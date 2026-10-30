ISRO आज रात लॉन्च करेगा GSLV-F18: अंतरिक्ष में जाएगा नया नेविगेशन सैटेलाइट, ऐसे देखें लाइव स्ट्रीमिंग
इसरो आज रात 11:51 बजे श्रीहरिकोटा से GSLV-F18 रॉकेट NVS-03 नेविगेशन सैटेलाइट को सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में भेजेगा.
Published : October 30, 2026 at 10:37 AM IST
हैदराबाद: भारत का अंतरिक्ष संगठन इसरो आज रात एक बड़ा रॉकेट लॉन्च करने जा रहा है. आज यानी 30 अक्टूबर 2026 को रात 11 बजकर 51 मिनट पर श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से GSLV-F18 रॉकेट उड़ेगा. इस रॉकेट में NVS-03 नाम का नेविगेशन सैटेलाइट मौजूद है.
यह सैटेलाइट भारत के अपने NavIC सिस्टम को और मजबूत बनाने के लिए जा रहा है. आपको बता दें कि आज GSLV रॉकेट अपनी 20वीं उड़ान भरने वाला है. यह रॉकेट NVS-03 सैटेलाइट को Geosynchronous Transfer Orbit में पहुंचाएगा. यह लॉन्च सेकेंड लॉन्च पैड से होगा.
GSLV-F18, India’s Geosynchronous Satellite Launch Vehicle mission, will carry the NVS-03 navigation satellite. Launch: 30th October 2026, 23:51 hours IST Watch live: 30th October 2026, 23:20 hours IST onwards https://t.co/Mbllc4lcM2 Mission details: https://t.co/6YvrbYjFJI #GSLVF18 #NVS03 #ISRO #NavIC— ISRO (@isro) October 28, 2026
NVS-03 क्या खास है
NVS-03 दूसरे जेनरेशन के NavIC सैटेलाइट्स में तीसरा है. इसमें देश में बनी एटॉमिक क्लॉक के साथ खरीदी गई एटॉमिक क्लॉक भी लगी है. पहले वाले सैटेलाइट्स में L5 और S सिग्नल थे. अब इसमें नया L1 सिग्नल भी जुड़ गया है, जिससे नेविगेशन और बेहतर हो पाएगा. यह सैटेलाइट भारत की जमीन और उसके चारों ओर 1500 किलोमीटर तक के इलाके में सही जगह, रफ्तार और समय की जानकारी देगा.
NavIC भारत का अपना नेविगेशन सिस्टम है. इसमें दो तरह की सर्विसेज़ हैं. एक आम लोगों के लिए है, जिसे स्टैंडर्ड पोजिशनिंग सर्विस कहा जाता है और दूसरी खास लोगों के लिए है, जिसका नाम रिस्ट्रिक्टेड सर्विस है.
Meet NVS-03 - the third satellite of the second-generation NVS series, intended to augment the NavIC constellation and support continuity of navigation services. Launch: 30th October 2026, 23:51 hours IST Watch live: 30th October 2026, 23:20 hours IST onwards https://t.co/Mbllc4lcM2 Mission details: https://t.co/6YvrbYjFJI #GSLVF18 #NVS03 #ISRO #NavIC— ISRO (@isro) October 29, 2026
पहले भी ऐसे सैटेलाइट गए थे
इसरो ने कुल पांच दूसरे जनरेशन के सैटेलाइट बनाने का प्लान किया है. आपको याद दिला कें कि इसरो ने 29 मई 2023 को GSLV-F12 रॉकेट के जरिए NVS-01 को अंतरिक्ष में भेजा था. उसमें पहली बार देसी एटॉमिक क्लॉक भेजी गई थी. अब आज लॉन्च होने वाले रॉकेट के जरिए नया सैटेलाइट यानी NVS-03 उसी काम को आगे बढ़ाएगा.
यह सिस्टम गाड़ियों के रास्ते बताने, लोकेशन सर्विस और दूसरे कामों में बहुत काम आएगा. इससे भारत को दूसरे देशों कि सिस्टम पर उतना निर्भर नहीं करना पड़ेगा, जितना कि पहले रहना पड़ता था. इस कारण आज रात इसरो का यह सैटेलाइट लॉन्च देश के लिए काफी जरूरी है. अगर आप इस लॉन्च इवेंट की लाइव स्ट्रीमिंग देखना चाहते हैं तो आप इसरो के सोशल मीडिया हैंडल्स पर जाकर देख सकते हैं. हम यह लॉन्च की लाइव स्ट्रीमिंग लिंक अटैच कर रहे हैं. आप यहां से भी सीधा रॉकेट लॉन्च होता हुआ देख सकते हैं: