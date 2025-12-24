ETV Bharat / technology

ISRO ने LVM3 रॉकेट के साथ BlueBird Block-2 सेटेलाइट को सफलतापूर्वक किया लॉन्च

ISRO ने LVM3 रॉकेट के साथ BlueBird Block-2 सेटेलाइट लॉन्च किया ( फोटो - ISRO )

हैदराबाद: इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गनाइजेशन (ISRO) ने बुधवार को LVM3-M6 मिशन को लॉन्च कर दिया है, जिसमें अमेरिका की AST SpaceMobile का Bluebird Block-2 कम्युनिकेशन सैटेलाइट ले जाया गया और पृथ्वी की कक्षा में स्थापित किया गया. यह भारत के कमर्शियल लॉन्च प्रोग्राम में एक बड़ा माइलस्टोन है. ISRO का LVM3-M6 व्हीकल बुधवार की सुबह 8:55 बजे सतीश धवन स्पेस सेंटर (SDSC), श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यह मिशन ISRO के हेवी-लिफ्ट LVM3 रॉकेट की नौवीं ऑपरेशनल उड़ान है और इसे एक डेडिकेटेड कमर्शियल लॉन्च के तौर पर किया जा रहा है. ISRO ने इस मिशन के लिए 24 घंटे का काउंटडाउन मंगलवार, 23 दिसंबर से शुरू किया था. LVM3 द्वारा LEO में भेजा गया सबसे भारी पेलोड

गौरतलब है कि Bluebird Block-2 का वजन लगभग 6,100 किलोग्राम है, और यह LVM3 लॉन्च व्हीकल द्वारा लो अर्थ ऑर्बिट (LEO) में स्थापित किया गया, अब तक का सबसे भारी पेलोड बन गया है. इसने नवंबर में LVM3-M5/CMS-03 मिशन के दौरान बनाए गए लगभग 4,400 किलोग्राम के पिछले रिकॉर्ड को तोड़ दिया है. यह मिशन ISRO की कमर्शियल शाखा न्यूस्पेस इंडिया लिमिटेड (NSIL) और AST SpaceMobile के बीच एक कमर्शियल एग्रीमेंट के तहत किया गया है. ISRO के चेयरमैन, डॉ. वी नारायणन ने इस मिशन की सफलता के बाद कहा कि, "Bluebird Block-2 कम्युनिकेशन सैटेलाइट LVM3 द्वारा ले जाया गया, अब तक का सबसे भारी पेलोड है. यह 104वां लॉन्च है, जो सतीश धवन स्पेस सेंटर (SDSC), श्रीहरिकोटा से किया गया है. इसके साथ ही यह हेवी-लिफ्ट LVM3 रॉकेट की नौवीं सफल उड़ान है."