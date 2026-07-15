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IRCTC की नई बीटा वेबसाइट आज होगी लॉन्च, जानें चार बड़े बदलावों की डिटेल

रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने पिछले महीने MNIT जयपुर के छात्रों से बातचीत में जुलाई में वेबसाइट लॉन्च का ऐलान किया था. ( Representational Image ( Photo Credit: ANI) )

हैदराबाद: भारतीय रेलवे आज अपनी नई और अपग्रेडेड IRCTC वेबसाइट का बीटा वर्जन लॉन्च करने जा रहा है. रिपोर्ट के मुताबिक, IRCTC की नई वेबसाइट का बीटा वर्ज़न आज रात 9 बजे से लाइव हो जाएगी. पिछले महीने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जयपुर के मालवीय नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (MNIT) के दौरे पर छात्रों से बातचीत के दौरान नई वेबसाइट का ऐलान किया था कि जुलाई महीने में IRCTC की रिवैंप्ड वेबसाइट लॉन्च की जाएगी. नया अपडेट क्यों जरूरी है? रेल मंत्रालय के मुताबिक, IRCTC की इस नई बीटा वेबसाइट के जरिए यूज़र्स नए लुक और पूरा नया अनुभव मिलेगा. इसके अलावा लोग इसके फीचर्स और ओवरऑल यूज़र एक्सपीरियंस पर फीडबैक भी दे सकेंगे. IRCTC की मौजूदा वेबसाइट साल 2002 में लॉन्च हुई थी और फिलहाल इस वेबसाइट पर हर दिन 14.5 लाख ट्रेन टिकट बुकिंग्स होती है, जिससे यह देश के सबसे व्यस्त ऑनलाइन टिकटिंग प्लेटफॉर्म्स में से एक बन जाती है. ऐसे में यूजर एक्सपीरियंस को बेहतर बनाना रेलवे के लिए एक बड़ी प्राथमिकता रही है. नई वेबसाइट में क्या मिलेंगे बदलाव