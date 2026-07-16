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क्या OnePlus, US और यूरोप के बाद अब भारत से भी बाहर जा रहा है?

एक रिपोर्ट के अनुसार, OnePlus 2027 में भारत समेत बाकी दुनिया से बाहर निकलने की योजना के साथ अमेरिका और यूरोप छोड़ रहा है।

OnePlus is reportedly leaving India sometime in 2027
OnePlus कथित तौर पर 2027 में भारत छोड़ रहा है (फोटो - ETV Bharat/Mohammad Faisal)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : July 16, 2026 at 11:48 AM IST

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हैदराबाद: इस साल की शुरुआत में, OnePlus India के CEO रॉबिन लियू ने उन रिपोर्ट्स को खारिज कर दिया था, जिनमें कहा गया था कि OnePlus भारत में अपना ऑपरेशन बंद करने का प्लान बना रहा है. हालांकि, कुछ ही महीनों में, Oppo ग्रुप की रीस्ट्रक्चरिंग के बीच लियू ने इस्तीफा दे दिया, जिससे भारत और दुनिया में OnePlus के बिजनेस को लेकर फिर से नेगेटिव अटकलें लगने लगीं.

अब, ब्लूमबर्ग की एक नई रिपोर्ट में दावा किया गया है कि OnePlus US और यूरोप में अपना बिजनेस खत्म कर रहा है और जल्द ही भारत समेत बाकी दुनिया से भी निकलने का प्लान बना रहा है. इससे यह ब्रांड सिर्फ अपने होम मार्केट, चीन में ही एक्टिव रहेगा.

रिपोर्ट के मुताबिक, OnePlus इस हफ़्ते से ही US और यूरोप में अपना ऑपरेशन बंद करना शुरू कर देगा. इस बीच, भारत समेत बाकी दुनिया में शटडाउन को बढ़ाने का प्लान '2027 में किसी समय' पूरा किया जाएगा.

मामले से परिचित एक व्यक्ति के हवाले से, रिपोर्ट में बताया गया है कि यह एग्जिट प्लान Oppo में एक बड़े रीस्ट्रक्चरिंग का हिस्सा है. रिपोर्ट के अनुसार, पेरेंट कंपनी फ़ोन बिज़नेस में फाइनेंशियल चुनौतियों से निपटने के लिए ये बदलाव कर रही है.

साथ ही, ग्लोबल मार्केट से OnePlus का बाहर होना कोई हैरानी की बात नहीं है, क्योंकि कंपनी कई मोर्चों पर संघर्ष कर रही है. हालांकि इसके हाल के डिवाइस को पॉजिटिव रिव्यू और तारीफ़ मिली, लेकिन कंपनी उन मार्केट में रफ़्तार नहीं दिखा पा रही है, जहां यह कभी सफल थी, जिसमें US, यूरोप और भारत शामिल हैं.

हालांकि यह कभी टेक के शौकीनों और Android स्मार्टफोन ऑप्शन के बीच पसंदीदा कंपनी थी, लेकिन हाल के सालों में इसका असर काफी कम हो गया है. OnePlus के भारत छोड़ने के बारे में एंड्रॉयड हेडलाइन का पिछला दावा वनप्लस के बिज़नेस परफॉर्मेंस, ऑपरेशनल कटौती, रीस्ट्रक्चरिंग और दूसरे फैक्टर्स के एनालिसिस से आया था. रिपोर्ट में कहा गया था कि OnePlus आने वाले समय में नए फोन लॉन्च करना जारी रख सकता है, लेकिन आखिर में यह Oppo में शामिल हो सकता है या बंद हो सकता है, क्योंकि:

गिरती बिक्री: रिपोर्ट के मुताबिक, OnePlus शिपमेंट 2024 में लगभग 17 मिलियन यूनिट से 20 प्रतिशत से ज़्यादा घटकर 13-14 मिलियन हो गई, जबकि पेरेंट कंपनी Oppo में अभी भी थोड़ी बढ़ोतरी हुई है.

खास मार्केट में कमजोर परफॉर्मेंस: भारत में, OnePlus का मार्केट शेयर और प्रीमियम सेगमेंट में मौजूदगी तेज़ी से गिरी, और नॉर्थ अमेरिका और वेस्टर्न यूरोप में भी इसकी रफ़्तार कम हो गई.

ऑपरेशन में कटौती: रिपोर्ट में OnePlus के US हेडक्वार्टर के बंद होने, यूरोपियन ऑपरेशन में कमी और टी-मोबाइल के साथ पार्टनरशिप खत्म होने को डाउनसाइज़िंग के संकेत के तौर पर बताया गया है.

कम मार्केटिंग और कैंसल हुए प्रोडक्ट: रिपोर्ट ने कम मार्केटिंग एक्टिविटी और OnePlus Open 2 और OnePlus 15s जैसे डिवाइस के कैंसल होने की खबर पर ज़ोर दिया.

OPPO के सपोर्ट का सीमित असर: OPPO ने 2022 में OnePlus में कथित तौर पर 14 बिलियन डॉलर इन्वेस्ट करने के बावजूद, दावा किया कि कंपनी की गिरावट जारी रही, जिससे और कॉस्ट-कटिंग हुई.

ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि Oppo ग्रुप की रीस्ट्रक्चरिंग से Realme पर भी असर पड़ेगा. जहां OnePlus कथित तौर पर सिर्फ चीन में एक्टिव रहेगा, वहीं सिस्टर कंपनी Realme के चीन का मार्केट छोड़ने की बात कही जा रही है. पब्लिकेशन में यह भी बताया गया है कि Oppo और OnePlus के एक स्पोक्सपर्सन ने रिपोर्ट पर कमेंट करने से मना कर दिया है.

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