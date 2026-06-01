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Itel Aqua: मात्र ₹1,799 का फोन लॉन्च, IP67 रेटिंग, AI नॉइज कैंसलेशन और USB-C चार्जिंग से लैस

Itel Aqua फोन सिर्फ 1,799 रुपये में IP67 वाटरप्रूफ रेटिंग, AI नॉइज कैंसलेशन और USB Type-C चार्जिंग के साथ भारत में लॉन्च हो गया है.

Itel Aqua supports 10 Indian languages ​​and the King Voice feature provides spoken menu and call information in Hindi-English.
Itel Aqua में 10 भारतीय भाषाओं का सपोर्ट है और King Voice फीचर हिंदी-इंग्लिश में बोलकर मेन्यू और कॉल जानकारी देता है. (Itel)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : June 1, 2026 at 7:47 PM IST

3 Min Read
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हैदराबाद: itel ने भारत में एक नया फीचर फोन लॉन्च किया है, जो कंपनी के नए Inno Series का हिस्सा है. यह फोन सिर्फ 1,799 रुपये में मिल रहा है और इसमें वो सभी चीजें दी गई हैं, जो आमतौर पर इस कीमत पर देखने को नहीं मिलती है. आइए हम आपको आइटेल के इस नए फीचर फोन के बारे में बताते हैं.

इस फोन को कंपनी ने ब्लू, रेड और ब्लैक समेत तीन रंगों में लॉन्च किया है. इसे देशभर के किसी भी रिटेल स्टोर्स से खरीदा जा सकता है. इस फोन का पूरा नाम Itel Aqua है, जिसमें 2.4 इंच की स्क्रीन दी गई है, जिसे खास तौर पर बाहर की धूप में भी पढ़ा जा सकता है. कंपनी का कहना है कि स्क्रीन की ब्राइटनेस बेहतर की गई है ताकि तेज रोशनी में भी फोन स्क्रीन पर कंटेंट नज़र आए.

इस फोन में मेमोरी कार्ड के जरिए स्टोरेज को 32GB तक बढ़ाया जा सकता है. फोन में 1,000 कॉन्टैक्ट्स सेव किए जा सकते हैं, 250 मैसेज स्टोर हो सकते हैं और 60 कॉल लॉग भी रखे जा सकते हैं.

The phone is powered by a 1,200mAh battery.
फोन में 1,200mAh की बैटरी दी गई है. (Itel)

एआई नॉइस कैंसलेशन

आइटेल ने अपने इस फीचर फोन में एआई नॉइस कैंसलेशन फीचर भी दिया है, जो इस कीमत वाले फोन में मिलना एक बड़ी बात है. इस फीचर की मदद से फोन कॉलिंग के दौरान आपके आसपास का शोर जैसे - मार्केट, ट्रैफिक या भीड़ की आवाज़ कट हो जाएगी और आपको कॉलिंग क्लियर सुनाई देगी.

इसमें किंग वॉइस नाम का भी एक फीचर दिया गया है, जो हिंदी और इंग्लिश दोनों में मेन्यू, कॉल और नोटिफिकेशन की जानकारी बोलकर बताता है. यह फीचर उन लोगों के लिए काफी अच्छा साबित हो सकता है, जिन्हें छोटी स्क्रीन में पढ़ने में दिक्कत होती है.

10 भारतीय भाषाओं का सपोर्ट

Itel Aqua में IP67 रेटिंग देना सच में बड़ी बात है. इसका मतलब यह है कि फोन धूल, बारिश, छींटे, गीली मिट्टी और रफ इस्तेमाल को झेल सकता है. खेत में काम करने वाले, मजदूरी करने वाले या बाहर काम करने वाले लोगों के लिए यह खासा फायदेमंद है.

फोन में 1,200mAh की बैटरी है और चार्जिंग के लिए USB Type-C पोर्ट दिया गया है, जो इस प्राइस रेंज के बहुत कम फीचर फोन में मिलता है. इसमें ब्लूटूथ और वायरलेस एफएम रेडियो भी दिया गया है, जिसमें रिकॉर्डिंग का ऑप्शन भी मिलता है. इस फोन में स्पीड डायल, ऑटो कॉल रिकॉर्डिंग और सुपर बैटरी मोड जैसे फीचर्स भी मिलते हैं.

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