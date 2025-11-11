ETV Bharat / technology

Gaganyaan मिशन में नई सफलता, पैराशूट टेस्ट में ISRO ने दिखाया दम

यह एक रिप्रजेंटेशनल इमेज है ( फोटो क्रेडिट: IANS )

हैदराबाद: भारत के पहले मानव स्पेस मिशन ‘Gaganyaan’ को लेकर भारतीय स्पेस एजेंसी इसरो को एक बड़ी कामयाबी मिली है. ISRO (Indian Space Research Organisation) ने मंगलवार को बताया कि उसने गगनयान क्रू मॉड्यूल के लिए एक अहम मैन पैराशूट टेस्ट को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है. यह टेस्ट 3 नवंबर को झांसी के Babina Field Firing Range (BFFR) में किया गया था. इस टेस्ट को इंटीग्रेटेड मेन पैराशूट एयरड्रॉप टेस्ट्स (IMAT) का हिस्सा बताया गया है, जो पैराशूट सिस्टम की क्वालिफिकेशन प्रोसेस का एक हिस्सा है. Gaganyaan मिशन क्या है? गगनयान मिशन भारत का पहला ह्यूमन स्पेसफ्लाइट प्रोग्राम है. इस मिशन के तहत भारत तीन भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को लगभग तीन दिनों के लिए अंतरिक्ष में भेजेगा और फिर उन्हें सुरक्षित रूप से धरती पर वापस लेकर आएगा. इस पूरे प्रोजेक्ट को तीन मुख्य हिस्सों में पूरा किया जाएगा. इस मिशन से पहले ISRO कई बेनाम (बिना इंसान वाले) टेस्ट मिशन कर रहा है ताकि हर सिस्टम को अच्छी तरह परखा जा सके. कंपोनेंट काम Human-Rated Launch Vehicle अंतरिक्ष यात्रियों को लॉन्च करने वाला रॉकेट Orbital Module वह हिस्सा जिसमें Crew Module और Service Module होता है Crew-Escape System इमरजेंसी में एस्ट्रोनॉट्स को सेफली बाहर निकालने वाला सिस्टम पैराशूट सिस्टम कैसे काम करता है? इसरो के मुताबिक, क्रू मॉड्यूल में कुल 10 पैराशूट्स होते हैं, जो 4 अलग-अलग टाइप के होते हैं. इन पैराशूट्स का काम अंतरिक्ष से लौटते वक्त क्रू मॉड्यूल को स्लो डाउन करना और सेफ लैंडिंग करवाना होता है. इसका पूरा सिक्वेंस कुछ इस प्रकार है: 1. Apex Cover Separation Parachutes (2): ये पैराशूट कंपार्टमेंट का कवर हटाते हैं. 2. Drogue Parachutes (2): ये छोटे लेकिन पावरफुल पैराशूट होते हैं जो मॉड्यूल को स्थिर (stabilize) करते हैं। 3. Pilot Parachutes (3): ये मुख्य पैराशूट को बाहर खींचते हैं.