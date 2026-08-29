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ISRO की आठ महीने बाद वापसी, 4 सितंबर को आसमान में फिर उड़ेगा भारतीय रॉकेट

चार सितंबर की सुबह इसरो का जीएसएलवी रॉकेट ईओएस पांच सैटेलाइट लेकर जाएगा जो देश पर लगातार नजर रखेगा और आपदाओं की तुरंत खबर देगा.

Despite two PSLV failures, the mission moved forward because the GSLV operates on a different system, and ISRO is poised to regain its momentum.
दो PSLV फेल होने के बावजूद GSLV अलग सिस्टम वाला होने से मिशन आगे बढ़ा और इसरो की रफ्तार लौटने वाली है. (Image Credit: IRSO)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : August 29, 2026 at 4:34 PM IST

3 Min Read
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हैदराबाद: इसरो ने पिछले आठ महीने से एक भी सफल रॉकेट लॉन्च नहीं किया है, लेकिन अब भारतीय स्पेस एजेंसी एक बड़ी वापसी के लिए तैयार है. भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो लगातार दो PSLV रॉकेट फेल होने के बाद अब अगली उड़ान भरने के लिए तैयार है.

इसरो के चेरयमैन डॉ. वी. नारायणन ने एनडीटीवी को बताया कि 4 सितंबर की सुबह, जब देश सो रहा होगा, तब GSLV F17 रॉकेट आसमान में जाएगा. इस मिशन में EOS 5 सैटेलाइट जाएगा. इसे पहले GISAT 1A कहा जाता था. यह सैटेलाइट धरती से करीब 36,000 किलोमीटर ऊपर बैठकर पूरे देश पर लगातार नज़र रखेगा. यह सैटेलाइट कुछ उसी तरह का काम करेगा, जैसे कोई इंसान किसी ऊंची जगह पर जाकर वहां से पूरे गांव को देखता है.

पुरानी नाकामी, नया मौका

12 अगस्त 2021 को भी ऐसा ही सैटेलाइट भेजने की कोशिश हुई थी. उस वक्त GSLV F10 रॉकेट पर EOS 03 यानी मूल जीआईसैट बैठा था, लेकिन ऊपर वाले ठंडे इंजन यानी क्रायोजेनिक स्टेज में खराबी आ गई. इंजन सही से नहीं चला और सैटेलाइट खो गया. उस दिन भारत को वो खास क्षमता नहीं मिल पाई, जिसकी वैज्ञानिक सालों से तैयारी कर रहे थे.

अब EOS 5 उसी ओए हुए मिशन का उत्तराधिकारी है. यह दिनभर भारतीय ज़मीन की पिक्चर्स बार-बार लेगा. तूफान, बाढ़, बादल फटना, जंगल की आग जैसी तेजी से बदलने वाली घटनाओं के बारे में तुरंत जानकारी भेजेगा. आपदा प्रबंधन वाले, मौसम वाले, खेती की योजना बनाने वाले और सुरक्षा एजेंसियां इससे मिलने वाली जानकारियों का जल्द से जल्द इस्तेमाल कर पाएंगे. आजकल मौसम की मार बहुत बढ़ गई है, इसलिए यह क्षमता और भी जरूरी हो गई है.

PSLV अभी भी जांच और जांच के बाद के टेस्ट के कारण ज़मीन पर है, लेकिन GSLV MK 2 रॉकेट में PSLV वाले इंजन या मुख्य हिस्से नहीं लगे हैं, इसलिए इस मिशन को आगे बढ़ाया जा सका.

आगे की बड़ी प्लानिंग

इसी जीएसएलवी एमके 2 ने हाल में नासा-इसरो का निसार (NISAR) सैटेलाइट भी सफलता से अंतरिक्ष में पहुंचाया था, जिसे दुनिया का सबसे महंगा धरती देखने वाला सैटेलाइट माना जाता है. निसार मिशन की कामयाबी ने क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी पर भरोसा और बढ़ा दिया. अब EOS 5 मिशन इस रॉकेट की मजबूती फिर साबित करेगा.

डॉ. नारायणन ने बताया कि मार्च 2027 तक इसरो सात रॉकेट लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है. इनमें गगनयान का पहला बिना यात्री वाला G1 मिशन भी शामिल है. चालू वित्तिय वर्ष में इसरो का 12 सैटेलाइट बनाने और आठ रॉकेट उड़ाने का लक्ष्य है. ये मिशन संचार, नेविगेशन, धरती की निगरानी और वैज्ञानिक रिसर्च में काम आएंगे. इसके साथ ही आगे मानव अंतरिक्ष उड़ान और खोज के रास्ते भी खोलेंगे.

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