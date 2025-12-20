इसरो के LVM3-M6 मिशन की लॉन्च डेट हुई तय, जानें कब होगा रवाना
ISRO ने जानकारी दी है कि उसके LVM3-M6 मिशन को 24 दिसंबर, 2025 को भारतीय समयानुसार सुबह 08:54 बजे लॉन्च किया जाएगा.
Published : December 20, 2025 at 5:15 PM IST
हैदराबाद: इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गनाइज़ेशन (ISRO) ने शुक्रवार को घोषणा की कि उसके LVM3-M6 मिशन को 24 दिसंबर, 2025 को भारतीय समयानुसार सुबह 08:54 बजे लॉन्च किया जाएगा. यह हेवी-लिफ्ट लॉन्च व्हीकल श्रीहरिकोटा में सतीश धवन स्पेस सेंटर (SDSC SHAR) के दूसरे लॉन्च पैड (SLP) से उड़ान भरेगा.
LVM3, जिसे गगनयान का लॉन्च व्हीकल भी कहा जाता है, ISRO का सबसे शक्तिशाली रॉकेट है और यह ज़्यादा पेलोड क्षमता वाले मिशन में अहम भूमिका निभाता है. इसके अलावा, ISRO ने घोषणा की है कि आम लोगों को SDSC SHAR में लॉन्च व्यू गैलरी से लॉन्च को सीधे देखने की इजाज़त दी जाएगी. इसके लिए, इच्छुक विज़िटर ऑफिशियल पोर्टल पर ऑनलाइन रजिस्टर कर सकते हैं:
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि LVM3, जो भारत का सबसे भारी रॉकेट है और गगनयान प्रोग्राम के लिए तय लॉन्च व्हीकल है. यह ISRO का सबसे पावरफुल लॉन्चर है और इसे ज़्यादा कीमत वाले और ज़्यादा वज़न वाले पेलोड को ऑर्बिट में ले जाने के लिए बनाया गया है.
🚀 LVM3-M6 Mission Launch Scheduled— ISRO (@isro) December 19, 2025
The launch of LVM3-M6 is scheduled on 24 December 2025 at 08:54 hrs IST from the Second Launch Pad (SLP), SDSC SHAR, Sriharikota.
👀 The public can witness the launch from the Launch View Gallery, SDSC SHAR by registering online:
👉… pic.twitter.com/DXJ9JsFAhM
न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड (NSIL) द्वारा किए गए एक कमर्शियल एग्रीमेंट के तहत, इस मिशन पर LVM3 रॉकेट अमेरिका की AST SpaceMobile कंपनी के ब्लू बर्ड-6 कम्युनिकेशन सैटेलाइट को ऑर्बिट में स्थापित करेगा, जो ग्लोबल लॉन्च सर्विस मार्केट में भारत की बढ़ती मौजूदगी में एक और मील का पत्थर साबित होगा.
केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने पहले संसद को बताया था कि यह मिशन एक कमर्शियल लॉन्च प्रोवाइडर के तौर पर ISRO की बढ़ती भूमिका को दिखाता है, जिसमें भारतीय रॉकेट का इस्तेमाल इंटरनेशनल सैटेलाइट्स को लॉन्च करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा किया जा रहा है.
कमर्शियल लॉन्च के अलावा, LVM3 भारत के मानव अंतरिक्ष उड़ान के सपनों के लिए भी बहुत ज़रूरी है. बता दें कि अगले साल की शुरुआत में, रॉकेट का ह्यूमन-रेटेड वर्जन पहले बिना क्रू वाले गगनयान मिशन को ले जाने वाला है, जिसमें क्रू मॉड्यूल में व्योममित्र नाम का एक ह्यूमनॉइड रोबोट होने वाला है.
यह फ्लाइट एक मानव अंतरिक्ष मिशन के पूरे सीक्वेंस को वेरिफाई करने के लिए डिज़ाइन की गई है, जोकि लिफ्टऑफ और ऑर्बिटल ऑपरेशन से लेकर री-एंट्री और रिकवरी तक शामिल है. सिंह ने बताया कि यह मिशन एंड-टू-एंड क्षमताओं का प्रदर्शन करेगा, जिसमें इंसानों को ले जाने वाले लॉन्च व्हीकल का एयरोडायनामिक परफॉर्मेंस, ऑर्बिटल मॉड्यूल ऑपरेशन और क्रू मॉड्यूल की सुरक्षित रिकवरी शामिल है.
अगले साल के आखिर में एक और बिना क्रू वाला गगनयान मिशन प्लान किया गया है, जो 2027 में अंतरिक्ष यात्रियों को लो अर्थ ऑर्बिट में भेजने के भारत के लक्ष्य से पहले होगा.