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ISRO CE20 क्रायोजेनिक इंजन का सफल परीक्षण किया, LVM3 रॉकेट की ताकत बढ़ी

इसरो ने महेंद्रगिरि में CE20 क्रायोजेनिक इंजन का 22 टन थ्रस्ट के साथ सफल परीक्षण किया, जिससे LVM3 और गगनयान मिशन मजबूत होंगे.

ISRO's major test at Mahendragiri was successful. The CE20 cryogenic engine provided 22 tons of thrust, giving new strength to the LVM3 and Gaganyaan missions.
महेंद्रगिरि में इसरो का बड़ा टेस्ट सफल रहा. CE20 क्रायोजेनिक इंजन ने 22 टन थ्रस्ट देकर LVM3 और गगनयान मिशन को नई ताकत दी. (Image Credit: ISRO)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : March 14, 2026 at 8:40 PM IST

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हैदराबाद: भारत का स्पेस प्रोग्राम यानी अंतरिक्ष कार्यक्रम एक बार फिर बड़ी उपलब्धि की ओर बढ़ा है. भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो (ISRO) ने तमिलनाडु के महेंद्रगिरि स्थित इसरो प्रोपल्शन कॉम्प्लेक्स में CE20 क्रायोजेनिक इंजन का हाई-पावर परीक्षण यानी टेस्ट को सफलतापूर्वक पूरा किया है. इस परीक्षण के दौरान इंजन ने 22 टन का थ्रस्ट हासिल किया.यह एक ऐसी ताकत होती है, जो किसी रॉकेट को पृथ्वी की ग्रैवेटेशनल फोर्स के खिलाफ ऊपर की ओर धकेलने के लिए जरूरी होती है.

इसरो की यह सफलता भारत के सबसे पावरफुल रॉकेट लॉन्च व्हीकल मार्क-3 यानी कि LVM3 के लिए बेहद महत्वपूर्ण और खास मानी जा रही है. दरअसल, यही रॉकेट भविष्य के कई बड़े अंतरिक्ष मिशनों में इस्तेमाल होने वाला है. क्रायोजेनिक इंजन को रॉकेट टेक्नोलॉजी का सबसे मुश्किल हिस्सा माना जाता है. इसकी वजह यह है कि इसमें बेहद कम तापमान पर रखे जाने वाले ईंधन का इस्तेमाल होता है. यह इंजन लिक्विड हाइड्रोजन और लिक्विड ऑक्सीजन से चलता है. सामान्य परिस्थितियों में ये दोनों गैसें होती हैं, लेकिन इन्हें बहुत ज्यादा ठंडा करके तरल रूप में बदला जाता है.

नोजल प्रोटेक्शन सिस्टम का भी टेस्ट

इतने कम तापमान पर इन ईंधनों यानी फ्यूल्स को संभालना और सुरक्षित तरीके से इंजन में इस्तेमाल करना इंजीनियर्स के लिए एक बड़ा चैलेंज होता है. हालांकि, यही फ्यूल रॉकेट को भारी सैटेलाइट और पेलोड को अंतरिक्ष में भेजने के लिए जरूरी ऊर्जा भी देता है. गौर करने वाली बात है कि इस बार का टेस्ट सिर्फ इंजन की ताकत टेस्ट करने तक ही सीमित नहीं था, बल्कि इसमें नोजल प्रोटेक्शन सिस्टम का भी टेस्ट किया गया. यह सिस्टम इंजन के पिछले हिस्से को अत्यधिक यानी कि बहुत ज्यादा गर्मी से बचाता है, ताकि लॉन्च के दौरान कोई नुकसान न हो. इसके अलावा मल्टी-एलिमेंट इग्नाइटर सिस्टम की भी जांच की गई, जो इंजन को सही तरीके से स्टार्ट करने में मदद करता है.

इसरो के वैज्ञानिक अब अपने रॉकेट सिस्टम को पहले से ज्यादा भरोसेमंद बनाने पर काम कर रहे हैं. इस कारण इंजन्स का टेस्ट समुद्र तल पर ज्यादा दबाव वाली परिस्थितियों में किया जाता है, ताकि लॉन्च से पहले ही हर तकनीकी पहलू को अच्छी तरह परखा जा सके. इस परीक्षण के दौरान CE20 इंजन करीब 165 सेकंड तक लगातार चला. ध्यान देने वाली बात है कि यह लगभग उतना ही समय है जितना असली लॉन्च के दौरान इंजन को काम करना पड़ता है. इससे यह साबित हुआ कि यह इंजन असली उड़ान के दौरान पैदा होने वाली तेज गर्मी और दबाव को सहन कर सकता है.

आपको याद दिला दें कि LVM3 वही रॉकेट है जिसने भारत के चंद्रयान-3 मिशन को सफलतापूर्वक चांद तक पहुंचाया था. अब इस इंजन को और मजबूत बनाकर इसरो भविष्य के बड़े मिशनों की तैयारी कर रहा है. इस सफलता का सीधा फायदा गगनयान मिशन को मिलेगा, जिसके तहत भारत अपने अंतरिक्ष यात्रियों को पृथ्वी की ऑर्बिट में भेजने का प्लान बना रहा है. इस मिशन की पहली मानवरहित उड़ान 2026 में और मानव मिशन 2027 में प्रस्तावित है.

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