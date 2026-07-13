ETV Bharat / technology

ISRO ने तीन प्रमुख गगनयान क्रू मॉड्यूल के सुरक्षा परीक्षण किए पूुरे, मानव अंतरिक्ष उड़ान के लिए अहम कदम

ISRO ने भारत के क्रू वाले मिशन से पहले गगनयान क्रू मॉड्यूल के तीन अहम टेस्ट पूरे कर लिए हैं. इनमें अप-राइटिंग, अम्बिलिकल सेपरेशन और एपेक्स कवर की स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी से जुड़े टेस्ट शामिल हैं.

ISRO conducted three safety tests, which includes CMUS, CSCDS, and Crew Module structure's ability to withstand Apex Cover separation loads tests on the Gaganyaan's Crew Module.
ISRO ने गगनयान के क्रू मॉड्यूल पर तीन सेफ्टी टेस्ट किए, जिनमें CMUS, CSCDS और क्रू मॉड्यूल स्ट्रक्चर की एपेक्स कवर अलग होने के दौरान लगने वाले लोड को सहने की क्षमता का टेस्ट शामिल है. (फोटो - ISRO)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : July 13, 2026 at 2:36 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

हैदराबाद: भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) ने गगनयान मिशन के क्रू मॉड्यूल सिस्टम के लिए तीन बड़े क्वालिफिकेशन टेस्ट सफलतापूर्वक पूरे कर लिए हैं. यह भारत के पहले मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम की दिशा में एक अहम कदम है.

इन टेस्ट में क्रू मॉड्यूल अप-राइटिंग सिस्टम (CMUS), क्रू मॉड्यूल सर्विस मॉड्यूल कनेक्ट-डिस्कनेक्ट सिस्टम (CSCDS) और एपेक्स कवर अलग होने के दौरान लगने वाले लोड को झेलने की क्रू मॉड्यूल स्ट्रक्चर की क्षमता की जांच शामिल थी.

क्रू मॉड्यूल अप-राइटिंग सिस्टम (CMUS)
क्रू मॉड्यूल अप-राइटिंग सिस्टम (CMUS) क्रू की सुरक्षा से जुड़ा एक अहम टेस्ट है. यह सुनिश्चित करता है कि समुद्र में उतरने के बाद क्रू मॉड्यूल सीधा रहे. इसे हासिल करने के लिए, ISRO ने कोल्ड गैस पर आधारित एक अप-राइटिंग सिस्टम विकसित किया है.

प्राइमरी इन्फ्लेशन मॉड्यूल को टेस्ट करने के लिए CMUS के सभी हिस्सों वाला एक पूरा क्वालिफिकेशन टेस्ट सेटअप बनाया गया. फ्लोटेशन सिस्टम को फुलाने के लिए, हाई-प्रेशर वाली बोतल में भरी गैस को कंट्रोल वाल्व के ज़रिए छोड़ा गया. ट्रायल से यह पुष्टि हुई कि मॉड्यूल सभी फंक्शनल और परफॉर्मेंस ज़रूरतों को पूरा करता है, जिसमें गैस बोतल के अलग-अलग प्रेशर पर फुलाने में लगने वाला समय भी शामिल है.

क्रू मॉड्यूल सर्विस मॉड्यूल कनेक्ट-डिस्कनेक्ट सिस्टम (CSCDS) के लिए अम्बिलिकल सेपरेशन टेस्ट
क्रू मॉड्यूल सर्विस मॉड्यूल कनेक्ट-डिस्कनेक्ट सिस्टम (CSCDS) क्रू मॉड्यूल और सर्विस मॉड्यूल के बीच इलेक्ट्रिकल और हाइड्रो-न्यूमैटिक अम्बिलिकल कनेक्शन का काम करता है. यह एनवायरनमेंट कंट्रोल एंड लाइफ सपोर्ट सिस्टम (ECLSS) के लिए इलेक्ट्रिकल सिग्नल और फ़्लूड ले जाता है.

इस सिस्टम में दो अम्बिलिकल यूनिट, CSU-1 और CSU-2 होती हैं, जो क्रमशः सर्विस मॉड्यूल और क्रू मॉड्यूल की तरफ़ लगी होती हैं. जहां सर्विस मॉड्यूल के अलग होने पर CSU-1 अलग हो जाती है, वहीं CSU-2 पृथ्वी के वायुमंडल में दोबारा प्रवेश करने से ठीक पहले क्रू मॉड्यूल से अलग हो जाती है.

इंजीनियरों ने एक नकली क्रू मॉड्यूल से CSU-2 के अलग होने का परीक्षण किया और पुष्टि की कि यह बिना किसी समस्या के अलग हुआ, साथ ही पैनल और उसके इंटरफ़ेस की संरचनात्मक मज़बूती भी बनी रही. इस परीक्षण ने इंटीग्रेटेड सिस्टम की कार्यक्षमता को भी प्रमाणित किया और पुष्टि की कि यह ज़रूरी डिज़ाइन मार्जिन के अनुरूप है.

एपेक्स कवर सेपरेशन लोड के लिए क्रू मॉड्यूल स्ट्रक्चरल क्वालिफिकेशन टेस्ट
एपेक्स कवर पूरे मिशन के दौरान क्रू मॉड्यूल के पैराशूट और उससे जुड़े सिस्टम की सुरक्षा करता है. इसे पहले से तय ऊंचाई पर पायरोटेक्निक थ्रस्टर्स का इस्तेमाल करके अलग कर दिया जाता है. यह प्रक्रिया तब होती है, जब मॉड्यूल की नीचे आने की गति को धीमा करने के लिए पैराशूट एक-एक करके खुलते हैं.

यह जांचने के लिए कि क्या क्रू मॉड्यूल का ढांचा इस अलग होने की प्रक्रिया को झेल सकता है, ISRO ने एक नकली क्रू मॉड्यूल और उसके सिस्टम के साथ एक टेस्ट रिग तैयार किया. टेस्ट के दौरान, स्पेस एजेंसी ने क्रू मॉड्यूल के खास हिस्सों पर अनुमानित रिएक्शन लोड (फोर्स) से लगभग 1.75 गुना ज़्यादा बल लगाया.

टेस्ट के दौरान स्ट्रेन और डिफॉर्मेशन के मेज़रमेंट से इस बात की पुष्टि हुई कि डिज़ाइन मार्जिन काफी थे, जिससे असली फ़्लाइट के दौरान एपेक्स कवर सेपरेशन इवेंट के लिए क्रू मॉड्यूल की स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी वैलिड हो गई.

तीनों टेस्ट के सक्सेसफुली पूरा होने से ISRO, गगनयान प्रोग्राम के तहत एक सेफ क्रू मिशन के लिए ज़रूरी सिस्टम को फाइनल करने के करीब आ गया है.

TAGGED:

ISRO GAGANYAAN
CREW MODULE QUALIFICATION TESTS
GAGANYAAN CREW SAFETY
CREW MODULE UP RIGHTING SYSTEM
ISRO GAGANYAAN CREW MODULE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.