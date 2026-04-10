Gaganyaan: गगनयान मिशन को मिली नई कामयाबी, इसरो ने पूरा किया दूसरा एयर ड्रॉप टेस्ट
पैराशूट सिस्टम की जांच और एक पैराशूट फेल होने जैसी स्थितियों में भी मॉड्यूल की सुरक्षा सुनिश्चित करना इस परीक्षण का मुख्य उद्देश्य रहा.
Published : April 10, 2026 at 8:59 PM IST
हैदराबाद: इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन (इसरो) ने गगनयान मिशन की तैयारियों में एक और अहम कामयाबी हासिल कर ली है. 10 अप्रैल 2026 को श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस स्टेशन पर दूसरे इंटीग्रेटेड एयर ड्रॉप टेस्ट (IADT-02) को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया. यह टेस्टिंग अंतरिक्ष यात्रियों यानी एस्ट्रोनॉट्स वाले क्रू मॉड्यूल की सुरक्षित वापसी और लैंडिंग को सुनिश्चित करने के लिए बेहद जरूरी है.
केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने इस उपलब्धि के लिए इसरो की टीम को बधाई दी है. उन्होंने एक्स पर लिखा, "गगनयान मिशन के लिए दूसरे इंटीग्रेटेड एयर ड्रॉप टेस्ट की सफलता पर इसरो को बधाई. भारत का पहला ह्यूमन स्पेस फ्लाइट अगले साल के लिए शेड्यूल्ड है".
इसरो द्वारा की गई यह परीक्षण स्पेसक्राफ्ट के पृथ्वी पर लौटने के आखिरी चरण को दोहराता है. इसमें एक हेलीकॉप्टर या एयरक्राफ्ट से क्रू मॉड्यूल को ऊंचाई से गिराया जाता है और अलग-अलग परिस्थितियों में उसके सिस्टम की जांच की जाती है. खासतौर पर पैराशूट की तैनाती, किसी एक पैराशूट के फेल होने पर भी सिस्टम का काम करना समेत पानी में उतरते समय मॉड्यूल की दिशा और सुरक्षा को भी परखा जाता है.
पहला एयरड्रॉप टेस्ट
पहला एयर ड्रॉप टेस्ट अगस्त 2025 में हुआ था, जिसमें 4.8 टन के डमी क्रू मॉड्यूल को तीन किलोमीटर की ऊंचाई से चिनूक हेलीकॉप्टर द्वारा गिराया गया. उसके बाद 10 पैराशूट वाले सिस्टम ने मॉड्यूल की स्पीड को कंट्रोल कर सुरक्षित पानी में उतार दिया. IADT-02 में भी इसी तरह की प्रक्रिया अपनाई गई, जिससे क्रू एस्केप और रिकवरी सिस्टम की विश्वसनीयता और बढ़ गई है.
गगनयान भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन है, जिसमें तीन भारतीय अंतरिक्ष यात्री कम ऊंचाई वाली कक्षा (Orbit) में जाएंगे. इसरो सुरक्षा को सबसे ज्यादा प्राथमिकता देते हुए कई परीक्षण कर रहा है. ये एयर ड्रॉप टेस्ट मिशन के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से हैं, क्योंकि अंतरिक्ष से वापसी के दौरान एस्ट्रोनॉट्स की जान बचाना सबसे बड़ी चुनौती होती है.
वैज्ञानिकों का मानना है कि इन सफल परीक्षणों से गगनयान मिशन की तैयारी मजबूत हो रही है. देश के युवा वैज्ञानिकों और इंजीनियर्स की मेहनत से भारत अंतरिक्ष क्षेत्र में नई ऊंचाइयों को छूने की तैयारी कर रहा है. आने वाले समय में और भी कई परीक्षण होने वाले हैं, जो अंततः भारतीयों एस्ट्रोनॉट्स को अंतरिक्ष भेजने का सपना पूरा करेंगे.