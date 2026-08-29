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ISRO की आठ महीने बाद वापसी, 4 सितंबर को आसमान में फिर उड़ेगा भारतीय रॉकेट

दो PSLV फेल होने के बावजूद GSLV अलग सिस्टम वाला होने से मिशन आगे बढ़ा और इसरो की रफ्तार लौटने वाली है. ( Image Credit: IRSO )

हैदराबाद: इसरो ने पिछले आठ महीने से एक भी सफल रॉकेट लॉन्च नहीं किया है, लेकिन अब भारतीय स्पेस एजेंसी एक बड़ी वापसी के लिए तैयार है. भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो लगातार दो PSLV रॉकेट फेल होने के बाद अब अगली उड़ान भरने के लिए तैयार है. इसरो के चेरयमैन डॉ. वी. नारायणन ने एनडीटीवी को बताया कि 4 सितंबर की सुबह, जब देश सो रहा होगा, तब GSLV F17 रॉकेट आसमान में जाएगा. इस मिशन में EOS 5 सैटेलाइट जाएगा. इसे पहले GISAT 1A कहा जाता था. यह सैटेलाइट धरती से करीब 36,000 किलोमीटर ऊपर बैठकर पूरे देश पर लगातार नज़र रखेगा. यह सैटेलाइट कुछ उसी तरह का काम करेगा, जैसे कोई इंसान किसी ऊंची जगह पर जाकर वहां से पूरे गांव को देखता है. पुरानी नाकामी, नया मौका 12 अगस्त 2021 को भी ऐसा ही सैटेलाइट भेजने की कोशिश हुई थी. उस वक्त GSLV F10 रॉकेट पर EOS 03 यानी मूल जीआईसैट बैठा था, लेकिन ऊपर वाले ठंडे इंजन यानी क्रायोजेनिक स्टेज में खराबी आ गई. इंजन सही से नहीं चला और सैटेलाइट खो गया. उस दिन भारत को वो खास क्षमता नहीं मिल पाई, जिसकी वैज्ञानिक सालों से तैयारी कर रहे थे.