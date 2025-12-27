ETV Bharat / technology

iQOO Z11 Turbo की लॉन्च से पहले कई फीचर्स का खुलासा, जानें क्या होगी कीमत

iQOO Z11 Turbo को जल्द ही लॉन्च किया जाएगा. कंपनी के एक अधिकारी ने इसके बारे में कुछ जानकारी दी है.

iQOO Z11 Turbo
iQOO Z11 Turbo (फोटो - Vivo)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : December 27, 2025 at 3:00 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

हैदराबाद: iQOO Z11 Turbo को जल्द ही चीनी बाजार में लॉन्च किया जाएगा, जिसकी पुष्टि हो चुकी है. इसके साथ ही अब कंपनी की वेबसाइट के ज़रिए यह चीन में प्री-ऑर्डर के लिए भी उपलब्ध है. स्मार्टफोन बनाने वाली कंपनी पिछले कुछ समय से आने वाले हैंडसेट के डिज़ाइन के टीजर जारी कर रही है.

अब, कंपनी के एक एग्जीक्यूटिव ने iQOO Z11 Turbo के कई मुख्य स्पेसिफिकेशन्स और फीचर्स के बारे में जानकारी दी है, जिसमें इसका चिपसेट, कैमरा, इनग्रेस प्रोटेक्शन रेटिंग और डिस्प्ले साइज़ शामिल हैं. इसके अलावा, स्मार्टफोन निर्माता कंपनी ने हैंडसेट के पिछले डिज़ाइन का टीजर जारी किया है, जिसमें iQOO Z11 Turbo नीले रंग में दिखाया गया है और इसमें डुअल रियर कैमरा यूनिट मिलने वाला है.

iQOO Z11 Turbo की कीमत
चीनी माइक्रोब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म Weibo पर एक पोस्ट की मानें तो, iQOO प्रोडक्ट मैनेजर जिंग चेंग ने आने वाले iQOO Z11 Turbo के बारे में कई डिटेल्स की पुष्टि की है, जिसमें इसकी कीमत, चिपसेट, डिस्प्ले और कैमरा कॉन्फ़िगरेशन शामिल हैं. कीमत की बात करें तो कंपनी के एग्जीक्यूटिव ने बताया है कि iQOO Z11 Turbo को चीन में CNY 2,500 यानी लगभग 32,000 रुपये और CNY 3,000 यानी लगभग 38,000 रुपये के बीच उतारा जाएगा. यह फोन अब Vivo चाइना ऑनलाइन स्टोर के ज़रिए प्री-ऑर्डर के लिए भी उपलब्ध है.

iQOO Z11 Turbo के स्पेसिफिकेशन
अंदरूनी तौर पर कंपनी ने इसका कोडनेम द बैटल स्पिरिट रखा है, और इसके बारे में यह कन्फर्म हुआ है कि यह स्मार्टफोन क्वालकॉम के लेटेस्ट ऑक्टा कोर Snapdragon 8 Gen 5 चिपसेट के साथ आने वाला है, जो 3nm प्रोसेस पर बना है. इसके बारे में कंपनी का दावा है कि यह फोन को बेहतर गेमिंग परफॉर्मेंस देने में मदद करेगा.

डिस्प्ले की बात करें तो iQOO Z11 Turbo में 6.59-इंच का डिस्प्ले मिलने वाला है. इसके अलावा, कंपनी के एग्जीक्यूटिव ने दावा किया है कि iQOO Z11 Turbo की बैटरी ने इंटरनल टेस्टिंग में अपने कॉम्पिटिटर्स से बेहतर परफॉर्मेंस दी है.

जल्द ही लॉन्च होने वाले iQOO Z11 Turbo में पीछे की तरफ 200-मेगापिक्सल का 'अल्ट्रा-क्लियर' प्राइमरी कैमरा दिया जाएगा. इसमें मेटल फ्रेम, ग्लास बैक पैनल और गोल किनारे दिए जाएंगे. इसके अलावा, एग्जीक्यूटिव ने दावा किया है कि यह स्मार्टफोन धूल और पानी से बचाव के लिए IP68 + IP69 रेटिंग के साथ आएगा. फोन में सिक्योरिटी के लिए एक अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट स्कैनर लगाया गया है. आने वाले दिनों में इस फोन के बारे में और भी जानकारी सामने आएगी.

iQOO Z11 Turbo का डिजाइन
इसके डिज़ाइन की बात करें तो, iQOO Z11 Turbo में एक स्क्वायर-शेप के कैमरा मॉड्यूल के अंदर एक डुअल रियर कैमरा यूनिट दिया जा सकता है. यह फ़ोन ब्लू कलर में दिखाया गया है, जिसमें ग्लॉसी बैक पैनल मिलता है. इसे फ्लैट साइड्स के साथ दिखाया गया है, जिसमें पावर बटन और वॉल्यूम कंट्रोल हैंडसेट के दाईं ओर दिए गए हैं. बैक पैनल के नीचे बीच में iQOO की ब्रांडिंग देखने को मिलती है.

TAGGED:

IQOO Z11 TURBO
IQOO Z11 TURBO LAUNCH
IQOO Z11 TURBO SPECIFICATIONS
IQOO Z11 TURBO FEATURES REVEALED

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.