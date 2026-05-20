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लीज़िंग प्रोग्राम के साथ पेश हुआ Isuzu D-MAX S-CAB पिकअप ट्रक, जानें कितना है मंथली सब्सक्रिप्शन

Isuzu D-MAX S-CAB पिकअप ट्रक ( फोटो - Isuzu Motors India )

हैदराबाद: एसयूवी निर्माता कंपनी Isuzu Motors India ने अपने लोकप्रिय Isuzu D-MAX S-CAB के लिए एक नया लीज़िंग प्रोग्राम लॉन्च किया है. इसका उद्देश्य बिज़नेस और कमर्शियल व्हीकल्स ऑपरेटरों के लिए फ्लीट खरीदना आसान और ज़्यादा किफ़ायती बनाना है. कंपनी का कहना है कि यह पहल बिना किसी परेशानी के ओनरशिप का एक्सपीरिएंस देने के साथ-साथ ज़्यादा शुरुआती लागत और लंबे समय तक मेंटेनेंस के खर्च का बोझ कम करने के लिए डिज़ाइन की गई है. कंपनी से मिली जानकारी के अनुसार, लीजिंग पैकेज में चार साल के फिक्स्ड समय के लिए 38,999 रुपये से शुरू होने वाला ऑल-इनक्लूसिव मंथली रेंटल शामिल है. इस प्रोग्राम के तहत ग्राहकों को ज़ीरो डाउन पेमेंट का भी फायदा मिलता है, साथ ही कोई एक्स्ट्रा सर्विस, इंश्योरेंस या रजिस्ट्रेशन कॉस्ट भी नहीं लगती. Isuzu का दावा है कि ट्रेडिशनल फाइनेंसिंग मॉडल के मुकाबले बिज़नेस 1.81 लाख रुपये तक बचा सकते हैं. लीजिंग मॉडल को Isuzu D-MAX S-CAB पर खास फोकस के साथ पेश किया गया है. यह अपनी ड्यूरेबिलिटी, रिलायबिलिटी और लोड उठाने की कैपेबिलिटी की वजह से फ्लीट ऑपरेटर्स और कमर्शियल यूज़र्स के बीच एक बहुत ही लोकप्रिय विकल्प बन गया है. कंपनी का कहना है कि नया प्रोग्राम बिज़नेस को ऑपरेशनल एफिशिएंसी को बेहतर बनाने में मदद करेगा, और इसके साथ ही रनिंग कॉस्ट को भी प्रेडिक्टेबल बनाए रखेगा.