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WhatsApp के बाद टेलीग्राम और सिग्नल को भी नोटिस, यूजरनेम फीचर पर सरकार सख्त

सरकार ने दोनों कंपनियों को जवाब देने के लिए सिर्फ तीन दिन का समय दिया है, जिससे हड़कंप मच गया. ( Image Credit: IANS )

हैदराबाद: डिजिटल फ्रॉड और इंपर्सोनेशन को लेकर केंद्र सरकार का रुख अब और सख्त होता जा रहा है. मेटा के मैसेंजिग ऐप व्हाट्सएप को नोटिस भेजने के बाद अब भारत सरकार का इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय यानी मेइटी ने टेलीग्राम और सिग्नल को भी नोटिस भेज दिया है. मंत्रालय ने दोनों प्लेटफॉर्म्स से पूछा है कि उनके यूजरनेम फीचर से जुड़े फ्रॉड और इंपर्सोनेशन के खतरों को कैसे रोका जा रहा है. सूत्रों के मुताबिक, टेलीग्राम को भेजे गए नोटिस में सरकार ने सीधा सवाल पूछा है कि आखिर उसे यह फीचर रखने की इजाजत ही क्यों दी जाए. यूजरनेम फीचर क्या है? यूज़रनेम फीचर का इस्तेमाल करके यूज़र फोन नंबर शेयर किए बिना एक यूनीक यूज़रनेम के जरिए एक-दूसरे से जुड़ सकते हैं. दरअसल, कुछ दिन पहले व्हाट्सएप ने भारत में यूज़रनेम फीचर को रोलआउट करना शुरू किया, जिसके कुछ घंटों के बाद ही सरकार ने व्हाट्सएप को नोटिस भेज दिया. सरकार ने आशंका जताई है कि इस फीचर के जरिए ऑनलाइन फ्रॉड, फिशिंग, डिजिटल अरेस्ट स्कैम और इंपर्सोनेशन के मामलों में तेजी आ सकती है. व्हाट्सऐप को तब तक के लिए यह फीचर रोकने का निर्देश भी दिया गया था, जब तक सरकार के साथ सलाह-मशविरा पूरी तरह संतोषजनक ढंग से न हो जाए. व्हाट्सएप को रोकने के बाद सरकार ने इसी मामले की वजह से टेलीग्राम और सिंग्नल ऐप को भी नोटिस भेज दिया है. इन दोनों ऐप्स में भी यूज़रनेम फीचर का इस्तेमाल काफी पहले से ही किया जाता है. रिपोर्ट्स के मुताबिक मंत्रालय ने दोनों कंपनियों को जवाब देने के लिए महज तीन दिन का समय दिया है.