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क्या एलन मस्क की SpaceX के सामने ISRO की चमक फीकी पड़ रही? जानें क्या बोले पूर्व ISRO डायरेक्टर

ISRO के पूर्व डायरेक्टर, नीलेश देसाई ( फोटो - ETV Bharat )

चंडीगढ़: भारत की बढ़ती अंतरिक्ष महत्वाकांक्षाओं को बढ़ावा देते हुए, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के 'कल्पना चावला सेंटर' ने 'नेशनल स्पेस टेक्नोलॉजी कॉन्क्लेव 2026' का आयोजन किया. दो दिन तक चले इस कॉन्क्लेव में देश के 30 से ज़्यादा जाने-माने अंतरिक्ष वैज्ञानिक, मिशन लीडर और प्राइवेट सेक्टर की 10 कंपनियों के CEO शामिल हुए. इस मौके पर, ISRO के पूर्व डायरेक्टर, नीलेश देसाई ने ईटीवी भारत के साथ खास बातचीत में ISRO के मौजूदा संकट, Space X से मिल रही टक्कर और भारत के भविष्य के मिशनों के बारे में कई अहम बातें बताईं. 100 से ज़्यादा वैज्ञानिकों ने इस्तीफ़ा क्यों दिया?

हाल ही में, ऐसी रिपोर्ट्स सामने आई थीं कि ISRO के अलग-अलग सेंटर्स से 100 से 120 अनुभवी साइंटिस्ट और इंजीनियरों ने इस्तीफ़ा दे दिया है या समय से पहले रिटायरमेंट ले लिया है. इस बारे में पूछे जाने पर, ISRO के अहमदाबाद स्थित स्पेस एप्लीकेशन सेंटर के पूर्व डायरेक्टर नीलेश एम. देसाई ने स्थिति साफ़ करते हुए कहा कि, "ISRO जैसे बड़े संगठन में साइंटिस्ट और इंजीनियरों का आना-जाना एक सामान्य प्रक्रिया है." उन्होंने आगे कहा कि, "जब से भारत सरकार ने स्पेस सेक्टर में प्राइवेट भागीदारी के लिए दरवाज़े खोले हैं, तब से प्राइवेट सेक्टर और स्टार्ट-अप्स में रोज़गार के बड़े अवसर पैदा हुए हैं. प्राइवेट कंपनियों द्वारा ज़्यादा सैलरी और बेहतर सुविधाएं दिए जाने के कारण कई साइंटिस्ट वहां जा रहे हैं." निलेश ने आगे कहा कि, "हालांकि, इस 'ब्रेन ड्रेन' (प्रतिभाओं के पलायन) को रोकने के लिए, डिपार्टमेंट ऑफ़ स्पेस ने अब गगनयान जैसे महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स से जुड़े साइंटिस्टों के इस्तीफ़े के नियमों को कड़ा कर दिया है." 'SpaceX' की तरफ़ से बड़ी चुनौती!

इंटरव्यू के दौरान, नीलेश देसाई ने माना कि आज ISRO के लिए रॉकेट लॉन्च व्हीकल के क्षेत्र में चुनौतियां बहुत बढ़ गई हैं. उन्होंने कहा कि, "एलन मस्क की कंपनी Space-X बहुत कम खर्च में एक बार में 50 सैटेलाइट लॉन्च करती है. वहीं दूसरी ओर, ISRO का लॉन्चिंग खर्च Space-X के मुकाबले लगभग 3 से 4 गुना ज़्यादा है."