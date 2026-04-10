ETV Bharat / technology

Gaganyaan: गगनयान मिशन को मिली नई कामयाबी, इसरो ने पूरा किया दूसरा एयर ड्रॉप टेस्ट

इसरो द्वारा किया गया यह दूसरा एयर ड्रॉप टेस्ट गगनयान मिशन में अंतरिक्ष यात्रियों की सुरक्षित वापसी को और भरोसेमंद बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि साबित हुआ है. ( Image Credit: ISRO )

हैदराबाद: इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन (इसरो) ने गगनयान मिशन की तैयारियों में एक और अहम कामयाबी हासिल कर ली है. 10 अप्रैल 2026 को श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस स्टेशन पर दूसरे इंटीग्रेटेड एयर ड्रॉप टेस्ट (IADT-02) को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया. यह टेस्टिंग अंतरिक्ष यात्रियों यानी एस्ट्रोनॉट्स वाले क्रू मॉड्यूल की सुरक्षित वापसी और लैंडिंग को सुनिश्चित करने के लिए बेहद जरूरी है. केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने इस उपलब्धि के लिए इसरो की टीम को बधाई दी है. उन्होंने एक्स पर लिखा, "गगनयान मिशन के लिए दूसरे इंटीग्रेटेड एयर ड्रॉप टेस्ट की सफलता पर इसरो को बधाई. भारत का पहला ह्यूमन स्पेस फ्लाइट अगले साल के लिए शेड्यूल्ड है". गगनयान मिशन के दूसरे इंटीग्रेटेड एयर ड्रॉप टेस्ट (IADT-02) के दौरान भारतीय वायु सेना का चिनूक हेलीकॉप्टर 5.7 टन के सिमुलेटेड क्रू मॉड्यूल को लगभग 3 किमी की ऊंचाई से बंगाल की खाड़ी के ऊपर ले जाते हुए. (Image Credit: ISRO) इसरो द्वारा की गई यह परीक्षण स्पेसक्राफ्ट के पृथ्वी पर लौटने के आखिरी चरण को दोहराता है. इसमें एक हेलीकॉप्टर या एयरक्राफ्ट से क्रू मॉड्यूल को ऊंचाई से गिराया जाता है और अलग-अलग परिस्थितियों में उसके सिस्टम की जांच की जाती है. खासतौर पर पैराशूट की तैनाती, किसी एक पैराशूट के फेल होने पर भी सिस्टम का काम करना समेत पानी में उतरते समय मॉड्यूल की दिशा और सुरक्षा को भी परखा जाता है.