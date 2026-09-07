iQOO Z11xa 5G भारत में लॉन्च, 120Hz डिस्प्ले के साथ मिलेगी 7200mAh बैटरी
iQOO Z11xa 5G नाम का नया स्मार्टफोन लॉन्च किया है, जो Z11 सीरीज का चौथा मॉडल है और अगले हफ्ते बिक्री पर आएगा.
Published : September 7, 2026 at 1:23 PM IST
हैदराबाद: iQOO ने 7 सितंबर 2026 यानी आज सुबह भारत में अपना एक नया स्मार्टफोन लॉन्च किया है, जिसका नाम iQOO Z11xa 5G है. यह Z11 सीरीज का चौथा मॉडल है. आइकू ने कुछ महीने पहले ही iQOO Z11x 5G को लॉन्च किया था. अब इस नए मॉडल को दो कलर्स में लॉन्च किया गया है, जिनमें ग्रीन (Prismatic Green) और ब्लैक (Titan Black) कलर्स शामिल हैं.
इस फोन में 6.76 इंच की LCD स्क्रीन लगी है, जिसका रिज़ॉल्यूशन 1080x2344 पिक्सल है. इस स्क्रीन का रिफ्रेश रेट 120Hz है, जबकि पिक्सल डेंसिटी 382ppi है. इसकी पीक ब्राइटनेस 1,200 निट्स तक जाती है, जबकि कलर गैमट 83% NTSC का है.
कंपनी का दावा है कि फोन को IP68 और IP69 रेटिंग मिली है, जिसके कारण फोन धूल और पानी से सुरक्षित रहेगा. इसमें साइड में फिंगरप्रिंट स्कैनर भी हैं. गेमिंग के लिए AI Game Voice Changer और 4D Game Vibration जैसे खास फीचर्स भी इस फोन में दिए घए हैं.
Full day, fully loaded. 🔋⚡— iQOO India (@IqooInd) September 7, 2026
Meet the iQOO Z11xa 5G powered by MediaTek Dimensity 7400, paired with a massive 7200 mAh battery.
With OriginOS 6 backed by 4 years of security updates, IP68 & IP69 dust and water resistance, and Circle to Search built right in this one's built for… pic.twitter.com/B0C9B5iReJ
प्रोसेसर और कैमरा
इस फोन में प्रोसेसर के लिए कंपनी ने ऑक्टा-कोर MediaTek Dimensity 7400 Turbo चिपसेट दिया है. इसमें 8GB तक RAM मिलता है. कंपनी का कहना है कि AnTuTu बेंचमार्क में यह फोन 8,90,000 अंकों से ज्यादा स्कोर करता है.
कैमरे की बात करें तो इसके पिछले हिस्से पर दो कैमरे दिए गए हैं, जिसका मेन कैमरा 50MP का है, जिसके साथ 2MP का डेप्थ सेंसर भी दिया गया है. इसके अलावा सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए कंपनी ने 32MP का एक फ्रंट कैमरा भी दिया गया है.
बैटरी और सॉफ्टवेयर
इस फोन की सबसे खास बातों में से एक बैटरी भी है, जो 7200mAh की है. इसके साथ 44W की वायर्ड फास्ट चार्जिंग सपोर्ट भी मिलता है. इसमें रिवर्स वायर्ड चार्जिंग और बायपास चार्जिंग भी उपलब्ध है.
कंपनी ने दावा किया है कि इस फोन को एक बार चार्ज करने पर 40 घंटे का वीडियो प्लेबैक, 93 घंटे ऑडियो प्लेबैक, 15.4 घंटे गेमप्ले या 18.7 घंटे सोशल मीडिया इस्तेमाल किया जा सकता है.
सॉफ्टवेयर की बात करें तो फोन डुअल सिम है. इसमें Vivo का Origin 6 सिस्टम है जो Android 16 पर आधारित है. कंपनी ने दो साल के OS अपग्रेड और चार साल के सिक्योरिटी अपडेट देने का वादा किया है.
|कैटेगिरी
|स्पेसिफिकेशन्स
|डिस्प्ले
|6.76-inch LCD, 1080x2344, 120Hz, 1200 nits peak, 83% NTSC
|प्रोसेसर
|MediaTek Dimensity 7400 Turbo (Octa-core)
|रैम एंड स्टोरेज
|8GB RAM तक रैम, 128GB स्टोरेज
|कैमरा
|बैटरी
|7200mAh, 44W फास्ट चार्जिंग, रिवर्स चार्जिंग और बायपास चार्जिंग सपोर्ट
|सॉफ्टवेयर
|OriginOS 6 (Android 16 पर बेस्ड)
|अन्य
|IP68 + IP69 रेटिंग, डुअल सिम, साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर
|कलर्स
|ग्रीन और ब्लैक
|कीमत
|₹28,999 से शुरू
कीमत और ऑफर
इस फोन की कीमत 28,999 रुपये से शुरू होती है. इस कीमत में 8GB RAM और 128GB स्टोरेज वाला वेरिएंट मिलता है. इसके अलावा कंपनी इस फोन का कोई और वेरिएंट लाएगी या नहीं, इसके बारे में अभी तक कोई जानकारी नहीं है. हालांकि, कंपनी ग्राहकों को 1,500 रुपये का फ्लैट कूपन डिस्काउंट लॉन्च ऑफर के रूप में दे रही है. इस तरह से यूज़र्स को इस फोन की शुरुआती कीमत 27,499 रुपये पड़ेगी. इसके साथ ग्राहकों को 6 महीने तक का नो-कॉस्ट ईएमआई ऑप्शन भी मिल रहा है. फोन की बिक्री भारत में 14 सितंबर से अमेज़न पर शुरू होगी.