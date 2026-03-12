ETV Bharat / technology

iQOO Z11x 5G की भारत में एंट्री, Dimensity 7400 Turbo प्रोसेसर के साथ मिलेगी 7200mAh बैटरी

इस फोन पर कंपनी लॉन्च ऑफर भी दे रही है. ( Image Credit: iQOO )

हैदराबाद: स्मार्टफोन बाजार में लगातार नए मॉडल लॉन्च हो रहे हैं और इसी कड़ी में वीवो के सब-ब्रांड आइकू ने भारत में अपना नया स्मार्टफोन iQOO Z11x 5G लॉन्च कर दिया है. यह फोन Z11 सीरीज का एक नया मॉडल है. इस फोन को कंपनी ने खासतौर पर उन यूज़र्स को ध्यान में रखते हुए पेश किया है, जो मिड-रेंज कीमत में दमदार बैटरी और अच्छा परफॉर्मेंस चाहते हैं. iQOO Z11x 5G में 6.76 इंच की बड़ी LCD डिस्प्ले दी गई है. यह स्क्रीन 120Hz रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करती है जिससे स्क्रॉलिंग और गेमिंग का अनुभव काफी स्मूथ रहता है. डिस्प्ले में 1,200 निट्स तक की पीक ब्राइटनेस और 1080x2344 पिक्सल का रिजॉल्यूशन मिलता है. कंपनी का दावा है कि फोन को IP68 और IP69+ रेटिंग दी गई है, जिससे यह धूल और पानी से सुरक्षित रहता है. iQOO Z11x 5G: प्रोसेसर, कैमरा और बैटरी परफॉर्मेंस के लिए इस स्मार्टफोन में MediaTek Dimensity 7400 Turbo प्रोसेसर दिया गया है, जो 4nm प्रोसेस पर बना है. इसमें चार परफॉर्मेंस कोर 2.6GHz की स्पीड पर काम करते हैं, जबकि चार एफिशिएंसी कोर 2.0GHz पर चलते हैं. फोन में 8GB तक LPDDR4x RAM और 256GB तक UFS 3.1 स्टोरेज का सपोर्ट मिलता है. सिक्योरिटी के लिए इसमें साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर भी दिया गया है.