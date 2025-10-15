ETV Bharat / technology

ISRO का नया मिशन: 2040 तक चांद पर भारतीयों की लैंडिंग, जानें इसरो का पूरा फ्यूचर प्लान!

ISRO के चेयरमैन वी नारायणन ने बताया – भारत का मिशन अब धरती से आगे, चांद और स्पेस स्टेशन की नई उड़ान की तैयारी है. ( फोटो क्रेडिट: Nasa )

हैदराबाद: भारत की स्पेस एजेंसी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) स्पेस की दुनिया में अपना नाम पूरे विश्व में रौशन कर रही है. अब आने वाले कुछ सालों में इसरो का फ्यूचर प्लान इतना शानदार है कि आप जानकार हैरान रह जाएंगे. इसरो चेयरमैन वी नारायणन इसरो का एकदम क्लियर फ्यूचर प्लान बता दिया है. आइए हम आपको इसके बारे में बताते हैं.

दरअसल, रांची में स्थित BIT Mesra के 35वें कॉन्वोकेशन में इसरो चेयरमैन वी नारायणन ने भारतीय स्पेस एजेंसी का एकदम क्लियर रोडमैप बताया. पीटीआई के रिपोर्ट के मुताबिक, पीएम नरेंद्र मोदी ने इसरो को निर्देष दिया है कि भारत का एक इंडिजीनियस क्रूड लूनर मिशन साल 2040 तक पूरा हो जाना चाहिए.

इस मिशन का उद्देश्य चांद पर जाकर सिर्फ झंडा फहराना नहीं बल्कि अपने नागरिकों को भी सुरक्षित तरीके से चांद की सैर कराना है. इसरो चीफ ने कहा कि प्रधानमंत्री ने बिल्कुल साफ तौर पर गाइडलाइन्स दी है और इसरो उसी दिशा में काम कर रहा है.

Gaganyaan: क्रूड मिशन कब-कब होंगे, और मानव मिशन कब