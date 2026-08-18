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क्या एलन मस्क की SpaceX के सामने ISRO की चमक फीकी पड़ रही? जानें क्या बोले पूर्व ISRO डायरेक्टर

पंजाब की चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में नेशनल स्पेस टेक्नोलॉजी कॉन्क्लेव 2026 का आयोजन किया गया, जिसमें माने-माने अंतरिक्ष वैज्ञानिक शामिल हुए.

Former ISRO Director Nilesh Desai
ISRO के पूर्व डायरेक्टर, नीलेश देसाई (फोटो - ETV Bharat)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : August 18, 2026 at 5:46 PM IST

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Updated : August 18, 2026 at 6:01 PM IST

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चंडीगढ़: भारत की बढ़ती अंतरिक्ष महत्वाकांक्षाओं को बढ़ावा देते हुए, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के 'कल्पना चावला सेंटर' ने 'नेशनल स्पेस टेक्नोलॉजी कॉन्क्लेव 2026' का आयोजन किया. दो दिन तक चले इस कॉन्क्लेव में देश के 30 से ज़्यादा जाने-माने अंतरिक्ष वैज्ञानिक, मिशन लीडर और प्राइवेट सेक्टर की 10 कंपनियों के CEO शामिल हुए.

इस मौके पर, ISRO के पूर्व डायरेक्टर, नीलेश देसाई ने ईटीवी भारत के साथ खास बातचीत में ISRO के मौजूदा संकट, Space X से मिल रही टक्कर और भारत के भविष्य के मिशनों के बारे में कई अहम बातें बताईं.

100 से ज़्यादा वैज्ञानिकों ने इस्तीफ़ा क्यों दिया?
हाल ही में, ऐसी रिपोर्ट्स सामने आई थीं कि ISRO के अलग-अलग सेंटर्स से 100 से 120 अनुभवी साइंटिस्ट और इंजीनियरों ने इस्तीफ़ा दे दिया है या समय से पहले रिटायरमेंट ले लिया है. इस बारे में पूछे जाने पर, ISRO के अहमदाबाद स्थित स्पेस एप्लीकेशन सेंटर के पूर्व डायरेक्टर नीलेश एम. देसाई ने स्थिति साफ़ करते हुए कहा कि, "ISRO जैसे बड़े संगठन में साइंटिस्ट और इंजीनियरों का आना-जाना एक सामान्य प्रक्रिया है."

उन्होंने आगे कहा कि, "जब से भारत सरकार ने स्पेस सेक्टर में प्राइवेट भागीदारी के लिए दरवाज़े खोले हैं, तब से प्राइवेट सेक्टर और स्टार्ट-अप्स में रोज़गार के बड़े अवसर पैदा हुए हैं. प्राइवेट कंपनियों द्वारा ज़्यादा सैलरी और बेहतर सुविधाएं दिए जाने के कारण कई साइंटिस्ट वहां जा रहे हैं."

निलेश ने आगे कहा कि, "हालांकि, इस 'ब्रेन ड्रेन' (प्रतिभाओं के पलायन) को रोकने के लिए, डिपार्टमेंट ऑफ़ स्पेस ने अब गगनयान जैसे महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स से जुड़े साइंटिस्टों के इस्तीफ़े के नियमों को कड़ा कर दिया है."

'SpaceX' की तरफ़ से बड़ी चुनौती!
इंटरव्यू के दौरान, नीलेश देसाई ने माना कि आज ISRO के लिए रॉकेट लॉन्च व्हीकल के क्षेत्र में चुनौतियां बहुत बढ़ गई हैं. उन्होंने कहा कि, "एलन मस्क की कंपनी Space-X बहुत कम खर्च में एक बार में 50 सैटेलाइट लॉन्च करती है. वहीं दूसरी ओर, ISRO का लॉन्चिंग खर्च Space-X के मुकाबले लगभग 3 से 4 गुना ज़्यादा है."

उन्होंने आगे कहा कि, "इस वजह से, अब दुनिया भर के कमर्शियल सैटेलाइट Space-X की ओर आकर्षित हो रहे हैं. इस चुनौती का सामना करने के लिए ISRO अब तेज़ी से काम कर रहा है और अगले 6-7 सालों में अपना नया 'नेक्स्ट जेनरेशन लॉन्च व्हीकल' तैयार करेगा, जिससे लागत काफी कम हो जाएगी."

अहमदाबाद ISRO सेंटर के पूर्व डायरेक्टर, नीलेश देसाई से खास बातचीत (वीडियो क्रेडिट - ETV Bharat)

गगनयान और 2035 तक 'भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन' में देरी
निलेश देसाई ने कहा कि, "गगनयान मिशन, यानी भारतीयों को अंतरिक्ष में भेजने का प्रोजेक्ट, कोविड-19 और जटिल टेक्नोलॉजी की वजह से देर से चल रहा है, लेकिन इस पर लगातार काम जारी है. भारत पहले तीन सफल बिना इंसानों वाले टेस्ट मिशन पूरे करेगा, जिसके बाद इंसानों को अंतरिक्ष में भेजा जाएगा."

उन्होंने आगे कहा कि, "इसके अलावा, भारत 2035 तक अंतरिक्ष में अपना 'इंडियन स्पेस स्टेशन' बनाने की योजना पर काम कर रहा है. इस स्पेस स्टेशन का पहला मॉड्यूल 2028 तक लॉन्च किया जाएगा. 2040 तक, भारत चांद पर अपने अंतरिक्ष यात्री को उतारने के ऐतिहासिक लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है."

कौन हैं नीलेश देसाई?
निलेश देसाई, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गनाइज़ेशन (ISRO) के एक जाने-माने और प्रमुख स्पेस साइंटिस्ट हैं, जिन्होंने लगभग चार दशकों तक देश के स्पेस प्रोग्राम में अहम योगदान दिया है. वह अहमदाबाद में ISRO के प्रतिष्ठित 'स्पेस एप्लीकेशन सेंटर' के डायरेक्टर रह चुके हैं. देसाई ने भारत के ऐतिहासिक चंद्रयान-3 मिशन में बहुत अहम भूमिका निभाई. उनके सेंटर ने ही लैंडर के लिए सेंसर और पेलोड विकसित किए थे.

उन्हें डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, माइक्रोप्रोसेसर और रडार सिस्टम का एक्सपर्ट माना जाता है और उन्होंने NASA और ISRO के जॉइंट 'NISAR' सैटेलाइट प्रोजेक्ट में भी बड़ा काम किया है. स्पेस साइंस और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में उनकी शानदार उपलब्धियों के लिए उन्हें कई राष्ट्रीय पुरस्कारों से भी सम्मानित किया गया है.

Last Updated : August 18, 2026 at 6:01 PM IST

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