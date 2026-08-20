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iQOO ने भारत में लॉन्च किए स्मार्टफोन और ईयरबड्स, जानें दोनों की कीमत और स्पेसिफिकेशन्स

iQOO Z11 में Dimensity 7500 Turbo चिपसेट और 7,050mAh की बैटरी दी गई है, जबकि ईयरबड्स का नाम iQOO Buds है.

The iQOO Buds, launched alongside, are priced at ₹1,899 and will be available for sale on Amazon starting August 24.
iQOO Z11 में कर्व्ड एमोलेड डिस्प्ले दी गई है. (Image Credit: iQOO)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : August 20, 2026 at 2:36 PM IST

3 Min Read
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हैदराबाद: आइकू ने गुरुवार को भारत में अपना एक नया स्मार्टफोन लॉन्च किया है, जिसका नाम iQOO Z11 है. इसके साथ कंपनी ने एक ईयरबड्स भी लॉन्च किया है, जिसका नाम iQOO Buds है. कंपनी ने इन दोनों प्रोडक्ट्स को एक ही इवेंट में लॉन्च किया है. कंपनी ने बताया को फोन को परफॉर्मेंस और बैटरी पर फोकस करते हुए बनाया गया है और ईयरबड्स को बजट सेगमेंट में म्यूज़िक और गेमिंग यूज़र्स की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है.

iQOO Z11 की कीमत और स्पेसिफिकेशन्स

iQOO Z11 का पहला वेरिएंट 6GB RAM और 128GB स्टोरेज के साथ आता है, जिसकी कीमत 34,999 रुपये है. इसके अलावा इस पोन के साथ तीन और वेरिएंट्स भी लॉन्च किए गए हैं, जिनमें 8GB+128GB, 8GB+256GB और 12GB+256GB वाले मॉडल्स मिलते हैं. इस फोन को अमेज़न और आइकू इंडिया की वेबसाइट, रिलायंस डिजिटल और आइकू समेत वीवो की रिटेल स्टोर्स से खरीदा जा सकेगा. इसकी फर्स्ट सेल 25 अगस्त को दोपहर 12 बजे से शुरू होगी. लॉन्च ऑफर के तहत कुछ बैंक कार्ड्स पर 3,000 रुपये तक का इंस्टेंट डिस्काउंट और 1,000 रुपये का कूपन भी दिया जा रहा है. इसके अलावा 6 महीनों तक की नो-कॉस्ट ईएमआई का ऑप्शन भी मिलेगा.

फीचरiQOO Z11
डिस्प्ले6.83-इंच 1.5K कर्व्ड AMOLED, 144Hz रिफ्रेश रेट
चिपसेटMediaTek Dimensity 7500 Turbo
रैम/स्टोरेज12GB तक LPDDR4X रैम, 256GB तक UFS 3.1 स्टोरेज
रियर कैमरा50MP Sony IMX882 OIS + 8MP अल्ट्रा-वाइड
फ्रंट कैमरा32MP
बैटरी7,050mAh, 44W फास्ट चार्जिंग
सॉफ्टवेयरAndroid 16 आधारित OriginOS 6, 3 साल OS अपडेट, 5 साल सिक्योरिटी अपडेट
प्रोटेक्शनIP68 + IP69
कीमत 34,999 रुपये से शुरू

फोन में 3,800 स्क्वायर मिलीमीटर का वेपर चैंबर कूलिंग सिस्टम भी दिया गया है, जिसे कंपनी अपनी Z सीरीजड में पहली बार लेकर आई है. इसके डिस्प्ले में 2,000 निट्स तक की पीक ब्राइटनेस मिलती है. इसे SGS की लो ब्लू लाइट, लो फ्लिकर और फाइव-स्टार सनलाइट डिस्प्ले सर्टिफिकेशन भी मिली हुई है. इस फोन में कनेक्टिविटी के लिए 5G, 4G LTE, WiFi 6, Bluetooth 5.4, GPS और USB टाइप-सी पोर्ट जैसे कई फीचर्स भी मिलते हैं.

iQOO Buds के फीचर्स और कीमत

आईकू बड्स की कीमत 1,899 रुपये रखी गई है. हालांकि, सभी बैंक कार्ड्स के जरिए पेमेंट करके इसे खरीदने पर 200 रुपये का इंस्टेंट कैशबैक भी दिया जा रहा है, जिसके बाद इस बड्स की कीमत 1,699 रुपये ही पड़ती है. इसे कंपनी ने सिर्फ एकमात्र Flame Yellow कलर में लॉन्च किया है और इसकी सेल 24 अगस्त की दोपहर 12 बजे से अमेज़न पर शुरू होगी.

फीचरiQOO Buds
ड्राइवर 10mm मूविंग कॉइल
बैटरी लाइफकेस के साथ कुल 50 घंटे तक (कंपनी का दावा)
माइक्रोफोनडुअल माइक, AI कॉल नॉइज़ रिडक्शन
कनेक्टिविटीBluetooth 6.1 (कंपनी के मुताबिक)
प्रोटेक्शनIP54
गेमिंग लेटेंसी42ms (कंपनी का दावा)
कीमत 1,899 रुपये (ऑफर के साथ 1,699 रुपये

कंपनी का कहना है कि इन ईयरबड्स की चार्जिंग केस पेबल के आकार की है और इसमें 10 मिनट की चार्जिंग से 4 घंटे तक का म्यूज़िक प्लेबैक मिल सकता है. ईयरबड्स में सिलिकॉन टिप्स भी दिए गए और इनमें डबल-टैप, ट्रिपल टैप और टच-होल्ड जैसे जेस्चर कंट्रोल्स भी दिए गए हैं.

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