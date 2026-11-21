क्या OpenAI अपने स्मार्टफोन पर कर रही है काम? रिपोर्ट्स में किया गया दावा
चीनी मीडिया की एक रिपोर्ट के अनुसार, FIH मोबाइल को OpenAI के स्मार्टफोन प्रोजेक्ट से जुड़ा एक प्रोडक्शन कॉन्ट्रैक्ट मिला है.
Published : November 21, 2026 at 5:13 PM IST
हैदराबाद: कुछ रिपोर्ट्स सामने आ रही हैं कि चैटबॉट ChatGPT बनाने वाली कंपनी OpenAI बाजार में अपना खुद का स्मार्टफोन लाने की योजना बना रही है. इस फोन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) को मुख्य प्राथमिकता दी जा सकती है.
हालांकि, सैम ऑल्टमैन की कंपनी ने अभी तक स्मार्टफोन बनाने की अपनी योजना के बारे में कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की है. लेकिन, चीन से आ रही कई रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि इस प्रोजेक्ट में अलग-अलग हार्डवेयर निर्माता शामिल हो सकते हैं.
क्या FoxConn की सहयोगी कंपनी को मिला OpenAI के स्मार्टफोन बनाने का कॉन्ट्रैक्ट
चीनी मीडिया आउटलेट 'Securities Times' की एक रिपोर्ट के अनुसार, OpenAI के स्मार्टफोन प्रोजेक्ट के लिए FIH मोबाइल को मैन्युफैक्चरिंग कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है. बताया जा रहा है कि यह कंपनी फोन की फाइनल असेंबली के लिए जिम्मेदार होगी.
बता दें कि FIH मोबाइल, Foxconn की एक सब्सिडियरी कंपनी है. हांगकांग स्टॉक एक्सचेंज में 02038.HK टिकर के तहत लिस्टेड यह कंपनी, कई टेक्नोलॉजी कंपनियों के लिए स्मार्टफोन और अन्य इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की डिजाइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग और असेंबली का काम करती है.
वहीं दूसरी ओर, कैलियान प्रेस की एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि OpenAI का पहला स्मार्टफोन 2027 के अंत तक या 2028 में बाज़ार में आ सकता है. रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि लक्सशेयर प्रिसिजन, लिंगयी आईटेक और एएसी टेक्नोलॉजीज जैसी कंपनियां भी इस प्रोजेक्ट में शामिल हो सकती हैं.
स्मार्टफोन में मिल सकता है 2nm Mediatek प्रोसेसर
हाल ही में, टिपस्टर अभिषेक यादव ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में मिंग-ची कुओ की जानकारी का हवाला देते हुए दावा किया कि OpenAI के संभावित स्मार्टफोन में कस्टम Mediatek Dimensity 9600 प्रोसेसर का इस्तेमाल किया जा सकता है.
ऐसी अटकलें लगाई जा रही हैं कि यह चिप 2nm तकनीक पर बनी हो सकती है. इस फोन में LPDDR6 RAM और UFS 5.0 स्टोरेज होने की भी संभावना है. टिपस्टर का दावा है कि इस फोन में एक साथ काम करने वाले दो NPU या AI प्रोसेसिंग इंजन हो सकते हैं, साथ ही इसमें एक एडवांस्ड HDR सेंसर और ISP (इमेज सिग्नल प्रोसेसर) भी शामिल हो सकता है.
इस फ़ोन के कैमरे का इस्तेमाल न केवल तस्वीरें लेने के लिए, बल्कि आस-पास के माहौल और अलग-अलग चीज़ों को रियल-टाइम में पहचानने या समझने के लिए भी किया जा सकता है. इसका मतलब है कि कैमरे के ज़रिए रियल-टाइम सेंसिंग पर ज़्यादा ज़ोर दिया जा सकता है.
यह भी दावा किया जा रहा है कि इस फ़ोन में PKVM और इनलाइन हैशिंग तकनीकें हो सकती हैं. ये तकनीकें यूज़र की जानकारी को अलग-अलग रखने में मदद करेंगी और रियल-टाइम डेटा वेरिफिकेशन में भी सहायक हो सकती हैं.
OpenAI का फोन अन्य स्मार्टफ़ोन से कितना अलग?
अगर OpenAI कभी अपना खुद का स्मार्टफोन लॉन्च करता है, तो इसे पारंपरिक स्मार्टफोन से अलग तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है. यह फोन AI एजेंट 'ChatGPT' पर केंद्रित हो सकता है. इस स्मार्टफोन को चलाने की ज्यादातर जिम्मेदारी ChatGPT की प्रोग्रामिंग पर होगी.
'Agentic Device' का विचार यह है कि AI न केवल यूज़र के इनपुट के आधार पर सवालों के जवाब देगा, बल्कि अलग-अलग ऐप्स और सर्विसेज पर काम पूरा करने में भी मदद करेगा. इससे AI के लिए सीधे काम करने के नए अवसर पैदा हो सकते हैं, जिससे यूज़र को अलग-अलग ऐप्स खोलने और कई चरणों का पालन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी.
हालांकि, कंपनी ने अभी तक OpenAI के स्मार्टफोन के बारे में कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की है. इसलिए, इस फ़ोन के फ़ीचर्स, हार्डवेयर और लॉन्च के समय के बारे में अभी जो भी जानकारी है, वह केवल रिपोर्टों और अटकलों पर आधारित है.