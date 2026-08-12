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मून बेस प्रोग्राम में NASA के साथ काम करेगा ISRO! भारत और अमेरिका के बीच अंतरिक्ष सहयोग

NASA ने ISRO को अपने 'मून बेस प्रोग्राम' में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया है. इससे चंद्रमा की खोज, विज्ञान और कमर्शियल गतिविधियों के क्षेत्र में अमेरिका और भारत के बीच अंतरिक्ष सहयोग और मजबूत होगा.

Launch Vehicle Mark-3 (LVM3) rocket
लॉन्च व्हीकल मार्क-3 (LVM3) रॉकेट (फोटो - ISRO)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : August 12, 2026 at 11:18 AM IST

3 Min Read
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बेंगलुरु: भारत में अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर ने मंगलवार को बताया कि भारत और अमेरिका ने मानव अंतरिक्ष उड़ान, वैज्ञानिक अनुसंधान, चंद्रमा की खोज और कमर्शियल अंतरिक्ष गतिविधियों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की है. इस महीने की शुरुआत में बेंगलुरु में हुई उच्च-स्तरीय द्विपक्षीय बातचीत के दौरान, NASA ने ISRO को अपने 'मून बेस प्रोग्राम' में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया.

5 और 6 अगस्त को बेंगलुरु में इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गनाइज़ेशन (ISRO) के हेडक्वार्टर में दो दिन की बैठक हुई. इसमें ISRO, NASA और US स्टेट डिपार्टमेंट के अधिकारी शामिल हुए, ताकि चल रहे प्रोजेक्ट्स की समीक्षा की जा सके और सहयोग के नए मौकों की पहचान की जा सके.

उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म X पर एक पोस्ट में कहा कि, "NASA ने ISRO को अपने मून बेस प्रोग्राम में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया है, जिससे अमेरिका-भारत की डीप स्पेस पार्टनरशिप और मज़बूत होगी! यह खबर तब आई जब अमेरिकी विदेश विभाग और NASA ने बेंगलुरु में 9वें सिविल स्पेस जॉइंट वर्किंग ग्रुप की सह-अध्यक्षता की, जिससे US-IN TRUST पहल को आगे बढ़ाया गया."

इन चर्चाओं का एक अहम नतीजा यह रहा कि NASA ने ISRO को अपने 'मून बेस प्रोग्राम' में शामिल होने का न्योता दिया, जो चांद की खोज के क्षेत्र में दोनों देशों के बीच बढ़ते सहयोग को दिखाता है. यह प्रस्ताव Artemis Accords के तहत सहयोग पर आधारित है. यह एक ऐसा फ्रेमवर्क है, जिसे चांद और उससे आगे की शांतिपूर्ण खोज के लिए अंतरराष्ट्रीय साझेदारी को बढ़ावा देने के मकसद से बनाया गया है.

दोनों पक्ष आर्टेमिस फ्रेमवर्क के तहत ओपन साइंटिफिक डेटा शेयर करने पर बातचीत जारी रखने और स्पेस साइंस, एडवांस्ड टेक्नोलॉजी और ह्यूमन स्पेसफ्लाइट में भविष्य की पार्टनरशिप के मौकों पर विचार करने के लिए भी सहमत हुए. यह बातचीत NASA-ISRO सिंथेटिक अपर्चर रडार (NISAR) मिशन के सफल लॉन्च के ठीक बाद हुई है.

यह एक अहम जॉइंट प्रोजेक्ट है जिसका मकसद पृथ्वी की सतह पर होने वाले बदलावों पर नज़र रखना और प्राकृतिक खतरों, इकोसिस्टम और पर्यावरण में बदलाव से जुड़े साइंटिफिक रिसर्च में मदद करना है. अधिकारियों ने कहा कि दोनों देश और ज़्यादा जॉइंट मिशन और स्पेस टेक्नोलॉजी पहलों के ज़रिए NISAR की सफलता को आगे बढ़ाना चाहते हैं.

बातचीत के दौरान बाहरी अंतरिक्ष गतिविधियों की लंबे समय तक चलने वाली स्थिरता (सस्टेनेबिलिटी) पर भी खास तौर पर चर्चा हुई. भारत और अमेरिका ने 'संयुक्त राष्ट्र बाहरी अंतरिक्ष के शांतिपूर्ण उपयोग पर समिति' (COPUOS) के ज़रिए तैयार किए गए दिशानिर्देशों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई. साथ ही, उन्होंने अंतरिक्ष में ज़िम्मेदार व्यवहार को बढ़ावा देने और वैश्विक अंतरिक्ष गवर्नेंस सिस्टम को और बेहतर बनाने के लिए चल रही बहुपक्षीय कोशिशों की समीक्षा भी की.

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