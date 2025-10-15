ISRO का नया मिशन: 2040 तक चांद पर भारतीयों की लैंडिंग, जानें इसरो का पूरा फ्यूचर प्लान!
भारत अब सिर्फ रॉकेट नहीं बना रहा, बल्कि चांद पर अपने लोगों को भेजने और स्पेस स्टेशन खड़ा करने की तैयारी कर रहा है.
Published : October 15, 2025 at 5:27 PM IST
हैदराबाद: भारत की स्पेस एजेंसी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) स्पेस की दुनिया में अपना नाम पूरे विश्व में रौशन कर रही है. अब आने वाले कुछ सालों में इसरो का फ्यूचर प्लान इतना शानदार है कि आप जानकार हैरान रह जाएंगे. इसरो चेयरमैन वी नारायणन इसरो का एकदम क्लियर फ्यूचर प्लान बता दिया है. आइए हम आपको इसके बारे में बताते हैं.
दरअसल, रांची में स्थित BIT Mesra के 35वें कॉन्वोकेशन में इसरो चेयरमैन वी नारायणन ने भारतीय स्पेस एजेंसी का एकदम क्लियर रोडमैप बताया. पीटीआई के रिपोर्ट के मुताबिक, पीएम नरेंद्र मोदी ने इसरो को निर्देष दिया है कि भारत का एक इंडिजीनियस क्रूड लूनर मिशन साल 2040 तक पूरा हो जाना चाहिए.
इस मिशन का उद्देश्य चांद पर जाकर सिर्फ झंडा फहराना नहीं बल्कि अपने नागरिकों को भी सुरक्षित तरीके से चांद की सैर कराना है. इसरो चीफ ने कहा कि प्रधानमंत्री ने बिल्कुल साफ तौर पर गाइडलाइन्स दी है और इसरो उसी दिशा में काम कर रहा है.
Gaganyaan: क्रूड मिशन कब-कब होंगे, और मानव मिशन कब
नारायणन ने गगनयान के टाइमलाइन और अगले स्टेप्स की भी डिटेल दी:
- पहला कैम्पस (uncrewed) जिसमें 'Vyommitra' नाम की आधी-ह्यूमनॉइड रोबोट होगी. इस मिशन को लॉन्च करने का लक्ष्य दिसंबर 2025 तक का रखा गया है. Vyommitra का रोल umanoids जैसी टेस्टिंग करना, crew-सिस्टम्स, ओर्बिटल operations वगैरह को जांचना होगा.
- कुल तीन अनक्रीड मिसाइंस प्लान किए गए हैं — Vyommitra वाला एक, और उसके बाद दो और uncrewed (इंसानों के बिना) मिशन अगले साल (2026) होने की बात कही गई है.
- इंसानों के साथ गगनयान मिशन का लक्ष्य: इसरो का लक्ष्य है कि 2027 की पहली तिमाही तक इंसानों के साथ गगनयान मिशन को लॉन्च किया जाए. नारायणन ने कहा कि गगनयान के लिए काफी एक्सपेरीमेंट जोड़े जा रहे हैं और टेक्निकल तैयारी काफी तेज़ी से हो रही है.
Bharatiya Antriksh Station (BAS): भारत की खुद की स्पेस-स्टेशन योजना
इसरो भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन यानी अपनी खुद की राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन बनाने की तैयारी भी कर रहा है. इसके लिए इसरो ने 2035 तक का लक्ष्य निर्धारित किया है. इसके बारे में इसरो चीफ ने कहा कि भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन के पहले हिस्से तो 2027 से ही अंतरिक्ष में दिख सकते हैं. इसका मतलब है कि अंतरिक्ष में भारत का अपना स्पेस स्टेशन बनाना का पहला कदम अब ज्यादा दूर नहीं है.
Scale model of the FIRST module (BAS-01) of ISRO's Bharatiya Antariksh Station displayed outside Bharat Mandapam, New Delhi!! 🔥— Debapratim (@debapratim_) August 22, 2025
Look at how huge it is gonna be! 🤯
📸 @electricfoo pic.twitter.com/0OZjibHFQj
इसरो के फ्यूचर मिशन्स
- Chandrayaan-4, Chandrayaan-5, नया Mars मिशन, AXOM
- Chandrayaan-4/5: इसरो के लिए आगे आने वाली बड़ी वैज्ञानिक मिशनों की लिस्ट में Chandrayaan-4 और Chandrayaan-5 भी शामिल हैं.
- Mars Mission: इसके अलावा इसरो एक नए Mars यानी मंगल मिशन की तैयारी भी कर रहा है.
- AXOM - यह एक ज्यादा प्राथमिकता वाला एस्ट्रोनोमिकल ऑब्ज़रवेटरी मिशन है.
- VOM (Venus Orbiter Mission): इसरो को वीनस ऑर्बिटर मिशन के लिए भी मंजूरी दी गई है. इस मिशन के तहत भारत की स्पेस एजेंसी इसरो शुक्र ग्रह का अध्ययन कर पाएगी.