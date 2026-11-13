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ISRO को मिली बड़ी सफलता, PSLV के तीसरी-स्टेज का ग्राउंड स्टैटिक टेस्ट किया पूरा

PSLV के तीसरे चरण (PS3) के सॉलिड मोटर का सफल ग्राउंड स्टैटिक परीक्षण. ( फोटो - ISRO )

श्रीहरिकोटा: भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) ने गुरुवार को श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र की 'स्टैटिक टेस्ट फैसिलिटी' में अपने पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल (PSLV) के तीसरे चरण (PS3) का सफलतापूर्वक ग्राउंड स्टैटिक टेस्ट किया.

PSLV-C61/EOS-09 और PSLV-C62/EOS-N1 मिशनों के दौरान कुछ कमियां सामने आने के बाद, इस चरण के कॉन्फ़िगरेशन की व्यापक समीक्षा की गई और उसे और मजबूत बनाया गया, जिसके बाद यह परीक्षण किया जा रहा है.

ISRO के अनुसार, इन कमियों के सामने आने के बाद PS3 चरण के कॉन्फ़िगरेशन की पूरी तरह से समीक्षा की गई. इस दौरान डिज़ाइन मार्जिन, कच्चे माल को स्वीकार करने के मानदंड, असेंबली प्रक्रियाओं और गुणवत्ता जांच पर विशेष ध्यान दिया गया. कॉन्फ़िगरेशन को और मजबूत किया गया, जिसमें डिज़ाइन मार्जिन को बढ़ाने के लिए नोज़ल डिज़ाइन में ज़रूरी सुधार किए गए. कच्चे माल की स्वीकृति, असेंबली और गुणवत्ता जांच के लिए अपडेटेड प्रक्रियाएं भी लागू की गईं. ISRO ने मैकेनिकल इंटरफेस को और मजबूत किया और सीलिंग सिस्टम में रिडंडेंसी (अतिरिक्त सुरक्षा उपाय) शामिल की. इसके अलावा, समीक्षा के हिस्से के तौर पर, इसके डिज़ाइन मार्जिन की जरूरत की भी पुष्टि की गई. इसके अलावा, इंटीग्रेटेड और परिवहन के विभिन्न चरणों के दौरान, असेंबली की अपडेटेड प्रक्रियाओं और नॉन-डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग (NDT) उपायों को लागू किया गया.