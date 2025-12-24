ETV Bharat / technology

क्या भारत में लॉन्च होने वाली है Kawasaki W230? जानें कितनी हो सकती है कीमत

Kawasaki W230 ( फोटो - Kawasaki )

हैदराबाद: दोपहिया वाहन निर्माता कंपनी Kawasaki India ने हाल ही में अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर अपनी नई मॉडर्न क्लासिक रोडस्टर मोटरसाइकिल, Kawasaki W230 की कुछ टीजर तस्वीरें जारी की हैं. जानकारी के अनुसार Kawasaki ने पिछले महीने ही यूरोप के लिए नई W230 की घोषणा की थी. अब पहली W सीरीज़ मॉडल, 1965 650-W1 के 60 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में, Kawasaki India ने अपने लेटेस्ट W मॉडल, W230 का एक वीडियो जारी किया है. अब बड़ा सवाल यह उठता है कि क्या Kawasaki India सच में भारत में अपनी Kawasaki W230 को लॉन्च करने की योजना बना रही है? तो चलिए जानते हैं कि इस बाइक में क्या कुछ मिलता है. Kawasaki W230 (फोटो - Kawasaki) Kawasaki W230 का इंजन

इंजन की बात करें तो नई W230 में 233 cc, एयर-कूल्ड, सिंगल-सिलेंडर इंजन मिलता है, जो 7,000 rpm पर 17.3 bhp की पावर और 5,800 rpm पर 18.6 Nm का अधिकतम टॉर्क प्रदान करता है. इस मोटरसाइकिल का ड्राई वजन सिर्फ 133 kg है, और इसकी सीट हाइट 745 mm की है. इस सीट हाइट के साथ W230, चलाने में बहुत आसान और सबके लिए सुलभ एंट्री-लेवल मॉडर्न क्लासिक बाइक होने का वादा करती है.