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ISRO ने सफलतापूर्वक लॉन्च किया नया नेविगेशन सैटेलाइट NVS-03, मात्र 56 दिनों में हुआ तैयार

हैदराबाद: 30 अक्टूबर 2026 यानी बीते शुक्रवार की रात को इसरो ने एक और बड़ा काम कर पूरा कर लिया. भारतीय स्पेस एजेंसी का अपना नेविगेशन सिस्टम NavIC अब एक बार फिर से कम से कम चार सैटेलाइट के साथ काम करने लगा है. इसके लिए इसरो ने शुक्रवार रात NVS-03 नाम का नया सैटेलाइट सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में भेज दिया. इस सैटेलाइट को GSLV-F18 रॉकेट के जरिए भेजा गया था.