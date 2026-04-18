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ISRO ने अंतरिक्ष निगरानी का किया विस्तार, ऊंची जगह पर ऑप्टिकल टेलीस्कोप लगाने के लिए लद्दाख को चुना

लद्दाख में हानले मठ का एक दृश्य ( फोटो - ETV Bharat )

श्रीनगर: भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) उपग्रहों और अंतरिक्ष मलबे को ट्रैक करने के प्रयासों को तेज़ कर रहा है, क्योंकि पृथ्वी की निचली कक्षा में मलबे का भंडार बढ़ता जा रहा है. इस योजना का एक अहम हिस्सा लद्दाख के हानले में एक ऑप्टिकल टेलीस्कोप लगाना है. हानले एक ऊंचाई पर स्थित ठंडा रेगिस्तान है, जो अपने साफ़ और गहरे आसमान के लिए जाना जाता है. इस फेसेलिटी से कक्षा में मौजूद चीज़ों पर नज़र रखने और टकराव के जोखिम को कम करने की भारत की क्षमता मज़बूत होने की उम्मीद है. 2025 के लिए अपनी 'इंडियन स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस रिपोर्ट' में ISRO ने बताया कि हानले टेलीस्कोप पर काम चल रहा है. एजेंसी ने अंतरिक्ष में मौजूद चीज़ों को ट्रैक करने के लिए एक स्वदेशी 'फेज़्ड ऐरे रडार' का डिज़ाइन और रिव्यू भी पूरा कर लिया है. इस रडार को देश के उत्तर-पूर्वी हिस्से में लगाने की कोशिशें जारी हैं. इसके साथ ही, ट्रैकिंग क्षमता को बढ़ाने के लिए 'आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ़ ऑब्ज़र्वेशनल साइंसेज़' के सहयोग से नैनीताल में मौजूद 'बेकर नन श्मिट टेलीस्कोप' का नवीनीकरण किया जा रहा है. ISRO अभी आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में सैटेलाइट, रॉकेट के हिस्सों और मलबे पर नज़र रखने के लिए मल्टी-ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग रडार का इस्तेमाल करता है. यह सिस्टम 1,000 km तक की दूरी पर मौजूद कई चीज़ों को ट्रैक कर सकता है. रडार रेडियो तरंगों का इस्तेमाल करके दिन-रात काम करते हैं. ऑप्टिकल टेलीस्कोप सिर्फ़ रात में काम करते हैं, लेकिन सैटेलाइट से टकराकर वापस आने वाली सूरज की रोशनी को पकड़कर सटीक जानकारी देते हैं. अधिकारियों ने बताया कि एक भरोसेमंद ट्रैकिंग नेटवर्क बनाने के लिए इन दोनों सिस्टम की ज़रूरत है.