी सेगमेंट में उसकी फिर से एंट्री होगी. यहां हम आपको इन्हीं कारों के बारे में बता रहे हैं.
2026 Range Rover Electric
(अनुमानित लॉन्च: साल 2026 की पहली छमाही, अनुमानित कीमत: 3 करोड़ रुपये, बैटरी: 118 kWh)
एक लंबे इंतजार के बाद, ऑल-इलेक्ट्रिक Range Rover आखिरकार साल 2026 में लॉन्च होने वाली है. इसमें 118kWh NMC बैटरी और डुअल मोटर्स इस्तेमाल की जाएंगी. इसमें हर एक एक्सेल पर मोटर लगाई जाएगी, जो कुल मिलाकर 550 hp की पावर और 850Nm का टॉर्क प्रदान करती है.
800V आर्किटेक्चर की वजह से 350kW तक की चार्जिंग स्पीड मिलेगी, और हालांकि इसे अभी तक होमोलोगेट नहीं किया गया है, Range Rover इसके लिए 530km की WLTP रेंज का टारगेट कर रही है. डिजाइन की बात करें तो यह अपने ICE मॉडल जैसी ही होने वाली है, बस इसे अलग दिखाने के लिए ग्रिल में थोड़े-बहुत बदलाव किए गए हैं.
केबिन की बात करें तो यह भी काफी हद तक वैसा ही रखा जाएगा. Jaguar Land Rover ने यह पक्का किया है कि BEV पावरट्रेन पैसेंजर या कार्गो स्पेस में कोई दखल न दे. स्टैंडर्ड और लॉन्ग-व्हीलबेस दोनों वर्जन प्लान किए गए हैं. फ्लैगशिप Range Rover SV के भी कुछ स्पेशल एडिशन आएंगे, जिसमें शानदार ब्लैक एडिशन और अभी तक सामने नहीं आया SV Ultra शामिल हैं.
छोटा Range Rover Sport SV भी अपने कम से कम दो स्पेशल एडिशन लाने वाला है, जिसमें खतरनाक ब्लैक एडिशन और हल्का कार्बन एडिशन भी शामिल है. 2026 Range Rover की कीमत लगभग 3 करोड़ रुपये रखी जा सकती है, और इसके 2026 के दूसरे हाफ में लॉन्च होने की संभावना है.
2026 Jaguar Electric 4-door GT
(अनुमानित लॉन्च: 2026 की दूसरी छमाही)
Jaguar अपनी इलेक्ट्रिक 4-Door GT के डेवलपमेंट को तेज़ी से आगे बढ़ा रही है, जो 2026 के आखिर में ग्लोबली लॉन्च होगी, जिसके बाद भारत में भी इसे लॉन्च किया जाएगा. यह कार JEA (जैगुआर इलेक्ट्रिक आर्किटेक्चर) नाम के एक नए डेडिकेटेड EV प्लेटफॉर्म पर बनाई जाएगी और इसका प्रोडक्शन UK के सोलिहुल में होगा.
कुछ मीडिया रिपोर्ट्स की माने, यह 700km से ज़्यादा की रेंज और लगभग 580hp की पावर प्रदान करेगी. हालांकि इसके बारे में ज़्यादा डिटेल्स अभी सामने नहीं आई हैं, लेकिन UK में टेस्टिंग के दौरान देखे गए एक भारी कैमॉफ्लाज्ड प्रोटोटाइप से इसके लंबे और लो स्टांस का पता चला है.
इसका डिज़ाइन टाइप 00 कॉन्सेप्ट से मिलता-जुलता होगा: एक सीधी नाक जो एक लंबे, फ्लैट बोनट में मिलती है, एक ढलान वाली रूफलाइन, और एक छोटी डेकलिड – ये सब मिलकर क्लासिक 4-डोर GT सिल्हूट बनाते हैं. 2026 Jaguar Electric 4-Door GT के 2026 के दूसरे हाफ में लॉन्च होने की संभावना है.