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Jaguar Land Rover ने BYD के खिलाफ किया मुकदमा, Defender की तकनीक चोरी करने का लगाया आरोप

हैदराबाद: लग्जरी एसयूवी निर्माता कंपनी Jaguar Land Rover (JLR) ने चीनी इलेक्ट्रिक वाहन कंपनी BYD के खिलाफ एक मुकदमा दायर किया है. JLR का आरोप है कि BYD ने अपनी SUV 'BYD Ti7' में Land Rover की 'Defender' SUV की तकनीक का इस्तेमाल किया है.

JLR ने दावा किया है कि BYD ने Land Rover Defender को खोलकर उसकी तकनीक को रिवर्स-इंजीनियर किया और फिर उसी तकनीक का इस्तेमाल अपनी 7-सीटर प्लग-इन हाइब्रिड SUV, 'BYD Ti7' में किया.

जानकारी के अनुसार, अदालत के आदेश पर अधिकारियों ने अगस्त में नीदरलैंड के शीडम और हूफ़डॉर्प में स्थित BYD के दफ्तरों पर छापा मारा और वहां से डिजिटल रिकॉर्ड ज़ब्त कर लिए. Jaguar Land Rover इन रिकॉर्ड्स को नष्ट होने से पहले अपने कब्ज़े में लेना चाहती थी.

जानकारी के अनुसार, यह मुकदमा हेग की एक अदालत में दायर किया गया है. बीती 11 नवंबर को इस मामले में एक शुरुआती फैसला आने की संभावना जताई गई थी, जिसके बारे में फिलहाल जानकारी सामने नहीं आई है. इससे यह तय होगा कि क्या BYD पर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के कथित उल्लंघन को लेकर कोई मामला बनता है या नहीं.

इसके जवाब में, चीनी ऑटो कंपनी की लीगल टीम ने इस कार्रवाई को 'बिना ठोस आधार के की गई छानबीन' करार दिया. BYD की लीगल टीम ने यह तर्क दिया कि बहुत ज़्यादा फाइलें ज़ब्त कर ली गई हैं, वहीं दूसरी ओर JLR के कानूनी सलाहकारों ने BYD पर इस प्रक्रिया में बाधा डालने का आरोप लगाया.

बता दें कि BYD Ti7 को सितंबर 2025 में चीन में 'Fang Cheng Bao' ब्रांड के तहत 'Bao 7' के तौर पर लॉन्च किया गया था, जिसे बाद में 'Tai 7' नाम दिया गया. इस SUV के डिज़ाइन की अक्सर 'Land Rover Defender. से तुलना की जाती है. इसका लुक बॉक्सी रखा गया है, और इसमें सीधा फ्रंट एंड, चौकोर व्हील आर्च और पीछे की तरफ लगा स्टोरेज कम्पार्टमेंट मिलता है.

इस कार में ऐसे फीचर्स भी मिलते हैं, जिनकी तुलना 'Defender' से की जाती है. इसके आकार की बात करें तो BYD Ti7 की लंबाई 4,999 mm, चौड़ाई 1,995 mm और ऊंचाई 1,865 mm है, जबकि इसका व्हीलबेस 2,920 mm है. चीन के लिए बनी इस SUV में पांच सीट्स लगाई गई हैं, जबकि यूरोप में निर्यात किए जाने वाले वर्ज़न में सात सीटें मिलती हैं.

दिलचस्प बात यह है कि यह पहली बार नहीं है जब JLR ने किसी चीनी वाहन निर्माता कंपनी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की है. इससे पहले, Tata Motors के स्वामित्व वाली इस लग्जरी कार कंपनी ने साल 2019 में Jiangling Motor Corporation के खिलाफ एक मुकदमा जीता था, जिसमें आरोप लगाया गया था कि उन्होंने 'Range Rover Evoque' की नकल की थी.