iQOO ने भारत में लॉन्च किए स्मार्टफोन और ईयरबड्स, जानें दोनों की कीमत और स्पेसिफिकेशन्स
iQOO Z11 में Dimensity 7500 Turbo चिपसेट और 7,050mAh की बैटरी दी गई है, जबकि ईयरबड्स का नाम iQOO Buds है.
Published : August 20, 2026 at 2:36 PM IST
हैदराबाद: आइकू ने गुरुवार को भारत में अपना एक नया स्मार्टफोन लॉन्च किया है, जिसका नाम iQOO Z11 है. इसके साथ कंपनी ने एक ईयरबड्स भी लॉन्च किया है, जिसका नाम iQOO Buds है. कंपनी ने इन दोनों प्रोडक्ट्स को एक ही इवेंट में लॉन्च किया है. कंपनी ने बताया को फोन को परफॉर्मेंस और बैटरी पर फोकस करते हुए बनाया गया है और ईयरबड्स को बजट सेगमेंट में म्यूज़िक और गेमिंग यूज़र्स की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है.
iQOO Z11 की कीमत और स्पेसिफिकेशन्स
iQOO Z11 का पहला वेरिएंट 6GB RAM और 128GB स्टोरेज के साथ आता है, जिसकी कीमत 34,999 रुपये है. इसके अलावा इस पोन के साथ तीन और वेरिएंट्स भी लॉन्च किए गए हैं, जिनमें 8GB+128GB, 8GB+256GB और 12GB+256GB वाले मॉडल्स मिलते हैं. इस फोन को अमेज़न और आइकू इंडिया की वेबसाइट, रिलायंस डिजिटल और आइकू समेत वीवो की रिटेल स्टोर्स से खरीदा जा सकेगा. इसकी फर्स्ट सेल 25 अगस्त को दोपहर 12 बजे से शुरू होगी. लॉन्च ऑफर के तहत कुछ बैंक कार्ड्स पर 3,000 रुपये तक का इंस्टेंट डिस्काउंट और 1,000 रुपये का कूपन भी दिया जा रहा है. इसके अलावा 6 महीनों तक की नो-कॉस्ट ईएमआई का ऑप्शन भी मिलेगा.
|फीचर
|iQOO Z11
|डिस्प्ले
|6.83-इंच 1.5K कर्व्ड AMOLED, 144Hz रिफ्रेश रेट
|चिपसेट
|MediaTek Dimensity 7500 Turbo
|रैम/स्टोरेज
|12GB तक LPDDR4X रैम, 256GB तक UFS 3.1 स्टोरेज
|रियर कैमरा
|50MP Sony IMX882 OIS + 8MP अल्ट्रा-वाइड
|फ्रंट कैमरा
|32MP
|बैटरी
|7,050mAh, 44W फास्ट चार्जिंग
|सॉफ्टवेयर
|Android 16 आधारित OriginOS 6, 3 साल OS अपडेट, 5 साल सिक्योरिटी अपडेट
|प्रोटेक्शन
|IP68 + IP69
|कीमत
|34,999 रुपये से शुरू
Faster. Smarter. Built to keep up.— iQOO India (@IqooInd) August 20, 2026
From the *India's First MediaTek Dimensity 7500 Turbo Processor to the **Brightest display in its segment and a 144Hz 1.5K 3D Curved AMOLED display, AI Captions, 50 MP Sony IMX8812 OIS Main Sensor Camera, the Z11 is ready to level up your… pic.twitter.com/I7pl3seis1
फोन में 3,800 स्क्वायर मिलीमीटर का वेपर चैंबर कूलिंग सिस्टम भी दिया गया है, जिसे कंपनी अपनी Z सीरीजड में पहली बार लेकर आई है. इसके डिस्प्ले में 2,000 निट्स तक की पीक ब्राइटनेस मिलती है. इसे SGS की लो ब्लू लाइट, लो फ्लिकर और फाइव-स्टार सनलाइट डिस्प्ले सर्टिफिकेशन भी मिली हुई है. इस फोन में कनेक्टिविटी के लिए 5G, 4G LTE, WiFi 6, Bluetooth 5.4, GPS और USB टाइप-सी पोर्ट जैसे कई फीचर्स भी मिलते हैं.
iQOO Buds के फीचर्स और कीमत
आईकू बड्स की कीमत 1,899 रुपये रखी गई है. हालांकि, सभी बैंक कार्ड्स के जरिए पेमेंट करके इसे खरीदने पर 200 रुपये का इंस्टेंट कैशबैक भी दिया जा रहा है, जिसके बाद इस बड्स की कीमत 1,699 रुपये ही पड़ती है. इसे कंपनी ने सिर्फ एकमात्र Flame Yellow कलर में लॉन्च किया है और इसकी सेल 24 अगस्त की दोपहर 12 बजे से अमेज़न पर शुरू होगी.
|फीचर
|iQOO Buds
|ड्राइवर
|10mm मूविंग कॉइल
|बैटरी लाइफ
|केस के साथ कुल 50 घंटे तक (कंपनी का दावा)
|माइक्रोफोन
|डुअल माइक, AI कॉल नॉइज़ रिडक्शन
|कनेक्टिविटी
|Bluetooth 6.1 (कंपनी के मुताबिक)
|प्रोटेक्शन
|IP54
|गेमिंग लेटेंसी
|42ms (कंपनी का दावा)
|कीमत
|1,899 रुपये (ऑफर के साथ 1,699 रुपये
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कंपनी का कहना है कि इन ईयरबड्स की चार्जिंग केस पेबल के आकार की है और इसमें 10 मिनट की चार्जिंग से 4 घंटे तक का म्यूज़िक प्लेबैक मिल सकता है. ईयरबड्स में सिलिकॉन टिप्स भी दिए गए और इनमें डबल-टैप, ट्रिपल टैप और टच-होल्ड जैसे जेस्चर कंट्रोल्स भी दिए गए हैं.