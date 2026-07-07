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iQOO Z11 Lite भारत में जल्द होगा लॉन्च, जानें इसकी डिज़ाइन और खास फीचर्स

लीक्स के मुताबिक फोन में डाइमेंसिटी 6300 चिपसेट, 6,500mAh बैटरी और 44W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मिलने की उम्मीद है. ( Image Credit: iQOO )

हैदराबाद: वीवो की सब-ब्रांड आइकू काफी लंबे वक्त से अपने नए Z Series स्मार्टफोन को टीज़ कर रहा था, जिसे पहले iQOO Z11 समझा जा रहा था. अब कंपनी ने आधिकारिक तौर पर कंफर्म कर दिया है कि भारत में लॉन्च होने वाला iQOO Z सीरीज के नए बजट फोन का नाम iQOO Z11 Lite होगा. कंपनी ने इस पोन के लिए एक ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर डेडिकेटेड माइक्रोसाइट भी लाइव कर दी है. टीज़र के जरिए इस फोन का डिज़ाइन भी सामने आ चुका है, जिसमें पिल-शेप्ड मॉड्यूल में डुअल रियर कैमरा यूनिट दिखाई दे रहा है. लीक्स रिपोर्ट के मुताबिक इसमें MediaTek Dimensity 6000 सीरीज़ का चिपसेट दिया जा सकता है. डिज़ाइन और लॉन्च को लेकर क्या है अपडेट iQOO इंडिया के सीईओ निपुण मार्या ने मंगलवार को एक्स पर पोस्ट कर बताया कि iQOO Z11 Lite को जल्द ही भारत में लॉन्च किया जाएगा. उन्होंने टीज़र पोस्टर भी शेयर किया, जिसमें फोन का डिज़ाइन देखने को मिल रहा है. iQOO Z11 Lite में फ्लैट रियर पैनल के साथ टॉप-लेफ्ट कॉर्नर में पिल-शेप्ड कैमरा मॉड्यूल दिया गया है. फोन में एलईडी फ्लैश के साथ रिंग लाइट भी दी गई है और यह ऑफ-व्हाइट शेड में नज़र आता है.