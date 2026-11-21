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क्या OpenAI अपने स्मार्टफोन पर कर रही है काम? रिपोर्ट्स में किया गया दावा

प्रतीकात्मक तस्वीर ( फोटो - Getty Images )

हैदराबाद: कुछ रिपोर्ट्स सामने आ रही हैं कि चैटबॉट ChatGPT बनाने वाली कंपनी OpenAI बाजार में अपना खुद का स्मार्टफोन लाने की योजना बना रही है. इस फोन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) को मुख्य प्राथमिकता दी जा सकती है.

हालांकि, सैम ऑल्टमैन की कंपनी ने अभी तक स्मार्टफोन बनाने की अपनी योजना के बारे में कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की है. लेकिन, चीन से आ रही कई रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि इस प्रोजेक्ट में अलग-अलग हार्डवेयर निर्माता शामिल हो सकते हैं.

क्या FoxConn की सहयोगी कंपनी को मिला OpenAI के स्मार्टफोन बनाने का कॉन्ट्रैक्ट

चीनी मीडिया आउटलेट 'Securities Times' की एक रिपोर्ट के अनुसार, OpenAI के स्मार्टफोन प्रोजेक्ट के लिए FIH मोबाइल को मैन्युफैक्चरिंग कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है. बताया जा रहा है कि यह कंपनी फोन की फाइनल असेंबली के लिए जिम्मेदार होगी. प्रतीकात्मक तस्वीर (फोटो - Getty Images) बता दें कि FIH मोबाइल, Foxconn की एक सब्सिडियरी कंपनी है. हांगकांग स्टॉक एक्सचेंज में 02038.HK टिकर के तहत लिस्टेड यह कंपनी, कई टेक्नोलॉजी कंपनियों के लिए स्मार्टफोन और अन्य इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की डिजाइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग और असेंबली का काम करती है. वहीं दूसरी ओर, कैलियान प्रेस की एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि OpenAI का पहला स्मार्टफोन 2027 के अंत तक या 2028 में बाज़ार में आ सकता है. रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि लक्सशेयर प्रिसिजन, लिंगयी आईटेक और एएसी टेक्नोलॉजीज जैसी कंपनियां भी इस प्रोजेक्ट में शामिल हो सकती हैं. स्मार्टफोन में मिल सकता है 2nm Mediatek प्रोसेसर

हाल ही में, टिपस्टर अभिषेक यादव ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में मिंग-ची कुओ की जानकारी का हवाला देते हुए दावा किया कि OpenAI के संभावित स्मार्टफोन में कस्टम Mediatek Dimensity 9600 प्रोसेसर का इस्तेमाल किया जा सकता है. प्रतीकात्मक तस्वीर (फोटो - AFP)