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Itel Aqua: मात्र ₹1,799 का फोन लॉन्च, IP67 रेटिंग, AI नॉइज कैंसलेशन और USB-C चार्जिंग से लैस

Itel Aqua में 10 भारतीय भाषाओं का सपोर्ट है और King Voice फीचर हिंदी-इंग्लिश में बोलकर मेन्यू और कॉल जानकारी देता है. ( Itel )

हैदराबाद: itel ने भारत में एक नया फीचर फोन लॉन्च किया है, जो कंपनी के नए Inno Series का हिस्सा है. यह फोन सिर्फ 1,799 रुपये में मिल रहा है और इसमें वो सभी चीजें दी गई हैं, जो आमतौर पर इस कीमत पर देखने को नहीं मिलती है. आइए हम आपको आइटेल के इस नए फीचर फोन के बारे में बताते हैं. इस फोन को कंपनी ने ब्लू, रेड और ब्लैक समेत तीन रंगों में लॉन्च किया है. इसे देशभर के किसी भी रिटेल स्टोर्स से खरीदा जा सकता है. इस फोन का पूरा नाम Itel Aqua है, जिसमें 2.4 इंच की स्क्रीन दी गई है, जिसे खास तौर पर बाहर की धूप में भी पढ़ा जा सकता है. कंपनी का कहना है कि स्क्रीन की ब्राइटनेस बेहतर की गई है ताकि तेज रोशनी में भी फोन स्क्रीन पर कंटेंट नज़र आए. इस फोन में मेमोरी कार्ड के जरिए स्टोरेज को 32GB तक बढ़ाया जा सकता है. फोन में 1,000 कॉन्टैक्ट्स सेव किए जा सकते हैं, 250 मैसेज स्टोर हो सकते हैं और 60 कॉल लॉग भी रखे जा सकते हैं. फोन में 1,200mAh की बैटरी दी गई है. (Itel) एआई नॉइस कैंसलेशन