ISRO को मिली बड़ी सफलता, PSLV के तीसरी-स्टेज का ग्राउंड स्टैटिक टेस्ट किया पूरा
ISRO ने श्रीहरिकोटा में अपने पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल (PSLV) के तीसरे चरण (PS3) का सफलतापूर्वक ग्राउंड स्टैटिक टेस्ट किया.
Published : November 13, 2026 at 2:57 PM IST
श्रीहरिकोटा: भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) ने गुरुवार को श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र की 'स्टैटिक टेस्ट फैसिलिटी' में अपने पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल (PSLV) के तीसरे चरण (PS3) का सफलतापूर्वक ग्राउंड स्टैटिक टेस्ट किया.
PSLV-C61/EOS-09 और PSLV-C62/EOS-N1 मिशनों के दौरान कुछ कमियां सामने आने के बाद, इस चरण के कॉन्फ़िगरेशन की व्यापक समीक्षा की गई और उसे और मजबूत बनाया गया, जिसके बाद यह परीक्षण किया जा रहा है.
ISRO के अनुसार, इन कमियों के सामने आने के बाद PS3 चरण के कॉन्फ़िगरेशन की पूरी तरह से समीक्षा की गई. इस दौरान डिज़ाइन मार्जिन, कच्चे माल को स्वीकार करने के मानदंड, असेंबली प्रक्रियाओं और गुणवत्ता जांच पर विशेष ध्यान दिया गया.
कॉन्फ़िगरेशन को और मजबूत किया गया, जिसमें डिज़ाइन मार्जिन को बढ़ाने के लिए नोज़ल डिज़ाइन में ज़रूरी सुधार किए गए. कच्चे माल की स्वीकृति, असेंबली और गुणवत्ता जांच के लिए अपडेटेड प्रक्रियाएं भी लागू की गईं. ISRO ने मैकेनिकल इंटरफेस को और मजबूत किया और सीलिंग सिस्टम में रिडंडेंसी (अतिरिक्त सुरक्षा उपाय) शामिल की.
इसके अलावा, समीक्षा के हिस्से के तौर पर, इसके डिज़ाइन मार्जिन की जरूरत की भी पुष्टि की गई. इसके अलावा, इंटीग्रेटेड और परिवहन के विभिन्न चरणों के दौरान, असेंबली की अपडेटेड प्रक्रियाओं और नॉन-डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग (NDT) उपायों को लागू किया गया.
इन बदलावों के बाद, PS3 सॉलिड मोटर स्टेज का नया वर्ज़न तैयार किया गया और 12 नवंबर को इसका सफल परीक्षण किया गया. ISRO ने बताया कि टेस्ट डेटा के विस्तृत विश्लेषण और समीक्षा के आधार पर, आगे और भी परीक्षण करने की योजना है.
बता दें कि, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) ने 31 अक्टूबर को श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से GSLV-F18 रॉकेट के जरिए अपना अगली जनरेशन का नेविगेशन सैटेलाइट NVS-03 लॉन्च किया.
यह सैटेलाइट ISRO की अगली जनरेशन की नेविगेशन सैटेलाइट सीरीज का तीसरा उपग्रह है. इसे 'इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम' (IRNSS) के तहत नेविगेशन सर्विस की निरंतरता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से तैयार किया गया है.
NVS-03 में बाहर से ली गई एटॉमिक घड़ियों के साथ-साथ स्वदेशी एटॉमिक घड़ी भी लगी है. इसमें मौजूदा L5 और S-बैंड सिग्नलों के अलावा L1 नेविगेशन सिग्नल को भी शामिल किया गया है, जिससे NavIC की क्षमताएं और बढ़ गई हैं. ISRO के अनुसार, इस सिस्टम को इस तरह डिज़ाइन किया गया है कि यह भारत की ज़मीन के साथ-साथ उसकी भौगोलिक सीमाओं से 1,500 km आगे तक के क्षेत्र को कवर कर सके.
इस लॉन्च से भारत की स्वदेशी नेविगेशन प्रणाली, 'नाविक' (NavIC) के मजबूत होने और देश की स्वतंत्र उपग्रह-आधारित नेविगेशन क्षमताओं के बेहतर होने की उम्मीद है.