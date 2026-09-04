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'ISRO अकेले देश की जरूरतें पूरी नहीं कर सकता': स्पेस सेक्टर प्राइवेटाइजेशन पर बोले इसरो चीफ

वी. नारायणन ने कहा कि सरकार ने अंतरिक्ष क्षेत्र में सुधारों की घोषणा की है और ISRO इन गतिविधियों में मदद कर रहा है. ( फाइल फोटो: IANS )

वी. नारायणन ने ये बातें तब कहीं, जब इसरो ने आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन स्पेस सेंटर से GSLV-F17 रॉकेट को सफलतापूर्वक लॉन्च किया. इस रॉकेट ने देश का पहला इमेजिंग सैटेलाइट EOS-05 को Geosynchronous ऑर्बिट में पहुंचा दिया.

श्रीहरिकोटा: इसरो के चेयरमैन वी. नारायणन ने शुक्रवार यानी 4 सितंबर 2026 को देश के स्पेस सेक्टर में प्राइवेट कंपनियों की बढ़ती भूमिका के बारे में अपनी बात रखी. उन्होंने इसके बारे में बिल्कुल साफ कहा कि स्पेस जरूरतों को पूरा करने के लिए पूरा इकोसिस्टम बढ़ाना चाहिए, अकेले इसरो से काम नहीं चलेगा.

वी नारायणन ने आईएएनएस से बात करते हुए बताया, "अभी देश में सिर्फ 56 सैटेलाइट काम कर रहे हैं, लेकिन हमें सैकड़ों सैटेलाइट्स की जरूरत है. उन्होंने कहा कि देश की स्पेस इकोनॉमी और पूरा स्पेस इकोसिस्टम बढ़ना चाहिए, क्योंकि इसरो अकेले देश की जरूरतों को पूरा नहीं कर सकता."

उन्होंने आगे कहा,

"इसी कारण सरकार ने स्पेस सेक्टर में रिफॉर्म्स किए हैं, ताकि प्राइवेट प्लेयर्स ज्यादा से ज्यादा हिस्सा ले सकें. इसरो इन गतिविधियों में सरकार और प्राइवेट सेक्टर्स की मदद कर रहा है. इससे देश में नौकरियां बढ़ेंगी, अर्थव्यवस्था मजबूत होगी और ज्यादा सैटेलाइट बन सकेंगे."

GSLV-F17 मिशन की खास बात

आज करीब आठ महीनों के बाद इसरो ने सफलतापूर्वक रॉकेट लॉन्च किया, जिसके बाद मीडिया से बात करते हुए इसरो चीफ ने इस मिशन को काफी महत्वपूर्ण बताया. उन्होंने कहा कि यह हर भारतीय के लिए गर्व का पल है, क्योंकि GSLV Mark II रॉकेट ने पहली बार इतना भारी रॉकेट उठाया है. शुरुआत में इस रॉकेट की क्षमता सिर्फ 1,536 kg थी. अब यह क्षमता करीब 40% बढ़ चुकी है. इस कारण यह अब तक का सबसे भारी सैटेलाइट है, जो इस रॉकेट ने उठाया है.

ISRO प्रमुख वी. नारायणन ने शुक्रवार, 4 सितंबर, 2026 को अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट के सफल लॉन्च के बाद मीडिया से बात की. (सोर्स: PTI)

बाकी प्रोजेक्ट्स का अपडेट

प्रेस कॉन्फ्रेंस में वी नायारणन ने Kulasekarapattinam स्पेसपोर्ट प्रोजेक्ट के बारे में भी जानकारी दी. उन्होंने बताया कि निर्माण का काम अच्छी तरह चल रहा है और यह मार्च तक पूरा हो जाएगा. गगनयान (Gaganyaan) प्रोग्राम भी प्लान के अनुसार आगे बढ़ रहा है. इस साल पहली बार बिना चालक वाला मिशन लॉन्च होने वाला है.