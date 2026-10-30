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ISRO आज रात लॉन्च करेगा GSLV-F18: अंतरिक्ष में जाएगा नया नेविगेशन सैटेलाइट, ऐसे देखें लाइव स्ट्रीमिंग

GSLV-F18/NVS-03 मिशन 30 अक्टूबर 2026 को 23:51 बजे (IST) श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र (SDSC-SHAR) से लॉन्च किया जाना है. ( IRSO )

हैदराबाद: भारत का अंतरिक्ष संगठन इसरो आज रात एक बड़ा रॉकेट लॉन्च करने जा रहा है. आज यानी 30 अक्टूबर 2026 को रात 11 बजकर 51 मिनट पर श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से GSLV-F18 रॉकेट उड़ेगा. इस रॉकेट में NVS-03 नाम का नेविगेशन सैटेलाइट मौजूद है.

यह सैटेलाइट भारत के अपने NavIC सिस्टम को और मजबूत बनाने के लिए जा रहा है. आपको बता दें कि आज GSLV रॉकेट अपनी 20वीं उड़ान भरने वाला है. यह रॉकेट NVS-03 सैटेलाइट को Geosynchronous Transfer Orbit में पहुंचाएगा. यह लॉन्च सेकेंड लॉन्च पैड से होगा.