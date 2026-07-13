ETV Bharat / technology

ISRO ने तीन प्रमुख गगनयान क्रू मॉड्यूल के सुरक्षा परीक्षण किए पूुरे, मानव अंतरिक्ष उड़ान के लिए अहम कदम

ISRO ने गगनयान के क्रू मॉड्यूल पर तीन सेफ्टी टेस्ट किए, जिनमें CMUS, CSCDS और क्रू मॉड्यूल स्ट्रक्चर की एपेक्स कवर अलग होने के दौरान लगने वाले लोड को सहने की क्षमता का टेस्ट शामिल है. ( फोटो - ISRO )

हैदराबाद: भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) ने गगनयान मिशन के क्रू मॉड्यूल सिस्टम के लिए तीन बड़े क्वालिफिकेशन टेस्ट सफलतापूर्वक पूरे कर लिए हैं. यह भारत के पहले मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम की दिशा में एक अहम कदम है. इन टेस्ट में क्रू मॉड्यूल अप-राइटिंग सिस्टम (CMUS), क्रू मॉड्यूल सर्विस मॉड्यूल कनेक्ट-डिस्कनेक्ट सिस्टम (CSCDS) और एपेक्स कवर अलग होने के दौरान लगने वाले लोड को झेलने की क्रू मॉड्यूल स्ट्रक्चर की क्षमता की जांच शामिल थी. क्रू मॉड्यूल अप-राइटिंग सिस्टम (CMUS)

क्रू मॉड्यूल अप-राइटिंग सिस्टम (CMUS) क्रू की सुरक्षा से जुड़ा एक अहम टेस्ट है. यह सुनिश्चित करता है कि समुद्र में उतरने के बाद क्रू मॉड्यूल सीधा रहे. इसे हासिल करने के लिए, ISRO ने कोल्ड गैस पर आधारित एक अप-राइटिंग सिस्टम विकसित किया है. प्राइमरी इन्फ्लेशन मॉड्यूल को टेस्ट करने के लिए CMUS के सभी हिस्सों वाला एक पूरा क्वालिफिकेशन टेस्ट सेटअप बनाया गया. फ्लोटेशन सिस्टम को फुलाने के लिए, हाई-प्रेशर वाली बोतल में भरी गैस को कंट्रोल वाल्व के ज़रिए छोड़ा गया. ट्रायल से यह पुष्टि हुई कि मॉड्यूल सभी फंक्शनल और परफॉर्मेंस ज़रूरतों को पूरा करता है, जिसमें गैस बोतल के अलग-अलग प्रेशर पर फुलाने में लगने वाला समय भी शामिल है. क्रू मॉड्यूल सर्विस मॉड्यूल कनेक्ट-डिस्कनेक्ट सिस्टम (CSCDS) के लिए अम्बिलिकल सेपरेशन टेस्ट

क्रू मॉड्यूल सर्विस मॉड्यूल कनेक्ट-डिस्कनेक्ट सिस्टम (CSCDS) क्रू मॉड्यूल और सर्विस मॉड्यूल के बीच इलेक्ट्रिकल और हाइड्रो-न्यूमैटिक अम्बिलिकल कनेक्शन का काम करता है. यह एनवायरनमेंट कंट्रोल एंड लाइफ सपोर्ट सिस्टम (ECLSS) के लिए इलेक्ट्रिकल सिग्नल और फ़्लूड ले जाता है. इस सिस्टम में दो अम्बिलिकल यूनिट, CSU-1 और CSU-2 होती हैं, जो क्रमशः सर्विस मॉड्यूल और क्रू मॉड्यूल की तरफ़ लगी होती हैं. जहां सर्विस मॉड्यूल के अलग होने पर CSU-1 अलग हो जाती है, वहीं CSU-2 पृथ्वी के वायुमंडल में दोबारा प्रवेश करने से ठीक पहले क्रू मॉड्यूल से अलग हो जाती है.