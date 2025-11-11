Gaganyaan मिशन में नई सफलता, पैराशूट टेस्ट में ISRO ने दिखाया दम
ISRO ने Gaganyaan मिशन के पैराशूट सिस्टम का झांसी में सफल टेस्ट किया, जिससे मानव स्पेस मिशन की तैयारी और मजबूत हो गई.
हैदराबाद: भारत के पहले मानव स्पेस मिशन ‘Gaganyaan’ को लेकर भारतीय स्पेस एजेंसी इसरो को एक बड़ी कामयाबी मिली है. ISRO (Indian Space Research Organisation) ने मंगलवार को बताया कि उसने गगनयान क्रू मॉड्यूल के लिए एक अहम मैन पैराशूट टेस्ट को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है. यह टेस्ट 3 नवंबर को झांसी के Babina Field Firing Range (BFFR) में किया गया था. इस टेस्ट को इंटीग्रेटेड मेन पैराशूट एयरड्रॉप टेस्ट्स (IMAT) का हिस्सा बताया गया है, जो पैराशूट सिस्टम की क्वालिफिकेशन प्रोसेस का एक हिस्सा है.
Gaganyaan मिशन क्या है?
गगनयान मिशन भारत का पहला ह्यूमन स्पेसफ्लाइट प्रोग्राम है. इस मिशन के तहत भारत तीन भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को लगभग तीन दिनों के लिए अंतरिक्ष में भेजेगा और फिर उन्हें सुरक्षित रूप से धरती पर वापस लेकर आएगा. इस पूरे प्रोजेक्ट को तीन मुख्य हिस्सों में पूरा किया जाएगा. इस मिशन से पहले ISRO कई बेनाम (बिना इंसान वाले) टेस्ट मिशन कर रहा है ताकि हर सिस्टम को अच्छी तरह परखा जा सके.
|कंपोनेंट
|काम
|Human-Rated Launch Vehicle
|अंतरिक्ष यात्रियों को लॉन्च करने वाला रॉकेट
|Orbital Module
|वह हिस्सा जिसमें Crew Module और Service Module होता है
|Crew-Escape System
|इमरजेंसी में एस्ट्रोनॉट्स को सेफली बाहर निकालने वाला सिस्टम
पैराशूट सिस्टम कैसे काम करता है?
इसरो के मुताबिक, क्रू मॉड्यूल में कुल 10 पैराशूट्स होते हैं, जो 4 अलग-अलग टाइप के होते हैं. इन पैराशूट्स का काम अंतरिक्ष से लौटते वक्त क्रू मॉड्यूल को स्लो डाउन करना और सेफ लैंडिंग करवाना होता है.
इसका पूरा सिक्वेंस कुछ इस प्रकार है:
1. Apex Cover Separation Parachutes (2): ये पैराशूट कंपार्टमेंट का कवर हटाते हैं.
2. Drogue Parachutes (2): ये छोटे लेकिन पावरफुल पैराशूट होते हैं जो मॉड्यूल को स्थिर (stabilize) करते हैं।
3. Pilot Parachutes (3): ये मुख्य पैराशूट को बाहर खींचते हैं.
4. Main Parachutes (3): ये मॉड्यूल की स्पीड काफी कम करते हैं ताकि सॉफ्ट लैंडिंग हो सके.
सिस्टम में है स्मार्ट Redundancy
ISRO ने बताया कि ये सिस्टम Redundancy Design पर आधारित है. स्मार्ट रिडंडेंसी का मतलब है कि इसका पूरा सिस्टम काफी स्मार्ट तरीके से काम करता है. इसमें अगर 3 में अगर सिर्फ 2 मुख्य पैराशूट भी खुले तो भी क्रू मॉड्यूल सुरक्षित रूप से लैंड कर सकता है.
Reefed Inflation Process क्या है?
Main Parachutes एक खास तरीके से खुलते हैं, जिसे Reefed Inflation Process कहते हैं. इसमें पैराशूट पहले आधा खुलता है जिसे अंग्रेजी में Reefing कहते हैं और कुछ सेकंड बाद पूरी तरह खुलता है जिसे अंग्रेजी में Disreefing कहते हैं. यह प्रोसेस Pyro Devices की मदद से होता है, जो छोटे विस्फोटक के जरिए पैराशूट को खोलते हैं. इससे हवा का प्रेशर धीरे-धीरे बढ़ता है ताकि मॉड्यूल को कोई झटका ना लगे.
इस टेस्ट में क्या हुआ?
इस बार ISRO ने सबसे कठिन परिस्थितियों में इन पैराशूट्स को टेस्ट किया है. इसमें इसरो ने देखा कि अगर दोनों मुख्य पैराशूट में से किसी एक का Disreefing प्रोसेस लेट हो जाए तो भी सिस्टम ठीक से काम करेगा या नहीं. इसके लिए एक Crew Module के वजन जितना मॉक मॉडल को 2.5 किलोमीटर की ऊंचाई से IL-76 एयरक्राफ्ट (Indian Air Force) से गिराया गया. पैराशूट्स एक-एक करके प्लान के मुताबिक खुले. मॉड्यूल ने पूरी तरह स्टेबल डिसेंट और सॉफ्ट लैंडिंग हासिल की.
इस टेस्ट ने साबित किया कि सिस्टम असिमेट्रिक लोड कंडीशन में भी परफॉर्म कर सकता है यानि अगर एक साइड का पैराशूट थोड़ा देर से खुले, तब भी मॉड्यूल पर कोई नुकसान नहीं होता.
इस टेस्ट में किन-किन की भागीदारी रही?
|संस्था
|रोल
|ISRO (VSSC)
|पैराशूट सिस्टम डिज़ाइन और सुपरविजन
|ADRDE (DRDO
|एयरड्रॉप पैराशूट सिस्टम डेवलपमेंट
|Indian Air Force (IAF)
|IL-76 एयरक्राफ्ट से ड्रॉप टेस्ट
|Indian Army
|ग्राउंड सपोर्ट और ट्रैकिंग
टेस्ट का रिज़ल्ट क्या निकला?
- पैराशूट सिस्टम की स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ और लोड डिस्ट्रिब्यूशन दोनों वेरिफाई हुए.
- असिमेट्रिक कंडीशन में भी सिस्टम ने 100% परफॉर्मेंस दिखाई.
- टेस्ट की हर स्टेज — डिप्लॉयमेंट, स्टेबल डिसेंट, और लैंडिंग - किसी भी प्रोसेस में कोई परेशानी नहीं हुई.