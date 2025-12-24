क्या भारत में लॉन्च होने वाली है Kawasaki W230? जानें कितनी हो सकती है कीमत
Kawasaki India ने अपनी नई मॉडर्न क्लासिक रोडस्टर Kawasaki W230 की कुछ टीजर तस्वीरें जारी की हैं. क्या कंपनी इसे लॉन्च करने वाली है.
Published : December 24, 2025 at 3:07 PM IST
हैदराबाद: दोपहिया वाहन निर्माता कंपनी Kawasaki India ने हाल ही में अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर अपनी नई मॉडर्न क्लासिक रोडस्टर मोटरसाइकिल, Kawasaki W230 की कुछ टीजर तस्वीरें जारी की हैं. जानकारी के अनुसार Kawasaki ने पिछले महीने ही यूरोप के लिए नई W230 की घोषणा की थी.
अब पहली W सीरीज़ मॉडल, 1965 650-W1 के 60 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में, Kawasaki India ने अपने लेटेस्ट W मॉडल, W230 का एक वीडियो जारी किया है. अब बड़ा सवाल यह उठता है कि क्या Kawasaki India सच में भारत में अपनी Kawasaki W230 को लॉन्च करने की योजना बना रही है? तो चलिए जानते हैं कि इस बाइक में क्या कुछ मिलता है.
Kawasaki W230 का इंजन
इंजन की बात करें तो नई W230 में 233 cc, एयर-कूल्ड, सिंगल-सिलेंडर इंजन मिलता है, जो 7,000 rpm पर 17.3 bhp की पावर और 5,800 rpm पर 18.6 Nm का अधिकतम टॉर्क प्रदान करता है. इस मोटरसाइकिल का ड्राई वजन सिर्फ 133 kg है, और इसकी सीट हाइट 745 mm की है. इस सीट हाइट के साथ W230, चलाने में बहुत आसान और सबके लिए सुलभ एंट्री-लेवल मॉडर्न क्लासिक बाइक होने का वादा करती है.
इस मोटरासाइकिल में 12-लीटर का फ्यूल टैंक और 150 mm का ग्राउंड क्लीयरेंस मिलता है, और इसके साथ ही इसमें 37 mm के टेलिस्कोपिक फ्रंट फोर्क्स और पीछे प्रीलोड एडजस्टेबल ट्विन शॉक मिलते हैं. ब्रेकिंग के लिए आगे और पीछे सिंगल डिस्क दिए गए हैं, जिसमें आगे 265 mm की डिस्क और पीछे 220 mm की डिस्क है.
Kawasaki W230 के प्रतिद्वंद्वी
कंपनी की 650-W1 से इंस्पायर्ड स्टाइलिंग के साथ, नई Kawasaki W230 में बहुत कुछ खास देखने को मिलता है. मोटरसाइकिल में पीरियड-करेक्ट मॉडर्न क्लासिक डिज़ाइन, और ओवरऑल डाइमेंशन और मुख्य स्पेसिफिकेशन्स हैं, जो काफी अच्छे लगते हैं. भारत में बढ़ते सिंगल-सिलेंडर सब-350 cc मॉडर्न क्लासिक सेगमेंट में अपनी छाप छोड़ने के लिए ही कंपनी इस मोटरसाइकिल को ला सकती है.
भारत में कई ऐसे प्रतिद्वंद्वी हैं, जिनका सामना लॉन्च के बाद नई W230 को करना होगा. इस प्रतिद्वंद्वियों में खासतौर पर Royal Enfield 350s हैं, जिनमें Hunter 350 भी शामिल है, और इसके अलावा, TVS Ronin और Jawa-Yezdi 350 सीरीज भी शामिल हैं.
संभावना है कि इसकी कीमत 1.75 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) रखी जा सकती है, और अगर इसकी इससे कम होती है, तो Kawasaki W230 भारत में सबसे पॉपुलर कावासाकी में से एक बन सकती है. इसके साथ ही, एंट्री-लेवल मॉडर्न क्लासिक सेगमेंट में जाने-माने राइवल्स को कड़ी टक्कर दे सकती है.