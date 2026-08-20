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iQOO ने भारत में लॉन्च किए स्मार्टफोन और ईयरबड्स, जानें दोनों की कीमत और स्पेसिफिकेशन्स

iQOO Z11 में कर्व्ड एमोलेड डिस्प्ले दी गई है. ( Image Credit: iQOO )

हैदराबाद: आइकू ने गुरुवार को भारत में अपना एक नया स्मार्टफोन लॉन्च किया है, जिसका नाम iQOO Z11 है. इसके साथ कंपनी ने एक ईयरबड्स भी लॉन्च किया है, जिसका नाम iQOO Buds है. कंपनी ने इन दोनों प्रोडक्ट्स को एक ही इवेंट में लॉन्च किया है. कंपनी ने बताया को फोन को परफॉर्मेंस और बैटरी पर फोकस करते हुए बनाया गया है और ईयरबड्स को बजट सेगमेंट में म्यूज़िक और गेमिंग यूज़र्स की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है. iQOO Z11 की कीमत और स्पेसिफिकेशन्स iQOO Z11 का पहला वेरिएंट 6GB RAM और 128GB स्टोरेज के साथ आता है, जिसकी कीमत 34,999 रुपये है. इसके अलावा इस पोन के साथ तीन और वेरिएंट्स भी लॉन्च किए गए हैं, जिनमें 8GB+128GB, 8GB+256GB और 12GB+256GB वाले मॉडल्स मिलते हैं. इस फोन को अमेज़न और आइकू इंडिया की वेबसाइट, रिलायंस डिजिटल और आइकू समेत वीवो की रिटेल स्टोर्स से खरीदा जा सकेगा. इसकी फर्स्ट सेल 25 अगस्त को दोपहर 12 बजे से शुरू होगी. लॉन्च ऑफर के तहत कुछ बैंक कार्ड्स पर 3,000 रुपये तक का इंस्टेंट डिस्काउंट और 1,000 रुपये का कूपन भी दिया जा रहा है. इसके अलावा 6 महीनों तक की नो-कॉस्ट ईएमआई का ऑप्शन भी मिलेगा. फीचर iQOO Z11 डिस्प्ले 6.83-इंच 1.5K कर्व्ड AMOLED, 144Hz रिफ्रेश रेट चिपसेट MediaTek Dimensity 7500 Turbo रैम/स्टोरेज 12GB तक LPDDR4X रैम, 256GB तक UFS 3.1 स्टोरेज रियर कैमरा 50MP Sony IMX882 OIS + 8MP अल्ट्रा-वाइड फ्रंट कैमरा 32MP बैटरी 7,050mAh, 44W फास्ट चार्जिंग सॉफ्टवेयर Android 16 आधारित OriginOS 6, 3 साल OS अपडेट, 5 साल सिक्योरिटी अपडेट प्रोटेक्शन IP68 + IP69 कीमत 34,999 रुपये से शुरू