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क्या OnePlus, US और यूरोप के बाद अब भारत से भी बाहर जा रहा है?

हैदराबाद: इस साल की शुरुआत में, OnePlus India के CEO रॉबिन लियू ने उन रिपोर्ट्स को खारिज कर दिया था, जिनमें कहा गया था कि OnePlus भारत में अपना ऑपरेशन बंद करने का प्लान बना रहा है. हालांकि, कुछ ही महीनों में, Oppo ग्रुप की रीस्ट्रक्चरिंग के बीच लियू ने इस्तीफा दे दिया, जिससे भारत और दुनिया में OnePlus के बिजनेस को लेकर फिर से नेगेटिव अटकलें लगने लगीं.

अब, ब्लूमबर्ग की एक नई रिपोर्ट में दावा किया गया है कि OnePlus US और यूरोप में अपना बिजनेस खत्म कर रहा है और जल्द ही भारत समेत बाकी दुनिया से भी निकलने का प्लान बना रहा है. इससे यह ब्रांड सिर्फ अपने होम मार्केट, चीन में ही एक्टिव रहेगा.

रिपोर्ट के मुताबिक, OnePlus इस हफ़्ते से ही US और यूरोप में अपना ऑपरेशन बंद करना शुरू कर देगा. इस बीच, भारत समेत बाकी दुनिया में शटडाउन को बढ़ाने का प्लान '2027 में किसी समय' पूरा किया जाएगा.

मामले से परिचित एक व्यक्ति के हवाले से, रिपोर्ट में बताया गया है कि यह एग्जिट प्लान Oppo में एक बड़े रीस्ट्रक्चरिंग का हिस्सा है. रिपोर्ट के अनुसार, पेरेंट कंपनी फ़ोन बिज़नेस में फाइनेंशियल चुनौतियों से निपटने के लिए ये बदलाव कर रही है.

साथ ही, ग्लोबल मार्केट से OnePlus का बाहर होना कोई हैरानी की बात नहीं है, क्योंकि कंपनी कई मोर्चों पर संघर्ष कर रही है. हालांकि इसके हाल के डिवाइस को पॉजिटिव रिव्यू और तारीफ़ मिली, लेकिन कंपनी उन मार्केट में रफ़्तार नहीं दिखा पा रही है, जहां यह कभी सफल थी, जिसमें US, यूरोप और भारत शामिल हैं.

हालांकि यह कभी टेक के शौकीनों और Android स्मार्टफोन ऑप्शन के बीच पसंदीदा कंपनी थी, लेकिन हाल के सालों में इसका असर काफी कम हो गया है. OnePlus के भारत छोड़ने के बारे में एंड्रॉयड हेडलाइन का पिछला दावा वनप्लस के बिज़नेस परफॉर्मेंस, ऑपरेशनल कटौती, रीस्ट्रक्चरिंग और दूसरे फैक्टर्स के एनालिसिस से आया था. रिपोर्ट में कहा गया था कि OnePlus आने वाले समय में नए फोन लॉन्च करना जारी रख सकता है, लेकिन आखिर में यह Oppo में शामिल हो सकता है या बंद हो सकता है, क्योंकि: