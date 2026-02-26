ETV Bharat / technology

iQOO Z11x 5G भारत में जल्द होगा लॉन्च, 8GB RAM के साथ मिलेगा पावरफुल प्रोसेसर

माइक्रोसाइट के मुताबिक, iQOO Z11x 5G को भारत में 23,000 रुपये से कम कीमत में उतारा जाएगा. कंपनी का दावा है कि यह इस प्राइस सेगमेंट में "सबसे तेज स्मार्टफोन" होगा. फोन में MediaTek का नया Dimensity 7400 Turbo प्रोसेसर दिया जाएगा. iQOO का कहना है कि इस चिपसेट के साथ फोन ने AnTuTu बेंचमार्क पर 10 लाख से ज्यादा अंक हासिल किए हैं, जो इस रेंज के हिसाब से काफी दमदार स्कोर माना जाता है.

हैदराबाद: चीन की स्मार्टफोन कंपनी वीवो की सब-ब्रांड आइकू ने iQOO Z11x 5G को भारत में लॉन्च करने की पुष्टि कर दी है. कंपनी की वेबसाइट पर इस फोन के लिए एक अलग माइक्रोसाइट भी लाइव कर दी गई है, जहां इसके डिजाइन, प्रोसेसर और संभावित कीमत से जुड़ी कई अहम जानकारियां सामने आई हैं.

रैम और स्टोरेज की बात करें तो फोन में कम से कम 8GB RAM और 256GB इंटरनल स्टोरेज का विकल्प मिलेगा. यह स्मार्टफोन एंड्रॉयड पर बेस्ड OriginOS पर चलेगा, जिसे हाल ही में भारत में लॉन्च किया गया है. हालांकि, कंपनी ने अभी तक यह साफ नहीं किया है कि इसका कौन सा वर्जन दिया जाएगा.

डिजाइन की बात करें तो iQOO Z11x 5G में फ्लैट बैक पैनल मिलेगा. पीछे की तरफ स्क्वायर शेप का कैमरा मॉड्यूल होगा, जिसमें डुअल रियर कैमरा सेटअप, LED फ्लैश और एक रिंग लाइट दी जाएगी. इसके अलावा सिम ट्रे फोन के लेफ्ट साइड में होगी. माइक्रोसाइट से यह भी संकेत मिला है कि इसे ग्रीन कलर ऑप्शन में लॉन्च किया जाएगा.

हाल ही में यह फोन गीकबेंच बेंचमार्किंग प्लेटफॉर्म पर भी देखा गया था. लिस्टिंग के मुताबिक इसमें Mali-G615 MC2 GPU दिया जाएगा. इस फोन ने सिंगल कोर टेस्ट में 1,057 अंक, मल्टी कोर में 2,704 अंक और OpenCL टेस्ट में 3,050 अंक हासिल किए थे. रिपोर्ट्स के अनुसार इसमें चार एफिशिएंसी कोर 2GHz पर और चार परफॉर्मेंस कोर 2.6GHz की पीक क्लॉक स्पीड पर काम करेंगे.