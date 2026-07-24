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iQOO Z11 Lite 5G भारत में लॉन्च, बड़ी बैटरी और AI फीचर्स से लैस

यह फोन 19,499 रुपये से शुरू होकर तीन वेरिएंट्स में उपलब्ध है, और 30 जुलाई से बिक्री के लिए मिलेगा. ( Image Credit: iQOO )

हैदराबाद: वीवो की सब-ब्रांड कंपनी आइकू (iQOO) ने भारतीय मार्केट में अपना एक नया बजट स्मार्टफोन लॉन्च किया है, जिसका नाम iQOO Z11 Lite 5G है. इस फोन को कंपनी ने खासतौर पर उन यूज़र्स के लिए तैयार किया है, जो कम कीमत में बड़ी बैटरी, अच्छा डिस्प्ले और एआई फीचर्स चाहते हैं. इस फोन में कंपनी ने प्रोसेसर के लिए MediaTek Dimensity 6300 चिपसेट दिया है. आइए हम आपको इस फोन के बारे में बताते हैं. इस फोन के स्पेसिफिकेशन्स iQOO Z11 Lite 5G में 6.74 इंच का HD+ LCD डिस्प्ले दिया गया है, जिसका रेजोल्यूशन 1600x720 पिक्सल है. इस फोन की पीक ब्राइटनेस 1200 निट्स तक की है और रिफ्रेश रेट भी 120Hz तक का है. यह TÜV Rheinland Low Blue Light सर्टिफिकेशन के साथ आता है. इस फोन में 6nm प्रोसेस पर बना MediaTek Dimensity 6300 SoC लगाया गया है, जिसके साथ 6GB तक LPDDR4X रैम और 256GB तक UFS 2.2 स्टोरेज दी गई है. हालांकि, इसे जरूरत पड़ने पर यूज़र्स एक्सटेंडेड रैम के जरिए 6GB तक बढ़ा सकते हैं. इसके स्टोरेज को माइक्रो एसडी कार्ड की मदद से 2TB तक बढ़ाया जा सकता है. यह फोन Android 16 आधारित OriginOS 6 पर चलता है. कैमरा और बैटरी