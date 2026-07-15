IRCTC की नई बीटा वेबसाइट आज होगी लॉन्च, जानें चार बड़े बदलावों की डिटेल
भारतीय रेलवे आज रात 9 बजे अपनी नई IRCTC बीटा वेबसाइट लॉन्च करने जा रहा है, जिसमें तेज चेकआउट जैसे बड़े बदलाव किए गए हैं.
Published : July 15, 2026 at 8:24 PM IST
हैदराबाद: भारतीय रेलवे आज अपनी नई और अपग्रेडेड IRCTC वेबसाइट का बीटा वर्जन लॉन्च करने जा रहा है. रिपोर्ट के मुताबिक, IRCTC की नई वेबसाइट का बीटा वर्ज़न आज रात 9 बजे से लाइव हो जाएगी. पिछले महीने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जयपुर के मालवीय नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (MNIT) के दौरे पर छात्रों से बातचीत के दौरान नई वेबसाइट का ऐलान किया था कि जुलाई महीने में IRCTC की रिवैंप्ड वेबसाइट लॉन्च की जाएगी.
नया अपडेट क्यों जरूरी है?
रेल मंत्रालय के मुताबिक, IRCTC की इस नई बीटा वेबसाइट के जरिए यूज़र्स नए लुक और पूरा नया अनुभव मिलेगा. इसके अलावा लोग इसके फीचर्स और ओवरऑल यूज़र एक्सपीरियंस पर फीडबैक भी दे सकेंगे.
IRCTC की मौजूदा वेबसाइट साल 2002 में लॉन्च हुई थी और फिलहाल इस वेबसाइट पर हर दिन 14.5 लाख ट्रेन टिकट बुकिंग्स होती है, जिससे यह देश के सबसे व्यस्त ऑनलाइन टिकटिंग प्लेटफॉर्म्स में से एक बन जाती है. ऐसे में यूजर एक्सपीरियंस को बेहतर बनाना रेलवे के लिए एक बड़ी प्राथमिकता रही है.
नई वेबसाइट में क्या मिलेंगे बदलाव
रेलवे के मुताबिक, बीटा वर्जन में चार बड़े सुधार किए गए हैं.
- अब जरूरत से ज्यादा कैप्चा नहीं दिखेंगे. इसके अलावा अनावश्यक पॉप-अपस फ्लैशिंग ग्राफिक्स और डिस्ट्रैक्टिंग एलिमेंट्स भी हटा दिए गए हैं.
- अब सभी क्लास में सीट अवेलेबिलिटी एक साथ दिखेगी.
- अब बुकिंग प्रोसेस को पहले से तेज बनाया गया है, जिसमें टिकट बुक करने के स्टेप्स कम कर दिए गए हैं.
- अब पैसेंजर की डिटेल्स सेव रहेंगी, जिससे बार-बार बुकिंग करना आसान हो जाएगा.
तत्काल बुकिंग में होगी आसानी
रिपोर्ट के मुताबिक, IRCTC की इस नई वेबसाइट को इस तरह डिज़ाइन किया गया है कि यह प्रति मिनट करीब 1.5 लाख टिकट बुकिंग्स को प्रोसेस कर सके, जिससे तत्काल बुकिंग के दौरान सर्वर पर पड़ने वाला लोड भी कम होगा और लोग पहले की तुलना में आसानी से तत्काल टिकट बुकिंग कर पाएं.
नई बीटा वेबसाइट को https://www.irctc.co.in/eticket/ लिंक के जरिए एक्सेस किया जा सकता है. इसका लिंक मौजूदा वेबसाइट के होमपेज पर भी दिया गया है. रेलवे के मुताबिक, यह नई वेबसाइट आने वाले दिनों में पैसेंजर रिजर्वेशन सिस्टम (PRS) के साथ भी इंटीग्रेट की जाएगी. चूंकि रिजर्वेशन इंजन को भी सामान तरीके से अपग्रेड किया जा रहा है, इसलिए रेलवे का कहना है कि इसमें कुछ समय लग सकता है, लेकिन इसके बाद पूरी तरह फंक्शनल नया IRCTC पोर्टल यूजर्स के लिए उपलब्ध होगा.