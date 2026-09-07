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ISRO ने प्राइवेटाइजेशन की खबरों को खारिज किया, कहा - 'भूमिका और मजबूत होगी'

निजी कंपनियों की भागीदारी से इसरो फ्रंटियर टेक्नोलॉजी पर ध्यान केंद्रित कर सकेगा जबकि उद्योग परिपक्व सिस्टम का बड़े पैमाने पर उत्पादन करेगा. ( Image Credit: YouTube/ISRO )

इसरो ने अपने आधिकारिक एक्स अकाउंट के जरिए लंबा स्टेटमेंट जारी कर सारी अटकलों को खारिज किया. एजेंसी ने साफ कहा कि निजीकरण की बातें पूरी तरह बेबुनियाद और गलत हैं. इसरो का न तो निजीकरण होगा और न ही उसका महत्व कम होगा.

इन सभी बातों के बाद नौ कर्मचारी संघों ने 4 सितंबर को ही इसरो चीफ वी. नारायणन को पत्र लिखा. उस पत्र में उन्होंने सरकारी नीति, इसरो की भविष्य की भूमिका और कर्मचारियों पर असर को लेकर सफाई मांगी, जिसके बाद अब इसरो ने आधिकारिक तौर पर सफाई दी है.

मीडिया में पिछले कुछ दिनों से इसरो के निजीकरण का लोकर काफी ख़बरें चल रही थीं. कुछ रिपोर्ट्स में ऐसा कहा जा रहा था कि सरकार इसरो के मैन्युफैक्चरिंग और ऑपरेशनल काम निजी कंपनियों या पीएसयू को सौंप सकती है. मीडिया रिपोर्ट्स में IN-SPACe चेयरमैन पवन गोयनका के एक बयान का भी जिक्र हो रहा था, जिसमें उन्होंने कहा था कि आगे चलकर लॉन्च व्हीकल बनाने का काम प्राइवेट सेक्टर या पीएसयू करेंगे.

हैदराबाद: भारत की स्पेस एजेंसी इसरो ने रविवार यानी 6 सितंबर 2026 को अपने एक आधिकारिक बयान के जरिए मीडिया में चल रही कुछ ख़बरों पर अपनी सफाई दी है. भारतीय स्पेस एजेंसी ने कहा है कि उसका प्राइवेटाइजेशन यानी निजीकरण नहीं होगा या किसी तरह की कोई भूमिका भी कम नहीं होगी.

इसरो भारत का मुख्य संस्थान बना रहेगा. यह एडवांस्ड स्पेस रिसर्च, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, राष्ट्रीय और रणनीतिक मिशन, स्पेस साइंस और एक्सप्लोरेशन तथा फ्रंटियर स्पेस कैपेबिलिटीज के लिए लगातार काम करता रहेगा.

प्राइवेट सेक्टर में भागीदारी का मतलब इसरो की भूमिका कम करना नहीं है. इससे इसरो नेक्स्ट-जनरेशन स्पेस प्रोग्राम पर और ज्यादा फोकस कर सकेगा. इससे उद्योग परिपक्व टेक्नोलॉजी को बड़े पैमाने पर बनाएगा. यह बदलाव इसरो के महत्व में नहीं बल्कि स्पेस इकोसिस्टम के आकार और स्ट्रक्चर में हो रहा है.

फ्रंटियर मिशनों पर फोकस

2020 में शुरू हुए सुधार और Indian Space Policy 2023 का मकसद बड़ा और मजबूत भारतीय स्पेस इकोसिस्टम बनाना है. इंडस्ट्री, स्टार्टअप्स और एकेडमिक संस्थान स्पेस वैल्यू चेन में हिस्सा लेंगे और इससे इसरो की क्षमता बढ़ेगी.

इसरो पहले ही कई परिपक्व टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री को ट्रांसफर कर चुका है. इससे बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन और कमर्शियलाइजेशन आसान होगा और इसरो के वैज्ञानिक एडवांस्ड रिसर्च और अंतरिक्ष के मुश्किल मिशन्स पर ध्यान दे सकेंगे.

इसरो की भूमिका फ्रंटियर रिसर्च एंड डेवलपमेंट, एडवांस्ड टेक्नोलॉजी, ह्यूमन स्पेसफ्लाइट, नेक्स्ट-जनरेशन लॉन्च सिस्टम, डीप-स्पेस और प्लैनेटरी मिशन और रणनीतिक क्षमताओं में और मजबूत होगी. परिपक्व लॉन्च व्हीकल और नियमित सैटेलाइट का प्रोडक्शन इंडस्ट्री और पीएसयू कर सकेंगे.

स्पेस विजन 2047 के लक्ष्य

2035 तक Bharatiya Antariksh Station स्थापित करना 2040 तक भारतीय क्रूड मिशन चंद्रमा पर भेजना नेक्स्ट-जनरेशन और रियूजेबल लॉन्च सिस्टम डेवलप करना निरंतर चंद्रमा और प्लैनेटरी एक्सप्लोरेशन करना भारत को प्रमुख वैश्विक स्पेस पावर बनाना

इसरो ने अपने लंबे पोस्ट के जरिए बिल्कुल साफ कहा है कि डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस पॉलिसी बनाकर देगा. इसरो एडवांस्ड आरएंडडी और राष्ट्रीय मिशन करेगा. IN-SPACe गैर-सरकारी भागीदारी को सुविधा देगा. NSIL कमर्शियलाइजेशन करेगा और महत्वपूर्ण इन्फ्रास्ट्रक्चर का स्वामित्व सरकार के पास ही रहेगा.

साल 2020 तक भारत में स्पेस से जुड़े मुट्ठी भर स्टार्टअप्स ही थे, लेकिन आज 450 से ज्यादा स्टार्टअप्स काम कर रहे हैं. स्पेस इकोनॉमी अभी 8.4 बिलियन डॉलर की है, लेकिन इसे 2033 तक 44 बिलियन डॉलर करने का लक्ष्य है. इसरो हमेशा इन सभी के केंद्र में रहेगा और व्यापक इकोसिस्टम स्केल मुहैया कराएगा.