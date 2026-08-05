₹949 में लॉन्च हुआ फीचर फोन, Type-C चार्जिंग सपोर्ट के साथ मिलेगा वॉयस असिस्टेंट फीचर
सिर्फ 949 रुपये में लॉन्च हुआ Itel Ace 3 Heera लंबी बैटरी, Type-C चार्जिंग और कॉल रिकॉर्डिंग जैसी सुविधाएं साथ लाता है.
Published : August 5, 2026 at 7:41 PM IST
हैदराबाद: अगर आप कम कीमत में एक अच्छा फीचर मोबाइल फोन खरीदना चाहते हैं, जिसमें कॉलिंग, एफएम और टाइप-सी चार्जिंग कनेक्टिविटी के साथ लंबे टाइम तक बैकअप देने वाली बैटरी भी हो तो आइटेल ने एक नया और अच्छा ऑप्शन लॉन्च कर दिया है. कंपनी ने भारत में Itel Ace 3 Heera पेश किया है. इस फोन की कीमत मात्र 949 रुपये है.
यह फोन उन लोगों के लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है, जो स्मार्टफोन की एक जगह एक साधारण और भरोसेमंद फीचर फोन रखना चाहते हैं, जिसे वो एक बार चार्ज करने के बाद लंबे वक्त तक कॉलिंग की सुविधा का इस्तेमाल कर सके और फोन टाइप-सी चार्जिंग केबल से चार्ज भी हो जाए.
कंपनी ने इसे ब्लैक, ब्लू और पर्पल तीन रंगों में लॉन्च किया है. यह फोन देशभर के रिटेल स्टोर्स पर बिक्री के लिए उपलब्ध होगा. कंपनी इस फोन पर एक साल की काउंटर रिप्लेसमेंट सुविधा भी दे रही है. अगर इस दौरान फोन में कोई मैन्युफैक्चरिंग खराबी आती है, तो ग्राहक उसे बदलवा सकेंगे. यह मॉडल Itel Ace 2 Heera का नया वर्ज़न है.
स्पेसिफिकेशन्स और खास फीचर्स
इस फोन में 1.8 इंच की डिस्प्ले दी गई है, जिससे कॉल करना, मैसेज पढ़ना और मेन्यू इस्तेमाल करना आसान रहता है. इसमें 1000mAh की बैटरी दी गई है, जिसे AI आधारित बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम के साथ पेश किया गया है. कंपनी का दावा है कि फोन एक बार चार्ज करने पर करीब 9.64 घंटे तक लगातार बात करने लगभग 177 घंटे तक स्टैंडबाय पर चल सकता है. बैटरी कम होने पर सुपर बैटरी मोड भी काम आता है, जिसने फोन कुछ समय और इस्तेमाल किया जा सकता है.
इस फोन में चार्जिंग के लिए कंपनी ने USB Type-C पोर्ट दिया गया है, जो आज के समय में काफी सुविधाजनक माना जाता है. इसका फायदा ये होगा कि आप अपने ज्यादातर स्मार्टफोन्स के चार्जर से भी इस फोन को चार्ज कर सकते हैं. इस कारण इस फीचर को फोन के सबसे खास फीचर्स में एक माना जा रहा है.
कॉल रिकॉर्डिंग, रेडियो और वॉयस असिस्टेंट
इसके अलावा फोन में ब्लूटूथ कनेक्टिविटी भी मिलती है. इसमें ऑटोमैटिक कॉल रिकॉर्डिंग की सुविधा दी गई है. इसमें वायरलेस एफएम रेडियो दिया गया है, जिससे बिना किसी अतिरिक्त वायर के रेडियो सुना जा सकता है. इसमें रेडियो प्रोग्राम रिकॉर्ड करने का विकल्प भी मौजूद है.
फोन में माइक्रोएसडी कार्ड की मदद में 32GB तक स्टोरेज बढ़ाई जा सकती है. इसमें 500 कॉन्टैक्ट सेव करने की सुविधा और 250 मैसेज स्टोर करने की क्षमता दी गई है. स्पीड डायल का फीचर भी मौजूद है, जिससे जरूरी नंबरों पर जल्दी कॉल की जा सकती है.
इस फीचर फोन में King Talker वॉयस असिस्टेंट दिया गया है, जो हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं को सपोर्ट करता है. इसके अलावा फोन 10 भारतीय क्षेत्रीय भाषाओं का भी समर्थन करता है.