ETV Bharat / technology

Gaganyaan मिशन में नई सफलता, पैराशूट टेस्ट में ISRO ने दिखाया दम

ISRO ने Gaganyaan मिशन के पैराशूट सिस्टम का झांसी में सफल टेस्ट किया, जिससे मानव स्पेस मिशन की तैयारी और मजबूत हो गई.

Representational Image
यह एक रिप्रजेंटेशनल इमेज है (फोटो क्रेडिट: IANS)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : November 11, 2025 at 8:07 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

हैदराबाद: भारत के पहले मानव स्पेस मिशन ‘Gaganyaan’ को लेकर भारतीय स्पेस एजेंसी इसरो को एक बड़ी कामयाबी मिली है. ISRO (Indian Space Research Organisation) ने मंगलवार को बताया कि उसने गगनयान क्रू मॉड्यूल के लिए एक अहम मैन पैराशूट टेस्ट को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है. यह टेस्ट 3 नवंबर को झांसी के Babina Field Firing Range (BFFR) में किया गया था. इस टेस्ट को इंटीग्रेटेड मेन पैराशूट एयरड्रॉप टेस्ट्स (IMAT) का हिस्सा बताया गया है, जो पैराशूट सिस्टम की क्वालिफिकेशन प्रोसेस का एक हिस्सा है.

Gaganyaan मिशन क्या है?

गगनयान मिशन भारत का पहला ह्यूमन स्पेसफ्लाइट प्रोग्राम है. इस मिशन के तहत भारत तीन भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को लगभग तीन दिनों के लिए अंतरिक्ष में भेजेगा और फिर उन्हें सुरक्षित रूप से धरती पर वापस लेकर आएगा. इस पूरे प्रोजेक्ट को तीन मुख्य हिस्सों में पूरा किया जाएगा. इस मिशन से पहले ISRO कई बेनाम (बिना इंसान वाले) टेस्ट मिशन कर रहा है ताकि हर सिस्टम को अच्छी तरह परखा जा सके.

कंपोनेंटकाम
Human-Rated Launch Vehicleअंतरिक्ष यात्रियों को लॉन्च करने वाला रॉकेट
Orbital Moduleवह हिस्सा जिसमें Crew Module और Service Module होता है
Crew-Escape Systemइमरजेंसी में एस्ट्रोनॉट्स को सेफली बाहर निकालने वाला सिस्टम

पैराशूट सिस्टम कैसे काम करता है?

इसरो के मुताबिक, क्रू मॉड्यूल में कुल 10 पैराशूट्स होते हैं, जो 4 अलग-अलग टाइप के होते हैं. इन पैराशूट्स का काम अंतरिक्ष से लौटते वक्त क्रू मॉड्यूल को स्लो डाउन करना और सेफ लैंडिंग करवाना होता है.

इसका पूरा सिक्वेंस कुछ इस प्रकार है:

1. Apex Cover Separation Parachutes (2): ये पैराशूट कंपार्टमेंट का कवर हटाते हैं.

2. Drogue Parachutes (2): ये छोटे लेकिन पावरफुल पैराशूट होते हैं जो मॉड्यूल को स्थिर (stabilize) करते हैं।

3. Pilot Parachutes (3): ये मुख्य पैराशूट को बाहर खींचते हैं.

4. Main Parachutes (3): ये मॉड्यूल की स्पीड काफी कम करते हैं ताकि सॉफ्ट लैंडिंग हो सके.

सिस्टम में है स्मार्ट Redundancy

ISRO ने बताया कि ये सिस्टम Redundancy Design पर आधारित है. स्मार्ट रिडंडेंसी का मतलब है कि इसका पूरा सिस्टम काफी स्मार्ट तरीके से काम करता है. इसमें अगर 3 में अगर सिर्फ 2 मुख्य पैराशूट भी खुले तो भी क्रू मॉड्यूल सुरक्षित रूप से लैंड कर सकता है.

Reefed Inflation Process क्या है?

Main Parachutes एक खास तरीके से खुलते हैं, जिसे Reefed Inflation Process कहते हैं. इसमें पैराशूट पहले आधा खुलता है जिसे अंग्रेजी में Reefing कहते हैं और कुछ सेकंड बाद पूरी तरह खुलता है जिसे अंग्रेजी में Disreefing कहते हैं. यह प्रोसेस Pyro Devices की मदद से होता है, जो छोटे विस्फोटक के जरिए पैराशूट को खोलते हैं. इससे हवा का प्रेशर धीरे-धीरे बढ़ता है ताकि मॉड्यूल को कोई झटका ना लगे.

इस टेस्ट में क्या हुआ?

इस बार ISRO ने सबसे कठिन परिस्थितियों में इन पैराशूट्स को टेस्ट किया है. इसमें इसरो ने देखा कि अगर दोनों मुख्य पैराशूट में से किसी एक का Disreefing प्रोसेस लेट हो जाए तो भी सिस्टम ठीक से काम करेगा या नहीं. इसके लिए एक Crew Module के वजन जितना मॉक मॉडल को 2.5 किलोमीटर की ऊंचाई से IL-76 एयरक्राफ्ट (Indian Air Force) से गिराया गया. पैराशूट्स एक-एक करके प्लान के मुताबिक खुले. मॉड्यूल ने पूरी तरह स्टेबल डिसेंट और सॉफ्ट लैंडिंग हासिल की.

इस टेस्ट ने साबित किया कि सिस्टम असिमेट्रिक लोड कंडीशन में भी परफॉर्म कर सकता है यानि अगर एक साइड का पैराशूट थोड़ा देर से खुले, तब भी मॉड्यूल पर कोई नुकसान नहीं होता.

इस टेस्ट में किन-किन की भागीदारी रही?

संस्थारोल
ISRO (VSSC)पैराशूट सिस्टम डिज़ाइन और सुपरविजन
ADRDE (DRDOएयरड्रॉप पैराशूट सिस्टम डेवलपमेंट
Indian Air Force (IAF)IL-76 एयरक्राफ्ट से ड्रॉप टेस्ट
Indian Armyग्राउंड सपोर्ट और ट्रैकिंग

टेस्ट का रिज़ल्ट क्या निकला?

  • पैराशूट सिस्टम की स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ और लोड डिस्ट्रिब्यूशन दोनों वेरिफाई हुए.
  • असिमेट्रिक कंडीशन में भी सिस्टम ने 100% परफॉर्मेंस दिखाई.
  • टेस्ट की हर स्टेज — डिप्लॉयमेंट, स्टेबल डिसेंट, और लैंडिंग - किसी भी प्रोसेस में कोई परेशानी नहीं हुई.
यह भी पढ़ें: Exclusive: भारत के अंतरिक्ष भविष्य के लिए ISRO का दृष्टिकोण: गगनयान, चंद्रयान-4, और उससे आगे

TAGGED:

ISRO
ISRO GAGANYAAN PARACHUTE TEST
GAGANYAAN MISSION 2025 UPDATE
ISRO HUMAN SPACEFLIGHT MISSION
GAGANYAAN CREW MODULE NEWS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ग्रहों के राजा सूर्यदेव बदलने जा रहे राशि, 1 महीने तक दिखेगा असर, इन राशियों का लगेगा जैकपॉट

हज यात्रियों के लिए खुशखबरी: इंडियन कोटा तय, 175,025 श्रद्धालु जा सकेंगे सऊदी अरब

'मैं बचपन से रहमान सर संग काम करना चाहता था', 'पेड्डी' के गाने 'चिकिरी चिकिरी' पर राम चरण ने कही दिल की बात

म्युनिसिपल बॉन्ड बदलेंगे शहरों की किस्मत; दिवाला कानून से होगा कायाकल्प, जानें सबकुछ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.