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क्या Google एंड्रॉइड पर थर्ड-पार्टी ऐप स्टोर के इस्तेमाल को बना रहा आसान? जानें यहां

Google ने रजिस्टर्ड ऐप स्टोर के लिए आवेदन मंगाए ( फोटो - Google's Android Developer Blog )

हैदराबाद: Google ने अपने 'रजिस्टर्ड ऐप स्टोर्स' प्रोग्राम के लिए आवेदन लेना शुरू कर दिया है. इसके तहत, प्ले स्टोर पर मौजूद थर्ड-पार्टी ऐप स्टोर्स को ऐप इंस्टॉल करने और अपडेट करने की बेहतर सुविधाएं मिल सकेंगी. इसे थर्ड-पार्टी एंड्रॉइड ऐप मार्केटप्लेस से ऐप इंस्टॉल करने की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए डिज़ाइन किया गया है. योग्य ऐप स्टोर्स ये सुविधाएं दे सकेंगे:

वन-टैप इंस्टॉलेशन

जिससे यूज़र बिना किसी अतिरिक्त कन्फर्मेशन स्क्रीन के, सीधे स्टोर से ऐप्स डाउनलोड और इंस्टॉल कर सकते हैं. प्रभावी संचार

जिसमें नोटिफिकेशन का फीचर दिया गया है, जिससे स्टोर यूज़र्स को ज़रूरी अपडेट और स्टेटस में होने वाले बदलावों की जानकारी आसानी से दे सकता है. आसान शब्दों में कहें तो, जहां स्टैंडर्ड ऐप स्टोर में यूज़र्स को सिस्टम सेटिंग्स में जाकर खुद से "REQUEST_INSTALL_PACKAGES" को इनेबल करना पड़ता है, वहीं एक 'रजिस्टर्ड ऐप स्टोर' पर वेरिफिकेशन के बाद यह परमिशन अपने आप मिल जाती है. इसके अलावा, हर ऐप को इंस्टॉल करते समय अलग से कन्फर्मेशन देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. एक 'रजिस्टर्ड ऐप स्टोर' के ज़रिए आप बिना किसी अतिरिक्त कन्फर्मेशन स्क्रीन के, बस एक टैप में सीधे ऐप इंस्टॉल कर सकेंगे.

इसी तरह, जहां स्टैंडर्ड ऐप स्टोर में हर अपडेट के लिए यूज़र की मंज़ूरी ज़रूरी होती है, वहीं एक 'रजिस्टर्ड ऐप स्टोर' यूज़र की कंट्रोल सेटिंग्स के आधार पर बैकग्राउंड में अपने आप अपडेट्स इंस्टॉल कर देगा. यह प्रोग्राम 1 दिसंबर, 2026 को उन डिवाइस पर लाइव किया जाएगा, जिनमें Android 17 QPR2 या उससे नया वर्ज़न चल रहा है. भारत सहित दुनिया भर के अन्य समर्थित क्षेत्रों के डेवलपर्स इस प्रोग्राम के लिए रजिस्टर कर सकते हैं. यह प्रक्रिया तब शुरू होती है, जब डेवलपर्स, एंड्रॉइड डेवलपर कंसोल के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले अकाउंट का इस्तेमाल करके Google को एक 'इंटरेस्ट फॉर्म' जमा करते हैं. फीचर्स रजिस्टर्ड ऐप स्टोर स्टैंडर्ड ऐप स्टोर अनुमति संबंधी आवश्यकताएं सत्यापित होने पर अपने आप अनुमति मिल जाती है यूजर्स को सिस्टम सेटिंग्स में मैन्युअल रूप से REQUEST_INSTALL_PACKAGES को इनेबल करना होगा इंस्टॉलेशन संकेत बिना किसी अतिरिक्त कन्फर्मेशन स्क्रीन के, सीधे एक-टैप में इंस्टॉल करने की सुविधा पाएं हर ऐप के लिए, इंस्टॉलेशन से पहले मैन्युअल रूप से संवाद (डायलॉग) के ज़रिए पुष्टि करना ज़रूरी है ऐप अपडेट्स यूज़र कंट्रोल सेटिंग्स के साथ बैकग्राउंड में अपने-आप अपडेट होते हैं. हर अपडेट रिलीज़ के लिए उपयोगकर्ता की मैन्युअल स्वीकृति आवश्यक है वैलिडेशन (सत्यापन) के बाद, डेवलपर्स को अपना आवेदन आगे बढ़ाने के लिए निर्देश मिलेंगे. उन्हें एक निश्चित वार्षिक रजिस्ट्रेशन फीस का भुगतान भी करना होगा, जिसके बाद APK सबमिशन का तकनीकी मूल्यांकन किया जाएगा. Google ने Search और Gemini पर ऐप वितरण को एक साथ लाने के लिए 'कनेक्टेड ऐप्स प्लेटफॉर्म' पेश किया (फोटो - Google)