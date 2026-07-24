iQOO Z11 Lite 5G भारत में लॉन्च, बड़ी बैटरी और AI फीचर्स से लैस
iQOO ने भारत में Z11 Lite 5G स्मार्टफोन लॉन्च किया है, जिसमें 6,500mAh बैटरी, AI फीचर्स और Dimensity 6300 चिपसेट दिया गया है.
Published : July 24, 2026 at 8:03 PM IST
हैदराबाद: वीवो की सब-ब्रांड कंपनी आइकू (iQOO) ने भारतीय मार्केट में अपना एक नया बजट स्मार्टफोन लॉन्च किया है, जिसका नाम iQOO Z11 Lite 5G है. इस फोन को कंपनी ने खासतौर पर उन यूज़र्स के लिए तैयार किया है, जो कम कीमत में बड़ी बैटरी, अच्छा डिस्प्ले और एआई फीचर्स चाहते हैं. इस फोन में कंपनी ने प्रोसेसर के लिए MediaTek Dimensity 6300 चिपसेट दिया है. आइए हम आपको इस फोन के बारे में बताते हैं.
इस फोन के स्पेसिफिकेशन्स
iQOO Z11 Lite 5G में 6.74 इंच का HD+ LCD डिस्प्ले दिया गया है, जिसका रेजोल्यूशन 1600x720 पिक्सल है. इस फोन की पीक ब्राइटनेस 1200 निट्स तक की है और रिफ्रेश रेट भी 120Hz तक का है. यह TÜV Rheinland Low Blue Light सर्टिफिकेशन के साथ आता है.
इस फोन में 6nm प्रोसेस पर बना MediaTek Dimensity 6300 SoC लगाया गया है, जिसके साथ 6GB तक LPDDR4X रैम और 256GB तक UFS 2.2 स्टोरेज दी गई है. हालांकि, इसे जरूरत पड़ने पर यूज़र्स एक्सटेंडेड रैम के जरिए 6GB तक बढ़ा सकते हैं. इसके स्टोरेज को माइक्रो एसडी कार्ड की मदद से 2TB तक बढ़ाया जा सकता है. यह फोन Android 16 आधारित OriginOS 6 पर चलता है.
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कैमरा और बैटरी
इस फोन के पिछले हिस्से पर 50MP का Sony IMX852 प्राइमरी रियर सेंसर दिया गया है, जिसके साथ 0.08-मेगापिक्सल का सेकेंडरी सेंसर भी मौजूद है. इसमें सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए कंपनी ने 5MP का फ्रंट कैमरा दिया है. इस फोन के कैमरा फीचर्स में नाइट मोड, पोर्ट्रेट, पैनोरामा, डॉक्यूमेंट्स, टाइम-लैप्स और स्लो मोशन जैसे ऑप्शन शामिल हैं.
इसमें 6,500mAh की बड़ी बैटरी दी गई है, जो 44W फास्ट चार्जिंग और रिवर्स चार्जिंग के साथ आता है. कनेक्टिविटी के लिए इसमें 5G, डुअल नैनो सिम, डुअल-बैंड वाई-फाई, ब्लूटूथ 5.4, जीपीएस, USB टाइप-सी और OTG जैसे फीचर्स दिए गए हैं. बायोमेट्रिक सिक्योरिटी के लिए साइड-माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर भी मौजूद है.
इस फोन को IP65 रेटिंग मिली है, जो इसे धूल और पानी से बचाती है. इसके अलावा इसमें Swiss SGS फाइव-स्टार ड्रॉप रेजिस्टेंस सर्टिफिकेशन, मिलिट्री-ग्रेड ड्यूरेबिलिटी और AirSpring प्रोटेक्टिव केस भी दिया गया है.
फोन की कीमत और ऑफर्स
- iQOO Z11 Lite 5G का बेस मॉडल 4GB+128GB वेरिएंट वाला है, जिसकी कीमत 19,499 रुपये है.
- इस फोन का दूसरा मॉडल 6GB+128GB वेरिएंट वाला है, जिसकी कीमत 21,499 रुपये रुपये है.
- इस फोन का तीसरा मॉडल 6GB+256GB वेरिएंट वाला है, जिसकी कीमत 24,499 रुपये रुपये है.
हालांकि, इन तीनों मॉडल्स को लॉन्च ऑफर्स के साथ क्रमशः 17,999 रुपये, 19,999 रुपये और 22,999 रुपये में खरीदा जा सकता है. इस फोन पर चुनिंदा Axis Bank और SBI कार्ड ट्रांजैक्शन पर 1,500 रुपये का इंस्टेंट डिस्काउंट भी मिलेगा, साथ ही तीन महीने तक की नो-कॉस्ट EMI सुविधा भी दी जा रही है.
इस स्मार्टफोन की बिक्री 30 जुलाई को दोपहर 12 बजे से iQOO के ई-स्टोर, अमेजन, Vivo के एक्सक्लूसिव स्टोर्स और सिलेक्टेड रिटेल आउटलेट्स पर सेल के लिए उपलब्ध होगा. यह फोन मिडनाइट ब्लू और सोलर फ्लेम कलर ऑप्शन में खरीदा जा सकेगा.